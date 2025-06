Bezirksliga III: Bassen verzichtet auf die Relegation

Dank zweier Siege am Stück erreichte der nahezu abgeschriebene TSV Bassen die Relegation. Doch die letzte Chance auf den Klassenerhalt wird er nicht ergreifen. Warum der freiwillige Rückzug in die Kreisliga erfolgt:

„Wir haben uns nach dem Sieg in Ippensen mit der Mannschaft zusammengesetzt. In der folgenden Diskussion hat sich schnell herausgestellt, dass eine Teilnahme an der Relegation für uns keinen Sinn macht. Denn zur neuen Saison steht uns, auch wenn wir die Relegation erfolgreich gestalten würden, nur ein sehr kleiner Kader zur Verfügung. Dieser wäre sowohl von der Anzahl als auch von der Qualität, viele Spieler haben die Altersgrenze von 30 Jahren schon überschritten, für die Bezirksliga nicht konkurrenzfähig", erklärte Adrian Liegmann, der Abteilungsleiter Fußball, gegenüber der Kreiszeitung.

Daher sei letztlich gemeinsam beschlossen worden, für die nächste Saison in der Kreisliga zu melden. Gleichzeitig bedeutete diese Entscheidung den Rückzug aus der Relegation, für die sich Bassen durch ein 2:1 in Ippensen, sportlich qualifizierte. „Es sollten die Mannschaften in der Relegation spielen, die in der nächsten Saison auch sportlich der Bezirksliga angehören wollen“, betonte Liegmann.