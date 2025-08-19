 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Bezirksliga Hannover 4: Frühe Fingerzeige am zweiten Spieltag

Aufsteiger Hasede bleibt oben dran, Almstedt und Ambergau überzeugen, während Borsum schon früh in Bedrängnis gerät.

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat die Tendenzen aus der Vorwoche bestätigt: Titelkandidaten behaupten sich, während einige Teams im Tabellenkeller nach zwei Runden bereits unter Druck geraten.

Do., 14.08.2025, 19:00 Uhr
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
3
3
Abpfiff

Bereits am Donnerstag eröffnete die spektakuläre Partie zwischen Hasede und Lenne den Spieltag. Der Aufsteiger drehte nach 0:2-Pausenrückstand das Spiel zwischenzeitlich in ein 2:2 und bewies einmal mehr Moral, ehe es am Ende beim leistungsgerechten Remis blieb. Trainer Milano Werner lobte die Einstellung seiner Mannschaft, sprach aber auch von einer „gefühlten Niederlage“. Beide Teams bleiben mit vier Punkten an der Tabellenspitze.

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
0
4
Abpfiff

Borsum zeigte sich nach der deutlichen Auftaktniederlage zwar verbessert, musste sich jedoch auch Giesen geschlagen geben. Mit null Punkten und neun Gegentoren aus zwei Spielen steht der VfL bereits am Tabellenende. Giesen hingegen sammelte wichtige Zähler für den Ligaverbleib.

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
3
6
Abpfiff

In einer umkämpften Begegnung trennten sich Afferde und Alfeld leistungsgerecht. Beide Mannschaften haben damit nach zwei Spielen jeweils einen Punkt und sind gefordert, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzuhängen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
4
1
Abpfiff

Pyrmont setzte seinen gelungenen Saisonstart mit einem zweiten Sieg fort. Mit nun sechs Punkten mischt der FC ganz oben mit. Himmelsthür kassierte die zweite Niederlage in Folge und bleibt ohne Zähler.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
1
0
Abpfiff

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, aus dem Ambergau am Ende leicht die Oberhand behielt. Der MTV Almstedt verpasste es, seine Offensive so konsequent wie in der Vorwoche einzusetzen, bleibt aber im Spitzenfeld.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SV Einum
SV EinumSV Einum
6
2
Abpfiff

Ein Duell zweier Verlierer vom ersten Spieltag, das keinen Sieger fand. Mit dem Unentschieden sammeln beide zwar den ersten Punkt, bleiben aber im hinteren Tabellenfeld.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
1
2
Abpfiff

Türk Gücü bestätigte mit einem knappen Heimsieg den gelungenen Auftakt und hat nun sechs Punkte auf dem Konto. Schliekum dagegen wartet weiter auf den ersten Erfolg.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
1
1
Abpfiff

In einer von Defensivarbeit geprägten Partie trennten sich Lamspringe und Harsum ohne Sieger. Beide Teams stehen nach zwei Spielen bei zwei Remis und sortieren sich damit im Mittelfeld ein.

