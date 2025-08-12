Bezirksliga Hannover 4: Spektakel, Tore und erste Überraschungen

– Foto: Sascha Drenth

Der Auftaktspieltag der Bezirksliga Hannover 4 bot alles, was sich Fußballfreunde wünschen: deutliche Siege, hart umkämpfte Punkteteilungen und erste Fingerzeige, wohin die Reise für die einzelnen Teams gehen könnte. Während ambitionierte Aufsteiger gleich ein Ausrufezeichen setzten, mussten etablierte Kräfte bereits Rückschläge hinnehmen.

Der MTV Almstedt startete mit einem torreichen Heimsieg in die neue Spielzeit. Die Gäste aus Borsum erwischten einen Traumstart: Bereits nach acht Minuten führten Pretor und Kühl mit 2:0. Doch Almstedt zeigte Moral – Probst und Wennigsen-Heipke glichen noch vor der Pause aus. Ein Doppelschlag von Van-Ditzhuyzen per Elfmeter und Bode (52./53.) sowie Matthiesen (55.) entschieden die Partie frühzeitig. Zwar verkürzte Schwarzwälder noch einmal (86.), doch Beißner stellte umgehend den alten Abstand her.



Im Duell der TuSpos trennten sich Schliekum und Lamspringe leistungsgerecht unentschieden. Die Begegnung war von Kampf geprägt, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Beide Treffer fielen erst nach der Pause: Zunächst ging Lamspringe durch Zschoch in Führung, doch nur eine Minute später egalisierte Bielicke für die Hausherren.



Aufsteiger Lenne feierte einen erfolgreichen Start in die Saison. Sünnemann, Suchy und Rumpeltin sorgten bereits in der ersten halben Stunde für eine komfortable Führung. Lali verkürzte kurz vor der Pause, doch Buchhagen stellte nach knapp einer Stunde den alten Abstand wieder her. Der Elfmeter von Becker zum 4:2-Endstand brachte Neuhof keine Wende mehr.



Für die wohl größte Überraschung des Spieltags sorgte Aufsteiger TuS Hasede beim Topfavoriten aus Alfeld. Die Gäste führten nach zwei frühen Kopfballtreffern von Jonas Richter (7./11.) schnell mit 2:0. Köps brachte die Gastgeber zurück ins Spiel, doch Utermöhle erhöhte in der 75. Minute auf 3:1. Erst in der Nachspielzeit gelang Mauer der Anschluss.

Für die wohl größte Überraschung des Spieltags sorgte Aufsteiger TuS Hasede beim Topfavoriten aus Alfeld. Die Gäste führten nach zwei frühen Kopfballtreffern von Jonas Richter (7./11.) schnell mit 2:0. Köps brachte die Gastgeber zurück ins Spiel, doch Utermöhle erhöhte in der 75. Minute auf 3:1. Erst in der Nachspielzeit gelang Mauer der Anschluss.

Hasedes Trainer Milano Werner lobte die taktische Disziplin seines Teams: „Wir haben von vorne bis hinten taktisch sehr gut gearbeitet und Alfeld kaum Raum gelassen. Unser hohes Pressing hat immer wieder zu Fehlern geführt."



Ein Doppelschlag direkt nach der Pause entschied über die Punkteteilung in Giesen. Zschoch brachte die Gäste in Führung, Bielicke antwortete nur eine Minute später. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim leistungsgerechten 1:1 blieb.



Die Gäste aus Volkersheim entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Sztyndera (25./40.), Krebs (37.) und Meyer (45.) sorgten für eine klare 4:0-Pausenführung. Himmelsthür konnte nach der Pause zwar durch Weitz und Akbari noch verkürzen, eine ernsthafte Wende gelang jedoch nicht.



Ein frühes Doppelpack von Hannibal (6./8.) brachte Pyrmont Hagen auf die Siegerstraße. Harsum kam im zweiten Durchgang zwar stärker auf und verkürzte per Foulelfmeter von Schulze (71.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Trainer Björn Zimmermann hatte vorab ein kampfbetontes Spiel erwartet: „Ich erwarte ein Spiel, das über die Einstellung entschieden wird. Wir sind noch nicht in der Form der Hinserie und müssen über den Kampf ins Spiel finden."



Ein Treffer von Kital in der 61. Minute bescherte den Gästen aus Hildesheim einen erfolgreichen Saisonstart. Einum bemühte sich um den Ausgleich, fand jedoch kein Durchkommen gegen die kompakte Defensive von Türk Gücü.