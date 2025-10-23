 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die Jungs des FSV Blau-Weiß sind im Derby beim SC Idar II der große Underdog.
Die Jungs des FSV Blau-Weiß sind im Derby beim SC Idar II der große Underdog. – Foto: Oliver Zimmermann - Archiv

Bezirksliga: Idar-Obersteiner Derby, Verfolgermeute will dranbleiben

SC Idar II will mit Sieg gegen Blau-Weiß den Anschluss halten +++ Schafft Pfaffen-Schwabenheim die Sensation in Weinsheim?

Mit fünf Punkten Vorsprung hat sich die SG Weinsheim ein wenig an der Spitze der Bezirksliga von der Konkurrenz abgesetzt. Damit das mindestens so bleibt, muss am Sonntag ein Heimsieg gegen Pfaffen-Schwabenheim her. Der TuS hat nach jüngster Negativserie gegen die SG Kirn mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und nichts zu verlieren. Die SG Kirn wiederum hat den Vierten Winzenheim zu Gast. Die mit Winzenheim punktgleichen SC Idar-Oberstein II (Derby gegen Blau-Weiß) und SG Fürfeld (gegen Guldenbachtal) bestreiten Heimspiele. Dahinter lauern die SG MMM, die in Rüdesheim aufläuft und die TSG Planig, die zeigen muss, wie sie die Nachricht verkraftet hat, dass das Trainer-Trio im Sommer aufhören wird. Ferner spielt Nahbollenbach gegen Oberhausen und Birkenfeld gegen Bockenau.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:15

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:15live

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:30live

