Bezirksliga III: Die Spitzenteams marschieren

– Foto: Lennart Blömer

Der Frost verhinderte am letzten Wochenende das Gipfeltreffen zwischen dem TB Uphusen und TV Oyten. Ihre Qualitäten stellten beide Mannschaften am gestrigen Freitagabend wieder unter Beweis und fuhren überzeugende Siege ein.

Klare Verhältnisse herrschten in Oyten, obwohl die Gäste aus Ritterhude nach nicht einmal 60 Sekunden durch Tobias Böttcher in Führung gingen. Der TVO - schon im Hinspiel mit 4:0 siegreich - zeigte sich vom frühen Rückstand unbeeindruckt. Denis Schymiczek glich früh aus - 1:1 (9.). In der Folge hielten die Hausherren den Druck aufrecht und zerlegten ihren Kontrahenten. Jonas Reinke per Doppelpack sowie nochmals Schymiczek besorgten die 4:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen weiter einseitig. Dementsprechend fielen die nächsten Oytener Tore. Simon Seekamp, nochmals Schymiczek sowie Vafing Jabateh erhöhten auf 7:1 für den Zweitplatzierten, den nur die Tordifferenz von der Spitze trennt.