Bezirksliga III: Aschwarden steht als zweiter Absteiger fest

– Foto: Harneit

Nach nur einem Jahr muss der SV Aschwarden die Bezirksliga Lüneburg III wieder verlassen. Für Klarheit sorgte eine empfindliche Pleite im Kreisduell bei der TuSG Ritterhude.

Anders als noch im Duell vor rund fünf Wochen (2:3) hatte der Vorletzte wenig entgegenzusetzen. Dominik Meinert erzielte in der 18. Minute das 1:0 für die Hausherren, die nach dem Seitenwechsel davonzogen. Binnen einer knappen Viertelstunde erhöhten Tim Bruchwalski, Dennis Riemer und der eingewechselte Tobias Böttcher auf 4:0, sodass die TuSG einem enorm wichtigen Heimsieg einfuhr und auch ihr schwaches Torverhältnis etwas verbesserte.

Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge drei Zähler. Ausgebaut werden kann er schon am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FC Verden 04 II. Der SV Aschwarden hingegen ist nach der sechsten Niederlage in Folge auch rechnerisch abgestiegen. Nach der überraschenden Kreisliga-Meisterschaft erwies sich der Sprung in die Bezirksliga noch als zu groß.