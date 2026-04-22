Bezirksliga-Hammer: TSG Planig zieht zum Saisonende zurück

Weil viele Spieler aus diesem Teamkreis zur kommenden Saison nicht mehr bei der TSG Planig spielen werden, hat sich der Bezirksligist zum Rückzug aus der Bezirksliga entschlossen. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Planig. Einen knallharten Cut macht die TSG Planig, aktuell Tabellendritter der Bezirksliga Nahe. „Nach mehreren Gesprächen zwischen Vorstand und unserer sportlichen Leitung haben wir uns für einen kompletten Neuanfang entschieden“, berichtet Max Erhard, Zweiter Vorsitzender der TSG. „Dies hat zur Folge, dass unsere erste Mannschaft ab der kommenden Saison 2026/27 in der B-Klasse starten wird.“

Die „Zweite“ der Planiger, die in der B-Klasse kickt, wird künftig in der C-Klasse antreten. „Der Verband ist über diesen Schritt bereits informiert“, sagt der 38 Jahre alte Erhard. Das Planiger Bezirksliga-Team steht damit als erster Absteiger fest. Die Gründe für den Rückzug sind einfach und schockierend - denn es mangelt dem Bezirksliga-Aufstiegsaspiranten an Spielern. Gleichzeitig wird auch ein neuer Trainer die Planiger zur kommenden Runde coachen. Alle Hintergründe lest ihr im plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.



