Ligabericht
Die Jungs des FSV Blau-Weiß sind im Derby beim SC Idar II der große Underdog. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv
Bezirksliga: Idar-Obersteiner Derby, Verfolgermeute will dranbleiben
SC Idar II will mit Sieg gegen Blau-Weiß den Anschluss halten +++ Schafft Pfaffen-Schwabenheim die Sensation in Weinsheim?
Mit fünf Punkten Vorsprung hat sich die SG Weinsheim ein wenig an der Spitze der Bezirksliga von der Konkurrenz abgesetzt. Damit das mindestens so bleibt, muss am Sonntag ein Heimsieg gegen Pfaffen-Schwabenheim her. Der TuS hat nach jüngster Negativserie gegen die SG Kirn mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und nichts zu verlieren. Die SG Kirn wiederum hat den Vierten Winzenheim zu Gast. Die mit Winzenheim punktgleichen SC Idar-Oberstein II (Derby gegen Blau-Weiß) und SG Fürfeld (gegen Guldenbachtal) bestreiten Heimspiele. Dahinter lauern die SG MMM, die in Rüdesheim aufläuft und die TSG Planig, die zeigen muss, wie sie die Nachricht verkraftet hat, dass das Trainer-Trio im Sommer aufhören wird. Ferner spielt Nahbollenbach gegen Oberhausen und Birkenfeld gegen Bockenau.