Bezirksliga: Hubschrauber-Einsatz und Bigpoints

Gau-Odernheims Paul Krassmann (l.) und Eugen Bauer (VfL Gundersheim) gehen mit gestrecktem Bein zum Ball. Juri Belyayev (m.) verfolgt die artistische Szene mit etwas Abstand. Foto: Schmitz/pakalski-press

Alzey-Worms. Zwei schwere Verletzungen überschatteten den ersten Spieltag des Jahres in der Bezirksliga Rheinhessen. In Zornheim musste der Rettungswagen anrücken, in Gau-Odernheim gar der Rettungshubschrauber. Da gerieten die Ergebnisse fast zur Nebensache.

„Eine Niederlage, die sehr schwer zu verdauen ist“, konstatierte SVG-Trainer Marian Saar. „Spielerisch hatten wir gute Ansätze, haben die Bretzenheimer weit in ihre Hälfte gedrängt. Leider liegen wir nach 30 Sekunden schon 0:1 zurück. Spielen dann den Rest der Halbzeit auf ein Tor, treffen dreimal Alu durch einen Kopfball von Felix Köhler, Badr Karn mit einem Pfostenschuss und Jan Weinbach aus spitzem Winkel, aber machen keine Hütte.“ Die Verbandsliga-Reserve sei „durch Konter immer wieder gefährlich“ derweil gewesen. Saar wörtlich: „Kritikpunkte sind ganz klar individuelle und mannschaftliche Fehler, die nicht passieren dürfen.“ „Endlich sind wir wieder in der Spur“, atmete 46-Teammanager Volker Müller auf. „In einem hochklassigen Spiel gegen eine starke Mannschaft aus Guntersblum haben wir vor 40 Zuschauern auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Jetzt heißt es, diese Form zu konservieren.“ Auf die Frage, wie er die Darbietung des dreifachen Torschützen Jonas Gangl (1., 52., 85.) beurteile, meinte Müller: „Außergewöhnlich, seine Performance. Er weiß halt, wo das Tor steht.“ Spielfilm: 1:0, 2:0, 3:0 Jonas Gangl (1., 52., 85.). Zuschauer: 40.

Gau-Odernheims Coach Tobias Ruf war geschockt von der Verletzung seines Sechsers Tom Müller, der per Hubschrauber abtransportiert werden müsste. „Tom wollte sich in der zehnten Minute bei einer Grätsche abstützen und ist mit dem Handgelenk komplett weggeknickt. Absolut unnatürlich sah das aus, ich kann es gar nicht in Worten beschreiben. Laut ersten Berichten aus dem Krankenhaus ist wohl Elle und Speiche komplett durch – kein offener Bruch, aber es sah absolut katastrophal aus.“ TSV-Co-Trainer Felix Mayer: „Wir sind absolut nicht zufrieden mit unserer Leistung. Durch das frühe Gegentor und die schwere Handverletzung von Tom mit der langen Spielunterbrechung kamen die Jungs schwer ins Spiel. Nach der Halbzeit dann ein weiterer Gegentreffer, der uns aus dem Gleichgewicht gebracht hat.“ In den letzten 20 Minuten warf der TSV nochmal alles rein. „Leider ohne Erfolg“, so Mayer. „Ein schlechtes Spiel beider Mannschaften, wodurch sich am Ende die Mannschaft mit mehr Willen durchgesetzt hat.“ VfL-Coach Kevin Boos: „Wir haben Einsatz gezeigt. Fußballerisch war es von beiden Seiten kein Leckerbissen, aber in unserer Situation haben wir genau diese drei Punkte gebraucht.“ Tore: 0:1 Sebastian Engelhardt (3.), 0:2 Besart Morina (47.), 1:2 Paul Krassmann (75.). Zuschauer: 100.

„Das Remis geht in Ordnung“, urteilte Zornheims Co-Trainer Marcel Baumgärtner. „In einem intensiven Spiel auf Augenhöhe ging es vor 150 Zuschauern über die gesamte Spielzeit auf und ab, mit Chancen auf beiden Seiten.“ Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Zornheims Innenverteidiger Tim Schmidt. „Ihm ist die Kniescheibe herausgesprungen, sodass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste“, so Baumgärtner. Zu der Verletzung kam es, als Schmidt im Rasen hängen blieb. Das Spiel war 40 Minuten unterbrochen. TuS-Trainer Rene Novo: „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten vielleicht die bisschen besseren Chancen.“

