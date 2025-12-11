Bezirksliga-Herbstmeister verlängert mit seinem Trainerteam

Der Tabellenführer der Bezirksliga SV Bad Rothenfelde hat die Weichen für die Zukunft gestellt und die Zusammenarbeit mit seinem Trainerteam frühzeitig verlängert, teilte der Club auf Instagram mit. Cheftrainer Marko Tredup, der seit 2021 an der Seitenlinie der Grün-Weißen steht, wird auch in der Saison 2026/27 weiterhin die sportliche Leitung der ersten Mannschaft übernehmen. Tredup, der mit seiner Mannschaft aktuell ganz oben in der Bezirksliga steht, zeigte sich sehr erfreut über das Vertrauen des Vereins: „Ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen.“
Neben dem Cheftrainer bleibt auch das gesamte Trainerteam vollständig bestehen. Neben Marko Tredup gehören weiterhin Stefan Balsottemeyer, Oliver Peters, Ben Bibani und Michael Hess, die gemeinsam die sportliche Arbeit auf und neben dem Platz verantworten. Diese Kontinuität sieht der Verein als wichtige Grundlage für den weiteren sportlichen Erfolg und eine stabile Entwicklung des Teams.
Mit der frühzeitigen Verlängerung sendet der SV Bad Rothenfelde ein starkes Zeichen der Kontinuität und des gegenseitigen Vertrauens – ein klares Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft im Heristo-Sportpark, teilte er auf Instagram mit.
Aktuell steht das Team von Marco Tredup mit drei Punkten Vorsprung - bei einem weniger ausgetragenen Spiel - vor dem zweitplatzierten Blau Weiß Hollage an der Spitze der Bezirksliga und peilt nach zwei Vizemeisterschaften in Folge die Rückkehr in die Landesliga an. Die musste der SV Bad Rohtenfelde im Sommer 2023 verlassen. Der 13. Tabellenplatz von 18 Teams bedeutete damals den Abstieg, nachdem der Verein seit über zehn Jahre der Landesliga angehörte und bereits einige Jahre in der Oberliga aktiv war.
Fupa wünscht dem erfolgreichen Trainerteam und dem Verein weiterhin viel Erfolg.