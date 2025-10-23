 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Der TSV Zornheim siegte zuletzt gegen Finthen nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Geht es nun in Horchheim mit einem Sieg weiter?
Der TSV Zornheim siegte zuletzt gegen Finthen nach zuvor vier Niederlagen in Serie. Geht es nun in Horchheim mit einem Sieg weiter? – Foto: Michael Wolff - Archiv

Bezirksliga: Hassia und Zornheim wollen Turnaround verlängern

Am vergangenen Wochenende folgten Befreiungsschläge, geht es für beide Bezirksligisten nun so weiter? +++ Barbaros unaufhaltsam?

Wer hält den SKC Barbaros auf dem Richtung Landesliga auf? Einen neuen Versuch unternimmt am Wochenende der Tabellenvierte TSG Bretzenheim II, der beim SKC aufläuft. Aktuell sind es sechs Zähler Vorsprung für Barbaros vor dem Zweiten TuS Marienborn II, der gegen Schlusslicht Mombach spielt. Zuletzt etwas im Tief war der TSV Zornheim, doch vergangenen Sonntag gelang der Turaround gegen Fontana. Geht es nun auch mit einem Dreier beim SV Horchheim weiter? Unter ihrem neuen Trainer hat Hassia Bingen am vergangenen Wochenende gleich mal gewonnen, geht es nun auch im Kellerduell gegen TuS Wörrstadt so weiter? Außerdem empfängt Fontana Finthen den FSV Saulheim und Mommenheim spielt gegen Nieder-Olm im Derby. Der Unterbau von Gau-Odernheim ist in Niederstein zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
12:30

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
15:30

