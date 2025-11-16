Bezirksliga: Hoti trifft TuS Wörrstadt mitten ins Herz

Alzey-Worms. Fast ausnahmslos Niederlagen setzte es für die Teams aus dem Raum Alzey-Worms zum Rückrunden-Auftakt in der Bezirksliga. Vizemeister Horchheim steckt in der Ergebniskrise, Gundersheim und Wörrstadt strampeln gegen den Abstieg. Das Duell Gundersheim gegen Bretzenheim 46 II wurde auf 2026 vertagt.

„In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht auf der Höhe“, haderte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Aber wir sind mit einem anderen Gesicht aus der Pause gekommen, waren direkt voll da, haben das Spiel gedreht – und es am Ende doch wieder aus der Hand gegeben.“ Auf die Frage, wie viele Jungs aus seinem Team über 90 Minuten an ihre Leistungsgrenze gegangen sind, meinte Szymkow: „Keiner. Jeder ist in den ersten 45 Minuten deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben.“ Tore: 1:0 Kalon Prator (21.), 1:1 Danell Giannelli (50.), 1:2 Marcel Hoffmann (77.), 2:2 Luis Biebl (85.), 3:2 Freddy Sorg (88.). Hoffmann (FSV) schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (81.). Zuschauer: 45.

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen eine top Mannschaft mit viel Qualität haben wir in der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel gefunden und Nadelstiche setzen können“, berichtete TSV-Coach Tobias Ruf. „Die dickste Chance knallen wir durch Lennart Bickel leider frei stehend an den Innenpfosten.“ Im zweiten Durchgang sei es „ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Chancen“ gewesen. „Leider schlafen wir bei der Ecke beim ersten Gegentreffer. Beim zweiten Standard-Gegentreffer haben wir dazu noch Pech, dass der abgefälschte Ball gegen die Brust von Lennart Bickel geht und von dort ins Tor trudelt. Im Anschluss tun wir uns leider schwer, gute Chancen rauszuspielen.“ Für Bickel sei es gewiss „ein unglücklicher Tag“ gewesen. Tore: 1:0 Haris Beslic (58.), 2:0 Dennis Nemeth (80.). Zuschauer: 60.

„Ich bin stolz auf die Jungs und freue mich vor allem über die Art und Weise“, sagte SVG-Co-Trainer David Simmet. „In den letzten Wochen sind die Ergebnisse trotz hohem Aufwand ausgeblieben. Nun haben wir wieder 90 Minuten als Einheit gearbeitet und uns belohnt.“ Niersteins größte Stärken habe man effektiv minimiert. „Am Schluss können wir manche Situation noch besser ausspielen, um das zweite oder dritte Tor nachzulegen – daran werden wir arbeiten.“ Tor: 1:0 Jan Weinbach (29.). Zuschauer: 200.

Gentrit Hoti gelang in der Nachspielzeit das Tor des Tages vor 100 Zuschauern (90.+3). „Eine schwache Partie von beiden Seiten“, hatte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo gesehen. „In der zweiten Halbzeit waren wir mehr drin und hatten einige Gelegenheiten, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt – und wurden dafür bestraft.“ Genau dies komme in letzter Zeit zu oft vor. Auf die Frage, ob er sauer auf seine Elf sei, antwortete Novo: „Sauer nicht, aber enttäuscht.“ Fehlt seinen Jungs die nötige Reife oder Cleverness für diese Liga? „Beides fehlt uns leider“, so Novo.

„Wir sind in einer sehr schweren Phase und machen einfach zu viele gravierende individuelle Fehler, die momentan immer sofort bestraft werden“, kommentierte SVH-Trainer Sascha Löcher. „Wir waren in den direkten Duellen nicht griffig genug, haben zu oft den Kürzeren gezogen. Und wenn wir ein Tor bekommen, gehen die Köpfe zu schnell runter. Wirklich keine einfache Phase – aber da können wir uns nur selbst rausarbeiten.“ Was ihm Zuversicht gibt? „Dass wir auch schon ein anderes Gesicht in dieser Saison gezeigt haben. Wichtig ist jetzt, dass die Jungs nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gemeinsam die Situation annehmen.“ Tore: 0:1 Dominik Siegfried (25.), 1:1 Domenico Gagliardi (43.), 1:2 Ricardo Böhringer (47.), 1:3 Patrick Hochhaus (86.). Zuschauer: 75.





