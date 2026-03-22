Bezirksliga III: Oyten legt vor, Riede auf dem Weg zum Klassenerhalt

Zum Auftakt des 21. Spieltages der Bezirksliga Lüneburg III fanden am Freitag zwei Begegnungen statt. Der TV Oyten und MTV Riede fuhren jeweils enorm wichtige Heimerfolge ein.
Dabei hatte der Tabellenführer große Mühe mit dem sehr diszipliniert verteidigenden Vorletzten. Insgesamt stellte er dennoch die überlegende Mannschaft mit den besseren Torchancen. Nico Flachsenberger gelang in der 37. Minute das Führungstor. Nach dem Seitenwechsel vergab Jonathan Bahrs einen Elfmeter, sodass bis in die Endphase hinein Spannung herrschte. Erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit sorgte der eingewechselte Robel Tesfo mit dem 2:0 für Klarheit. Der TV Oyten blickt somit als Tabellenführer entspannt auf das am heutigen Sonntag steigende Spitzenspiel zwischen Uphusen und Hülsen.
Noch enger ging es zwischen dem MTV Riede und der Rotenburger Reserve zu. Den einzigen Treffer des Abends erzielten letztlich die Hausherren durch ihren Torjäger Marvin Just, der sein Torekonto auf 14 ausbaute. Das 1:0 brachten die Mannen vom Segelhost - auch unterstützt durch einen Platzverweis für die Gäste - ins Ziel, fuhren zehn Punkte aus den vier Duellen mit den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller und befinden sich in hervorragender Position auf dem Weg zum Klassenerhalt.