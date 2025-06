Bezirksliga III: Bassen springt auf Relegationsplatz

Vor rund zwei Wochen schien der TSV Bassen als sicherer Absteiger festzustehen. Zwei Siege später hat sich die Lage gewandelt. Denn Interimstrainer Kai Wessel führte seine Mannschaft in die Relegation, während der Bremervörder SC sich aus der Bezirksliga Lüneburg III verabschieden muss.

In der Vorwoche mühte sich der TSV Bassen zu einem 2:1-Erfolg über Schlusslicht Pennigbüttel. Diesmal stellte er in Ippensen die aktivere Mannschaft. Marlon Richert erzielte nach 29 Minuten das 0:1. Im zweiten Abschnitt stellte Mario Sonntag auf 0:2. Der Anschlusstreffer durch Wyn-Nolan Weger kam zu spät für den SVI, der im Saisonverlauf nur einen Sieg mehr einfuhr als die Gäste, aber trotzdem elf Zähler mehr einsammelte.

Durch den zweiten Erfolg am Stück zog der TSV Bassen am Bremervörder SC vorbei. Dieser unterlag parallel der Rotenburger Reserve mit 0:2. Jannik Niepel und Wladislaw Meier waren für die Tore verantwortlich. Der BSC muss damit nach nur einem Jahr und mageren 16 Punkten aus 28 Partien den Gang zurück in die Kreisliga antreten.

Der TSV Bassen hingegen erhält eine weitere Chance in der Relegation. Dort misst er sich mit den Vizemeistern der Kreisligen aus Osterholz, Rotenburg und Verden. Im Halbfinale trifft Bassen auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn, Die andere Begegnung bestreiten der SV Löhnhorst und TSV Bülstedt/Vorwerk. Die Sieger erreichen das Finale, in dem der letzte Teilnehmer der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Lüneburg III ermittelt wird.