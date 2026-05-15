Bezirksliga: Heeslinger SC II will in Aschwarden liefern HSC geht als Favorit ins Spiel gegen Aschwardenrn von Andreas Harneit · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Birte Meyer

Der Heeslinger SC II reist am Freitagabend zum SV Aschwarden. Die Partie wird um 19.30 Uhr angestoßen und eins steht auf jeden Fall fest: Die Elf von HSC-Coach Robin Cordes will unbedingt punkten.

Aktuell befindet sich der Heeslinger SC II auf Platz fünf der Bezirksligatabelle, obwohl sie sich bis vor kurzem noch unter den Top drei befanden. Das 4:4-Remis gegen die SV Ippensen/Wohnste und die 1:2-Niederlage gegen den TV Sottrum beendeten Heeslingens Schnuppern der Höhenluft. HSC geht als Favorit ins Spiel gegen Aschwarden



Trainer Robin Cordes nimmt die aktuelle Lage mit Humor. „Fußball ist wie Kaffee am Morgen: manchmal bitter, aber ohne geht es dann doch nicht“, sagt er. Trotzdem hat sein Team die Favoritenrolle im anstehenden Spiel gegen den TV Aschwarden, der auf Platz 15 der Tabelle steht, inne. Nun gilt es, dieser gerecht zu werden. „Der späte Gegentreffer am vergangenen Spieltag gegen Ippensen hat uns zwei wertvolle Punkte gekostet. Daher müssen wir nun aus Aschwarden etwas Zählbares mitnehmen, um die 60-Punkte-Hürde noch zu erlangen“, so Cordes weiter. „Personell werden wir urlaubsbedingt etwas rotieren müssen, aber dennoch eine schlagfertige Elf auf den Platz bekommen.“