Bezirksliga Hannover Staffel 3: Neue Saison, neue Favoriten Der 1. Spieltag verspricht Spannung von FD · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

Absteiger Tündern ist gegen Pyrmont Hagen gefordert – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Die Sommerpause ist vorbei, die Bezirksliga Hannover Staffel 3 startet in ihre erste Saison mit 17 Mannschaften. Mit dem HSC BW Schwalbe Tündern kehrt ein Landesliga-Absteiger zurück, während FC Hevesen und TB Hilligsfeld als Aufsteiger erstmals in der neuen Spielzeit angreifen. Hinter den Favoriten lauern zahlreiche ambitionierte Teams – beste Voraussetzungen für einen spannenden Auftakt.

Der letztjährige Tabellendritte startet mit einem Heimspiel gegen den TuS Jahn Lindhorst. Ihme-Roloven gehörte in der vergangenen Saison lange zum Aufstiegskampf und will direkt wieder ein Ausrufezeichen setzen. Lindhorst hingegen möchte nach einer schwierigen Vorsaison möglichst früh Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen. Auf dem Papier spricht vieles für die Gastgeber, doch zum Saisonauftakt sind Überraschungen keine Seltenheit.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Mit Eintracht Afferde gibt ein weiterer Aufsteiger seine Visitenkarte am Deister ab. Kirchdorf überzeugte in der vergangenen Saison vor allem in der Schlussphase und möchte den positiven Trend fortsetzen. Afferde wird dagegen versuchen, sich möglichst schnell an das Niveau der Bezirksliga zu gewöhnen. Beide Mannschaften dürften zunächst auf defensive Stabilität setzen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Pyrmont Hagen FC Pyrmont HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH

Gleich am ersten Spieltag wartet ein echtes Topspiel. Landesliga-Absteiger Tündern zählt zu den meistgenannten Aufstiegskandidaten, trifft jedoch mit Bad Pyrmont Hagen auf einen ambitionierten Gegner. Beide Teams verfügen über hohe Qualität und dürften sich früh im oberen Tabellendrittel etablieren wollen. Ein erster Fingerzeig im Kampf um die Spitzenplätze ist garantiert.

Morgen, 15:00 Uhr SV Arnum SV Arnum FC Springe FC Springe 15:00 PUSH

Auch in Arnum treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich mehr als nur einen Platz im Mittelfeld ausrechnen. Der SV Arnum gehörte in der Vorsaison lange zur Spitzengruppe, während Springe mit einer starken Rückrunde noch auf Rang acht kletterte. Beide Teams verfügen über viel Offensivpotenzial, weshalb ein intensives und temporeiches Duell zu erwarten ist.

Barsinghausen geht mit hohen Erwartungen in die neue Saison und zählt für viele Beobachter zum erweiterten Favoritenkreis. Enzen will nach einer starken vergangenen Spielzeit an die guten Leistungen anknüpfen. Für beide Mannschaften wäre ein erfolgreicher Start wichtig, um sich früh in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Der Vizemeister der Vorsaison steht direkt vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Rehrens neuer Trainer Toni Pagano-Scorcio kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Uns fehlt lediglich Raphael Bauer urlaubsbedingt. Mit Lorenz Kämmer haben wir noch jemanden, der angeschlagen ist, aber wahrscheinlich zur Verfügung steht“, berichtet der Coach. Pagano-Scorcio erwartet einen schwierigen Auftakt: „Saisonauftakt ist immer ein bisschen bunte Tüte. Wie kommen die Jungs aus der Vorbereitung?“ Den Gegner schätzt er besonders stark ein. „Grundsätzlich erwarte ich Bückeburg stark dieses Jahr. Ich glaube, auch eine Truppe, die um die vorderen Plätze mitspielen möchte.“ Der MTV setzt auf eine junge Mannschaft. „Wir haben eine sehr junge Truppe, viele Jungs, die jetzt das erste Herrenjahr spielen.“ Entscheidend werde sein, „einen kühlen Kopf zu bewahren, sehr bei sich zu bleiben und mit viel Überzeugung zu agieren“. Nach Einschätzung des Trainers dürfte es „ein Spiel auf Augenhöhe“ werden, „bei dem die Tagesform und vielleicht auch das Matchglück entscheidende Faktoren sein können“.

Morgen, 15:00 Uhr FC Hevesen Hevesen TB Hilligsfeld Hilligsfeld 15:00 PUSH

Zum Auftakt treffen die beiden Aufsteiger direkt aufeinander. Für beide Mannschaften geht es zunächst darum, in der neuen Liga anzukommen und Selbstvertrauen zu sammeln. Ein Erfolg zum Start könnte bereits ein wichtiger Baustein im Kampf um den Klassenerhalt sein.

Morgen, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln SV Gehrden Gehrden 15:00 PUSH