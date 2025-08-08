 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Fortuna Mombach und Hassia Bingen wollen nach ihrem Abstieg schnell in der Liga ankommen. Am Wochenende gab es ein Remis im Duell beider Teams, nun soll der erste "Dreier" her. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Bezirksliga: Hassia, Fortuna und Fontana hoffen auf ersten Sieg

Barbaros will Rückenwind aus Verbandspokal mitnehmen +++ Mommenheim nach verpatztem Derby und Gonsenheim-Aus nun gegen Saulheim +++ Bleibt Nieder-Olm spitze?

Mainz. Der zweite Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen steht an: Bedeutet für einige Teams, die im Verbandspokal aktiv waren, das Ende der englischen Woche. Für den TSV Mommenheim war erwartungsgemäß gegen Gonsenheim Schluss, nun will das Team in der Liga die ersten Punkte einfahren. Gegner ist der FSV Saulheim. Dafür dürfte der SKC Barbaros nach dem Kantersieg gegen Kibo on fire sein. Als Tabellenführer grüßt der FSV Nieder-Olm von der Spitze und will diese naturgemäß verteidigen, dafür müsste ein Auswärtssieg in Guntersblum her. Nach ihrem Remis zum Auftakt wollen Hassia Bingen (gegen Bretzenheim II) und Fortuna Mombach (bei Aufsteiger Wörrstadt) nun einen Sieg einfahren. Nach ihren 2:1-Auftaktsiegen spielen der SV Horchheim und der VfR Nierstein im direkten Duell gegeneinander, ähnliches gilt für den VfL Gundersheim und den TSV Zornheim, die beide mit drei Toren Differenz zum Auftakt siegreich waren. Den Spieltag läutet das Duell der "Zweiten" von Marienborn und Gau-Odernheim ein.

Die Partien im Überblick:

So., 10.08.2025, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
12:30

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

