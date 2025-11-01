– Foto: Lennart Blömer

Bezirksliga III: Nächster Uphuser Kantersieg, SGU siegt souverän Favoritensiege +++ Throl verbucht Dreierpack +++ Negativserien bei RSV II und Riede halten an Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TB Uphusen Unterstedt Rotenburg II MTV Riede

In der Bezirksliga Lüneburg III fanden am Donnerstag und Freitag zwei weitere Begegnungen des 13. Spieltags statt. Die SG Unterstedt und der TB Uphusen fuhren auf eigener Anlage jeweils deutliche Erfolge ein.

Schon am Donnerstagabend erfüllte die SGU ihre Pflicht gegen einen sich tapfer wehrenden Aufsteiger. Gian-Carlo Enna sowie Silas Rinne brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Spätestens mit dem Platzverweis gegen den erst kurz zuvor eingewechselten Jason Spatz war die Begegnung gelaufen. In der langen Nachspielzeit schraubten Thilo Nerke sowie Niclas Lüdemann den Vorsprung auf 4:0 in die Höhe. Für den mittlerweile seit sieben Ligapartien sieglosen MTV erzielte Maik Stöver noch das Ehrentor.