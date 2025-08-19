Bezirksliga Hannover 4: Frühe Fingerzeige am zweiten Spieltag

– Foto: Sascha Drenth

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat die Tendenzen aus der Vorwoche bestätigt: Titelkandidaten behaupten sich, während einige Teams im Tabellenkeller nach zwei Runden bereits unter Druck geraten.

Bereits am Donnerstag eröffnete die spektakuläre Partie zwischen Hasede und Lenne den Spieltag. Der Aufsteiger drehte nach 0:2-Pausenrückstand das Spiel zwischenzeitlich in ein 2:2 und bewies einmal mehr Moral, ehe es am Ende beim leistungsgerechten Remis blieb. Trainer Milano Werner lobte die Einstellung seiner Mannschaft, sprach aber auch von einer „gefühlten Niederlage“. Beide Teams bleiben mit vier Punkten an der Tabellenspitze.

Borsum zeigte sich nach der deutlichen Auftaktniederlage zwar verbessert, musste sich jedoch auch Giesen geschlagen geben. Mit null Punkten und neun Gegentoren aus zwei Spielen steht der VfL bereits am Tabellenende. Giesen hingegen sammelte wichtige Zähler für den Ligaverbleib.

In einer umkämpften Begegnung trennten sich Afferde und Alfeld leistungsgerecht. Beide Mannschaften haben damit nach zwei Spielen jeweils einen Punkt und sind gefordert, um nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzuhängen.

Pyrmont setzte seinen gelungenen Saisonstart mit einem zweiten Sieg fort. Mit nun sechs Punkten mischt der FC ganz oben mit. Himmelsthür kassierte die zweite Niederlage in Folge und bleibt ohne Zähler.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Beide Teams lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, aus dem Ambergau am Ende leicht die Oberhand behielt. Der MTV Almstedt verpasste es, seine Offensive so konsequent wie in der Vorwoche einzusetzen, bleibt aber im Spitzenfeld.

Ein Duell zweier Verlierer vom ersten Spieltag, das keinen Sieger fand. Mit dem Unentschieden sammeln beide zwar den ersten Punkt, bleiben aber im hinteren Tabellenfeld.

Türk Gücü bestätigte mit einem knappen Heimsieg den gelungenen Auftakt und hat nun sechs Punkte auf dem Konto. Schliekum dagegen wartet weiter auf den ersten Erfolg.