Bezirksliga: Hassia, Fortuna und Fontana hoffen auf ersten Sieg

Mainz. Der zweite Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen steht an: Bedeutet für einige Teams, die im Verbandspokal aktiv waren, das Ende der englischen Woche. Für den TSV Mommenheim war erwartungsgemäß gegen Gonsenheim Schluss, nun will das Team in der Liga die ersten Punkte einfahren. Gegner ist der FSV Saulheim. Dafür dürfte der SKC Barbaros nach dem Kantersieg gegen Kibo on fire sein. Als Tabellenführer grüßt der FSV Nieder-Olm von der Spitze und will diese naturgemäß verteidigen, dafür müsste ein Auswärtssieg in Guntersblum her. Nach ihrem Remis zum Auftakt wollen Hassia Bingen (gegen Bretzenheim II) und Fortuna Mombach (bei Aufsteiger Wörrstadt) nun einen Sieg einfahren. Nach ihren 2:1-Auftaktsiegen spielen der SV Horchheim und der VfR Nierstein im direkten Duell gegeneinander, ähnliches gilt für den VfL Gundersheim und den TSV Zornheim, die beide mit drei Toren Differenz zum Auftakt siegreich waren. Den Spieltag läutet das Duell der "Zweiten" von Marienborn und Gau-Odernheim ein.