Bezirksliga III: Oyten legt vor, Riede auf dem Weg zum Klassenerhalt TVO setzt Konkurrenten unter Druck +++ Just mit dem goldenen Tor von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Zum Auftakt des 21. Spieltages der Bezirksliga Lüneburg III fanden am Freitag zwei Begegnungen statt. Der TV Oyten und MTV Riede fuhren jeweils enorm wichtige Heimerfolge ein.

Dabei hatte der Tabellenführer große Mühe mit dem sehr diszipliniert verteidigenden Vorletzten. Insgesamt stellte er dennoch die überlegende Mannschaft mit den besseren Torchancen. Nico Flachsenberger gelang in der 37. Minute das Führungstor. Nach dem Seitenwechsel vergab Jonathan Bahrs einen Elfmeter, sodass bis in die Endphase hinein Spannung herrschte. Erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte der eingewechselte Robel Tesfo mit dem 2:0 für Klarheit. Der TV Oyten blickt somit als Tabellenführer entspannt auf das am heutigen Sonntag steigende Spitzenspiel zwischen Uphusen und Hülsen.