Bezirksliga III: Hülsen steht nach Oytener Patzer als Meister fest!

Schon unter der Woche ließ der SVV beim 3:0-Sieg gegen Worpswede keine Zweifel daran aufkommen, die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga frühzeitig eintüten zu wollen. Daran knüpfte er gegen einen von Beginn an klar unterlegenden TSV Fischerhude/Quelkhorn an. So entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der die Hausherren sich an gleich vier verschiedenen Torschützen erfreuten. Justus Meyer, Florian Funke per Elfmeter, Justin Quiring sowie Felix Wolf zeigten sich für die Treffer verantwortlich.

Direkt nach dem Abpfiff richteten sich die Blicke nach Verden, wo erst um 17.00 Uhr der Startschuss erfolgte. Zunächst schaute es danach aus, als würde Oyten eine vorzeitige Entscheidung im Titelrennen verhindern können. Robel Tesfo erzielte in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts das 0:1. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Ein Eigentor von Henrik Seeger brachte den Ausgleich (58.). Eine Viertelstunde darauf traf Ben Kruse zur Verdener Führung, die der eingewechselte Katip Tavan kurz vor Schluss mit dem 3:1 veredelte und damit auch die Meisterschaft des SV Vorwärts Hülsen besiegelte.

Mehr Informationen zur Bezirksliga Lüneburg III