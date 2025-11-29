Bezirksliga III: Die Spitzenteams marschieren

Der Frost verhinderte am letzten Wochenende das Gipfeltreffen zwischen dem TB Uphusen und TV Oyten. Ihre Qualitäten stellten beide Mannschaften am gestrigen Freitagabend wieder unter Beweis und fuhren überzeugende Siege ein.
Klare Verhältnisse herrschten in Oyten, obwohl die Gäste aus Ritterhude nach nicht einmal 60 Sekunden durch Tobias Böttcher in Führung gingen. Der TVO - schon im Hinspiel mit 4:0 siegreich - zeigte sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt. Denis Schymiczek glich früh aus - 1:1 (9.). In der Folge hielten die Hausherren den Druck aufrecht und zerlegten ihren Kontrahenten. Jonas Reinke per Doppelpack sowie nochmals Schymiczek besorgten die 4:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen weiter einseitig. Dementsprechend fielen die nächsten Oytener Tore. Simon Seekamp, nochmals Schymiczek sowie Vafing Jabateh erhöhten auf 7:1 für den Zweitplatzierten, den nur die Tordifferenz von der Spitze trennt.
Mehr Gegenwehr erhielt der TB Uphusen auf dem Verdener Kunstrasenplatz. Dennoch fuhr er den siebten Sieg am Stück ein. Kapitän Daniel Throl brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße, indem er nach 18 Minuten das 0:1 erzielte und im zweiten Abschnitt auf 0:2 stellte. Dennoch hielt die FCV-Reserve weiter gegen, verkürzte durch den eingewechselten Nick Zander auf 1:2, sodass bis in die Nachspielzeit Spannung Bestand. Erst der ebenfalls frisch gekommene Tonny Munezero sorgte für die Entscheidung. Der TBU grüßt damit weiter von Rang eins - und will in einer Woche seine Siegesserie im Heimspiel gegen den TV Sottrum, dem man im ersten Vergleich mit 0:3 unterlag, aufrechterhalten.