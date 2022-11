Bezirksliga: Horchheimer Schützenfest Bezirksligist schlägt Klein-Winternheim 9:1 +++ Guntersblum verliert fünftes Spiel in Folge

SV Horchheim - SV Klein-Winternheim 9:1 (4:0). Von Beginn an waren die Horchheimer gegen den ersatzgeschwächten SV tonangebend. Die Gäste mussten auf den eigenen Top-Torjäger Robin Wolf (19 Saisontore) verzichten. Lars Freese gelang das frühe 1:0 (9.) für die Hochheimer, die in der Folge klar dominierten und bis zur Pause durch die Tore von Robin Rauscher (31.), und Marc Blaser (38. und 45.+1.) schon für eine Vorentscheidung sorgten. Die Horchheimer nutzten auch ihre Chancen im zweiten Durchgang konsequent. Rauscher traf per Foulelfmeter zum 5:0 (49.). Johannes Schwank verkürzte für Klein-Winternheim auf 1:5 (51.), doch Oguzhan Levent (55.), Malte Rheinheimer (84.) , Florian Karsch (86.) sowie Nils Höflich (89.) mit einem weiteren Elfmetertreffer schraubten den SVH-Sieg in die Höhe. „Klein-Winternheim hat große Probleme mit uns gehabt“, sagte der SV-Coach Sascha Löcher nach dem 9:1.