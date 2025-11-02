Bezirksliga: Horchheim-Packung in Saulheim

Alzey-Worms. Dass Vizemeister SV Horchheim und Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II einen Spieltag vor Vorrunden-Ende in der Bezirksliga Rheinhessen punktgleich auf den Plätzen drei und vier rangieren, war nicht zu erwarten. Gute Chancen auf Platz zwei, der bekanntlich zur Aufstiegsrelegation berechtigt, darf sich nach dem glatten 3:0 gegen Hassia Bingen auch weiter der SV Guntersblum ausrechnen. Rückschläge mussten am 14. Spieltag indes der VfL Gundersheim und der TuS Wörrstadt hinnehmen.

„Entscheidend war, dass uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat“, machte TuS-Spielertrainer Rene Novo deutlich. „Egal ob defensiv oder offensiv. Leider haben wir uns für den Aufwand, den wir betreiben, nicht belohnt.“ Tore: 1:0 Tweety Nkwane Nkwane (39., nach Freistoßflanke Bastian Krummeck) 1:1 Torben Seib (64., 19-Meter-Freistoß), 2:1 Tobias Kerz (70., nach Querpass Michu Almeida), 3:1 Leon Lurkin (76., nach Ecke von Pascal Ries). Zuschauer: 80.

„Wir haben nach guten 25 Minuten den Faden allmählich verloren und konnten in der zweiten Hälfte den Schalter nicht mehr umlegen, um hier entgegenzuwirken“, so die Analyse von VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Uns muss bewusst werden, dass jeder Prozentpunkt zu wenig, bestraft wird.“ Tore: 0:1 Tim Malkmus (21.), 1:1 Caner Yesiljurt (52.), 2:1 Gentrit Hoti (53.), 3:1, 4:1 Matthias Cygon (72., 82.). FSV-Keeper Tobias Hoffmann pariert Foulelfer von Besart Morina (14.). Zuschauer: 50.

„Ein sehr dominanter Auftritt meiner Mannschaft mit vielen tollen Spielzügen und einem verdienten Dreier“, hatte SVG-Cheftrainer Marian Saar nichts zu meckern. „Leider sind wir nach dem 3:0 aus unserer Struktur gekommen, waren zu verspielt und haben viele Hochkaräter liegen lassen.“ Tore: 1:0 Luke Vollrath (6.), 2:0 Jan Weinbach (51., Kopfball), 3:0 Luke Vollrath (65.) Zuschauer: 135.

„Ein verdienter Sieg in einem umkämpften Spiel mit vielen Zweikämpfen und vielen Fouls“, rekapitulierte TSV-Trainer Tobias Ruf. „Spielerisch haben wir es leider zu selten geschafft, klare Lösungen zu finden. Dafür haben wir den Kampf voll angenommen und den Rückstand verdientermaßen gedreht.“ Fazit von Ruf: „Ein Sieg des Willens, der uns die nächsten Punkte vor den drei kommenden Topspielen in Horchheim, bei Barbaros und daheim gegen Marienborn II beschert hat.“ Der Spielfilm: 0:1 Ricardo Böhringer (25.), 1:1 Paul Galle (45.), 2:1 Jannis Maurer (63.). Rote Karte Sebastian Kühn (Fontana) wegen Nachtretens (17.), Jean-Pierre Gersdorf (Fontana-Co-Trainer) wegen Reklamierens (90.+3). Gelb-Rot: Paul Krassmann (TSV) wegen wiederholten Foulspiels (19.). Zuschauer: 30.

„Eine reife Mannschaftsleistung und ein auch in der Höhe verdienter Sieg“, gab Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow zu Protokoll. „Wir haben über die komplette Spieldauer hinten kaum etwas zugelassen und uns vorne für unseren Aufwand belohnt.“ Auf die Frage, inwiefern dies eine fast perfekte Performance gewesen sei, antwortete Szymkow: „Wenn man mit 4:0 gegen ein Topteam der Liga gewinnt, gibt es natürlich kaum etwas zu meckern. Wichtig war, dass wir heute mal über 90 Minuten die Konzentration oben gehalten haben. Sicherlich hatten die Horchheimer nicht ihren besten Tag – was allerdings auch zu großen Teilen unser Verdienst war.“ Horchheims Coach Sascha Löcher war ob der mauen Darbietung seiner Jungs not amused. „Wir haben in dieser Saison offensichtlich leider immer wieder solche Totalausfall-Spiele“, redete der Ex-Keeper Klartext. „So war es in Nieder-Olm – und heute dann auch wieder. Erklären kann man das nicht, zumal wir eigentlich ganz gut reingekommen sind und uns nach wenigen Minuten leider ein klarer Elfmeter nicht gegeben wurde.“ Domenico Gagliardi war im Sechzehner gefoult worden. „Mit der ersten Offensivaktion ist Saulheim in Führung gegangen – und danach ging bei uns gar nichts mehr“, konnte Löcher es nicht fassen. Kann man von einem Kollektivversagen sprechen oder gibt es einen Spieler, den er explizit von seiner Kritik ausnehmen will? „Nein, da muss man keinen rausnehmen, niemand hat seine Leistung abrufen können.“ Tore 1:0 Georgi Bichinashvili (13.), 2:0 Alkan Yildiz (29.), 3:0 Eljano Pergjegaj (32.), 4:0 Leopold Menges (67.). Zuschauer: 120.





