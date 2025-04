Bezirksliga III: Nur Oyten weiß VSK-Patzer zu nutzen

Durch das Unentschieden im Osterholzer Kreisduell konnte die SG Unterstedt bis auf drei Punkte an den VSK heranrücken. Sie schien die Gelegenheit zu nutzen, denn Hannes Kettenburg und Jan Friesen trafen zur 2:0-Pausenführung. Doch nach dem Seitenwechsel verlor die SGU vollkommen den Faden. Das Anschlusstor von Niels Bernhardt hinterließ nur Wirkung bei den Gästen, die nun an die Wende glaubten. Dennis Riemer glich in der 76. Minute zum 2:2 aus, ehe Cem Yildirim 180 Sekunden darauf das 2:3-Siegtor erzielte. Während Unterstedt eine große Chance liegen ließ, kann Ritterhude allmählich für ein weiteres Jahr Bezirksliga planen.

Neuer Tabellenzweiter ist der TV Oyten. Dieser lief in Bremervörde gleich zweimal einem Rückstand hinterher, war aber dennoch siegreich. Fin Karallus per Elfmeter sowie Jonas Marherr brachten den abstiegsgefährdeten BSC jeweils in Führung. Egzon Percani und Vafing Jabateh lieferten die Antworten für die Gäste, die ab der 65. Minute in Überzahl agierten. Zu nutzen wussten sie den Vorteil tief in der Nachspielzeit. Henrik Seeger gelang das umjubelte 2:3-Siegtor. Der Oytener Rückstand auf den Tabellenführer beträgt dennoch vier Zähle bei einem absolvierten Spiel mehr.

