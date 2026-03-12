Bezirksliga: Idar-Oberstein will perfekten Start ins Jahr fortsetzen

Der SC 07 Idar-Oberstein II (schwarze Trikots) möchte seinen makellosen Jahresstart mit drei Siegen aus drei Partien fortsetzen.. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

Der Tabellenletzte FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt im Heimspiel die SG Guldenbachtal. Blau-Weiß wartet in der Rückrunde weiterhin auf den ersten Heimsieg, konnte aber in den vergangenen zwei Spielen punkten. Guldenbachtal will nach dem verpatzten Jahresstart ( 3:6 bei der TSG 1862 Planig) Wiedergutmachung leisten.

Im Duell am Tabellenende bekommt es Aufsteiger SV Oberhausen mit der TSV Bockenau zu tun. Für beide Mannschaften geht es darum den Anschluss an die vor ihnen liegenden Mannschaften nicht zu verlieren. Oberhausen konnte bisher zuhause über den Verlauf der Saison noch nicht überzeugen. Nur zwei Siege aus neun Spielen sorgen dafür, dass sie sich in der Heimtabelle auf dem letzten Tabellenplatz wiederfinden.

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim trifft im Heimspiel auf den Aufsteiger TuS Winzenheim. Beide Mannschaften haben einen ordentlichen Start ins Jahr hingelegt und konnten jeweils ihr vergangenes Spiel für sich entscheiden. Winzenheim kann mit einem Sieg weiterhin die Minimal-Hoffnung vom Aufstieg leben lassen.

Voraussetzung dafür wäre, dass der SC Idar-Oberstein II mal wieder patzen würde. Der Zweitplatzierte erwartet im Heimspiel den SC Birkenfeld. Es wird eine schwere Aufgabe für Birkenfeld. Die Heimmannschaft ist seit mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen und startete in den Jahreswechsel perfekt mit drei Siegen aus drei Spielen. Der SC Birkenfeld zeigt sich, nach zwei deutlichen Niederlagen zum Ende des Jahres gegen MMM und Mörschied, zum Jahresbeginn deutlich formverbessert und siegte zuletzt zweimal in Folge.

Die TSG 1862 Planig spielt im Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein. Planig befindet sich zur Zeit in starker Form und konnte in der Rückrunde bisher vier ihrer vergangenen fünf Spiele gewinnen. Seit Jahresbeginn stehen die Spiele mit TSG Beteiligung immer für Unterhaltung, gegen den SC 07 Idar-Oberstein II gab es eine 5:6-Niederlage, im vergangenen Spiel gegen die SG Guldenbachtal folgte ein 6:3-Heimerfolg. Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein spielte eine starke Hinrunde und landete auf Platz 3 in der Tabelle. In der Rückrunde finden sie bisher noch nicht richtig in Fahrt, zurzeit stehen erst zwei Siege aus den ersten fünf Spielen zu Buche.

Die Spvgg. Nahbollenbach empfängt zuhause die SG VfR 07 Kirn. Die Heimmannschaft sehnt sich nach einem Erfolgserlebnis, den vorerst letzten Sieg fuhren sie im Oktober 2025 ein. Die SG VfR 07 Kirn reist mit reichlich Toren im Gepäck zum Auswärtsspiel, am vorigen Spieltag konnten sie einen 10:0-Erfolg gegen den VfL Rüdesheim einfahren.

Der Aufsteiger VfL Rüdesheim hat mit dem Duell gegen den Tabellenführer SG Weinsheim ein schweres Heimspiel vor der Brust. Nach der 0:10-Pleite im vergangenen Spiel gegen den SG VfR 07 Kirn, muss Rüdesheim vor allem besser verteidigen, um gegen den Tabellenführer eine Chance zu haben. Dieser hat in der aktuellen Saison erst ein Spiel verloren und steht, bei einem Spiel weniger, sechs Punkte vor seinem ersten Verfolger, Idar-Oberstein II.

Im Mittelfeld-Duell bekommt es die TuS Mörschied mit der TuS Pfaffen-Schwabenheim zu tun. Beide Mannschaften konnten ihr vergangenes Spiel in der Liga nicht gewinnen und wollen in diesem Duell wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Alle Partien im Überblick: