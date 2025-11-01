Bezirksliga III: Nächster Uphuser Kantersieg, SGU siegt souverän

In der Bezirksliga Lüneburg III fanden am Donnerstag und Freitag zwei weitere Begegnungen des 13. Spieltags statt. Die SG Unterstedt und der TB Uphusen fuhren auf eigener Anlage jeweils deutliche Erfolge ein.
Schon am Donnerstagabend erfüllte die SGU ihre Pflicht gegen einen sich tapfer wehrenden Aufsteiger. Gian-Carlo Enna sowie Silas Rinne brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Spätestens mit dem Platzverweis gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Jason Spatz war die Begegnung gelaufen. In der langen Nachspielzeit schraubten Thilo Nerke sowie Niclas Lüdemann den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe. Für den mittlerweile seit sieben Ligapartien sieglosen MTV erzielte Maik Stöver noch das Ehrentor.
Neben Spitzenreiter Hülsen, der am gestrigen Freitag im Bezirkspokal den Landesligisten Rotenburg ausschaltete, ist der TB Uphusen das wohl formstärkste Team der Liga. Dies bekam auch die kriselnde Rotenburger Zweitvertretung zu spüren. Sie wurde schon im ersten Abschnitt zerlegt. Zwischen Minute 23 und 38 trafen Lewin Peno, Tetje Dziubinski sowie Daniel Throl (2) zur 4:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel handelten sich die Gäste gleich zwei Platzverweise ein. Felix Michl und Marlon Scholtyssek sahen jeweils die Gelb-Rote Karte. Daher kamen sie mit einem halben Dutzend Gegentoren fast noch glimpflich davon. Patrick Hirsch und nochmals Throl stellten das Endresultat von 6:0 her.