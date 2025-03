Bezirksliga Hannover 3: Nachholspiele mit Bedeutung

Drei Partien stehen am Abend in der Bezirksliga Hannover 3 auf dem Programm. Während TV Jahn Leveste den Anschluss an die Tabellenspitze halten will, kämpft Ihme-Roloven um wichtige Punkte im engen Rennen um die oberen Plätze. Auch im Abstiegskampf könnte das Duell zwischen Rinteln und Rehren eine richtungsweisende Partie werden.