„Das war eine riesige Überraschung“, urteilte Horchheims Coach Sascha Löcher. „Nachdem wir eine katastrophale Vorbereitung mit einer Trainingsbeteiligung von acht bis zehn Spielern hatten, waren wir gegen den Tabellenzweiten der krasse Außenseiter. Aber wir sind super ins Spiel gekommen.“ Nach der frühen Führung hätte der SVH gar auf 2:0 erhöhen können, kassierte aber nach einem Freistoß den Ausgleich. Danach war es ein offenes Spiel. „Nach dem 1:2 hat meine Mannschaft im zweiten Durchgang eine tolle Reaktion gezeigt“, schwärmte Löcher. „Wir waren die tonangebende Mannschaft, haben Marienborn nicht mehr ins Spiel kommen lassen und keine Chancen zugelassen. Ich bin erleichtert.“ Tore: 1:0 Domenico Gagliardi (2.), 1:1 Paul Hofmann (7.), 1:2 Kalon-Jamal Prator (30.), 2:2 Philip Maurer (53.), 3:2 Jonas Fleischer (70., Kopfball nach Ecke). Zuschauer: 85.

„Ein perfekter Start ins neue Jahr“, freute sich FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Wir haben hinten nahezu nichts zugelassen und hätten den Sack schon deutlich früher zumachen müssen. Wir haben die Hassia nie ins Spiel kommen lassen, waren sehr konzentriert. Auf dieser reifen Vorstellung lässt sich aufbauen.“ Tore: 1:0 Dominik Klein (10.), 2:0 Aron Habich (14.), 3:0 Alkan Yildiz (90.). Zuschauer: 150.

„Ein sehr ansehnliches Fußballspiel, bei dem wir die spielbestimmende Mannschaft über 90 Minuten waren“, urteilte TSV-Sprecher Matthias Stüber. „Individuelle Fehler haben leider zu einfachen Gegentoren geführt, sodass wir nicht die verdienten drei Punkte einfahren konnten.“ Tore: 1:0 Eigentor Timo Liebisch (20.), 2:0 Sedat Yildirim (31.), 2:1 Maurice Göbig (33.), 2:2 Göbig (43., Foulelfer nach Foul an Antonio Balde), 3:2 Mohammed Navid Khazaie (45.), 3:3 Göbig (49.). Zuschauer: 70.

„Ich glaube, Horchheim wollte es mehr – in allen Belangen“, sagte Marienborns Co-Trainer Philip Spieckermann. „Das hat am Ende den Unterschied gemacht, da wir rein fußballerisch gleichauf waren. Wir konnten es leider nicht schaffen, nach dem 2:1 nochmal nachzulegen und weiter zu marschieren.“ Aber: „Zum Glück konnte Mommenheim unseren Patzer nicht ausnutzen.“ Tore: 1:0 Domenico Gagliardi (2.), 1:1 Paul Hofmann (7.), 1:2 Kalon-Jamal Prator (30.), 2:2 Philip Maurer (53.), 3:2 Jonas Fleischer (70.). Zuschauer: 85.

„Leider starten wir extrem unglücklich in die Partie, kassieren in der ersten Minute das erste Gegentor, in der elften Minute auch unnötig das zweite Gegentor“, ärgerte sich VfR-Coach Nico Augustin. „Zwei vermeidbare Dinger, die uns gegen so eine Mannschaft ins Hintertreffen bringen. Wie wir aber die restliche Spielzeit angegangen sind oder auch in der Zwischenphase, das war schon extrem gut. Kompliment da an die Mannschaft, die sehr gut gearbeitet hat, sich nicht nur das 1:3 und das 2:4 erarbeitet hat, sondern wirklich noch einige Chancen ausgelassen hat gegen einen sehr, sehr guten Gegner.“ Der Spielfilm: 0:1 Haris Beslic (1., Kopfball), 0:2, 0:3 Kevin Schumacher (11., 23.), 1:3 Tobias Kerz (35.), 1:4 Beslic (55.), 2:4 Ruben Goncalves (85.). Zuschauer: 95.

„Die Gastgeber haben nur Mitte der zweiten Halbzeit den Eindruck erweckt, als ginge es für sie um alles“, wunderte sich FSV-Boss Christoph Loré. „Eine Bogenlampe, die eigentlich als Flanke dienen sollte“, habe Mombachs Keeper Florian Isking kurz vor Ultimo zur tragischen Figur in einer an Höhepunkten armen Partie werden lassen. Tore: 0:1 Matthias Cygon (47.), 1:1 Eigentor Lars Fischer (73.), 1:2 Pascal Wycisk (87.). Zuschauer: 120.





