Bezirksliga-Herbstmeister verlängert mit seinem Trainerteam SV Bad Rothenfelde setzt seinen erfolgreichen Weg fort Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Rothenfelde

Der Tabellenführer der Bezirksliga SV Bad Rothenfelde hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Zusammenarbeit mit seinem Trainerteam frühzeitig verlängert, teilte der Club auf Instagram mit. Cheftrainer Marko Tredup, der seit 2021 an der Seitenlinie der Grün-Weißen steht, wird auch in der Saison 2026/27 weiterhin die sportliche Leitung der ersten Mannschaft übernehmen. Tredup, der mit seiner Mannschaft aktuell ganz oben in der Bezirksliga steht, zeigte sich sehr erfreut über das Vertrauen des Vereins: „Ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen.“

Neben dem Cheftrainer bleibt auch das gesamte Trainerteam vollständig bestehen. Neben Marko Tredup gehören weiterhin Stefan Balsottemeyer, Oliver Peters, Ben Bibani und Michael Hess, die gemeinsam die sportliche Arbeit auf und neben dem Platz verantworten. Diese Kontinuität sieht der Verein als wichtige Grundlage für den weiteren sportlichen Erfolg und eine stabile Entwicklung des Teams. Mit der frühzeitigen Verlängerung sendet der SV Bad Rothenfelde ein starkes Zeichen der Kontinuität und des gegenseitigen Vertrauens – ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft im Heristo-Sportpark, teilte er auf Instagram mit.