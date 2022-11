Bezirksliga: Horchheimer Freese-Festspiele Der Angreifer von Bezirksligist SV Horchheim trifft bei 4:1-Sieg dreifach +++ SVG-Spieler fliegt vom Platz

GUNTERSBLUM. In der Bezirksliga Rheinhessen geht die Negativserie des SV Guntersblum weiter. Das Team von Spielertrainer Maximilian Beck verlor am Mittwochabend das Derby zu Hause gegen den SV Horchheim mit 1:4 (0:2). Es war für den Aufsteiger, der einen furiosen Saisonstart hingelegt hat und zwischenzeitlich auch Tabellenführer war, die vierte Niederlage in Folge.