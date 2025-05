Bezirksliga Hannover 3: Vorentscheidungen im Aufstiegsrennen?

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 steht ganz im Zeichen der Spitzenteams, während im Tabellenkeller der Kampf um den Klassenerhalt an Dramatik gewinnt. Besonders im Blickpunkt steht das direkte Duell zwischen dem FC Springe und dem punktgleichen TV Jahn Leveste. Auch Tabellenführer Halvestorf darf sich gegen Schlusslicht Mühlenberg keinen Ausrutscher erlauben, will man den Aufstiegskurs halten.

Mit jeweils 51 Punkten treffen der Tabellenzweite FC Springe und der Dritte TV Jahn Leveste am Samstag aufeinander – ein echtes Schlüsselspiel im Rennen um die Aufstiegsplätze. Beide Teams sind punktgleich, trennen sich jedoch in der Tordifferenz. Der Ausgang dieser Partie könnte im engen Titelrennen bereits vorentscheidenden Charakter haben.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Der Tabellenführer SSG Halvestorf-Herkendorf trifft am Sonntag auf den Mühlenberger SV – ein Duell der Gegensätze. Während Halvestorf die beste Offensive der Liga stellt und mit einem Dreipunktevorsprung die Spitze behauptet, steckt Mühlenberg tief im Tabellenkeller. Alles andere als ein Heimsieg der Gastgeber wäre eine Überraschung.

Der TSV Goltern empfängt Germania Egestorf-Langreder II. Beide Teams liegen im sicheren Mittelfeld, Goltern allerdings mit Rückenwind nach dem jüngsten 4:1-Erfolg über Preussen Hameln. Ein weiterer Sieg würde das Punktekonto ausgleichen und die kleine Aufwärtstendenz bestätigen. Egestorf II wiederum braucht dringend Stabilität, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Während Spitzenreiter Halvestorf auf dem Papier ein leichtes Spiel erwartet, hoffen der SV Arnum und der SV Gehrden auf Ausrutscher der Konkurrenz. Arnum muss auswärts beim SC Rinteln antreten und trifft dort auf eine Mannschaft, die jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Gehrden empfängt zeitgleich Schlusslicht Salzhemmendorf – eine Pflichtaufgabe, will man weiter oben mitmischen.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Im Tabellenkeller stehen einige Schlüsselspiele an. Preussen Hameln tritt beim MTV Rehren an – ein Duell zweier formschwacher Teams, in dem ein Sieg für die Gäste beinahe überlebenswichtig wäre.