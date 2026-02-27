 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirksliga Hamburg live: alle Spiele, alle Tore - viel los am Freitag

Mit dem 20. Spieltag kehrt die Bezirksliga Hamburg aus der Winterpause zurück - und am Freitag steckt auch schon eine Menge drin! Auf FuPa findet ihr alles zu den Partien.

von red · Heute, 00:17 Uhr · 0 Leser
Die Bezirksliga Hamburg startet wieder durch!
Die Bezirksliga Hamburg startet wieder durch! – Foto: Steffi Rathje

Bezirksliga HH Nord
Bezirksliga HH West
Bezirksliga HH Ost
Bezirksliga HH Süd
Niend. TSV II

Mit dem 20. Spieltag kehrt die Bezirksliga Hamburg aus der Winterpause zurück - und am Freitag steckt auch schon eine Menge drin! Auf FuPa findet ihr alles zu den Partien.

__________

Bezirksliga Hamburg West (1): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg West

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg West in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide II
Duvenstedter SV
Duvenstedter SVDuvenstedt
19:30

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel
13:00

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV II
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch II
11:00

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
Heidgrabener SV
Heidgrabener SVHeidgraben
14:00

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV IV
SV Blankenese
SV BlankeneseSV Blankens.
14:00

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Pinneberg
VfL PinnebergVfL Pinneb.
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
14:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
TV Haseldorf
TV HaseldorfTV Haseldorf
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:15 Uhr SC Egenbüttel - SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TV Haseldorf - Niendorfer TSV II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - TuS Holstein Quickborn
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Lieth - TuRa Harksheide II
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Blankenese - VfL Pinneberg
So., 08.03.26 12:30 Uhr FC Union Tornesch II - Kummerfelder SV
So., 08.03.26 13:30 Uhr Heidgrabener SV - Hamburger SV IV
So., 08.03.26 15:00 Uhr Duvenstedter SV - FC Elmshorn

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg West!

_______________

Bezirksliga Hamburg Süd (2): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Süd

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Süd in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
Harburger TB
Harburger TBHarburger TB
Dulsberger SC Hanseat
Dulsberger SC HanseatDSC Hanseat
19:30

Morgen, 12:00 Uhr
TuS Finkenwerder
TuS FinkenwerderFinkenwerder
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker III
12:00

Morgen, 13:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe II
Croatia Hamburg
Croatia HamburgCroatia
13:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Neuland
TSV NeulandTSV Neuland
Harburger Sportclub
Harburger SportclubHarburger SC
15:00

So., 01.03.2026, 10:45 Uhr
SV Uhlenhorst-Adler
SV Uhlenhorst-AdlerUhlen.-Adler
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05 II
10:45

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek II
12:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Zonguldakspor Hamburg
Zonguldakspor HamburgZongul. HH
FC Bingöl 12
FC Bingöl 12FC Bingöl 12
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Harburger Türksport
Harburger TürksportHarb.Türksp.
FFC 08 Finkenwerder
FFC 08 FinkenwerderFFC 08
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Harburger Sportclub - TuS Finkenwerder
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen II - Dersimspor Hamburg
So., 08.03.26 11:15 Uhr Dulsberger SC Hanseat - SV Uhlenhorst-Adler
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt III - FC Süderelbe II
So., 08.03.26 13:00 Uhr FC Bingöl 12 - Harburger Türksport
So., 08.03.26 13:00 Uhr Sport-Club Eilbek II - Zonguldakspor Hamburg
So., 08.03.26 13:30 Uhr Croatia Hamburg - Harburger TB
So., 08.03.26 14:30 Uhr FFC 08 Finkenwerder - TSV Neuland

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Süd!

_______________

Bezirksliga Hamburg Ost (3): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Ost

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Ost in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr
SC Wentorf
SC WentorfSC Wentorf
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor II
19:30

Heute, 19:45 Uhr
TuS Aumühle-Wohltorf
TuS Aumühle-WohltorfAumühle-Woh.
Walddörfer SV
Walddörfer SVWalddörfer
19:45

Heute, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia II
Meiendorfer SV
Meiendorfer SVMeiendorf
19:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Glinde
TSV GlindeTSV Glinde
SV Börnsen
SV BörnsenSV Börnsen
20:00

Heute, 20:00 Uhr
BFSV Atlantik 97
BFSV Atlantik 97Atlantik 97
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg
20:00

Morgen, 15:30 Uhr
Escheburger SV
Escheburger SVEscheburg
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker II
15:30

So., 01.03.2026, 11:30 Uhr
SV Hamwarde
SV HamwardeHamwarde
SV Nettelnburg/Allermöhe
SV Nettelnburg/AllermöheSV N/A
11:30

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
TuS Berne
TuS BerneTuS Berne
SC Schwarzenbek
SC SchwarzenbekSchwarzenbek
12:30

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SV Nettelnburg/Allermöhe - SC Wentorf
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Meiendorfer SV - TSV Glinde
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt II - BFSV Atlantik 97
Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Börnsen - Escheburger SV
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr Düneberger SV - SV Hamwarde
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg II - TuS Berne
So., 08.03.26 14:30 Uhr SC Schwarzenbek - TuS Aumühle-Wohltorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr Walddörfer SV - Concordia Hamburg II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Ost!

_______________

Bezirksliga Hamburg Nord (4): Alles zum Spieltag!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga Hamburg Nord

>>> Die Torjäger der Bezirksliga Hamburg Nord in der Übersicht

Heute, 19:00 Uhr
VfL 93 Hamburg
VfL 93 HamburgVfL 93
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia
19:00

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SC Sternschanze
SC SternschanzeSternschanze
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt II
13:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiss Eimsbüttel
SV Grün-Weiss EimsbüttelGW Eimsbütt.
SC Union Altona
SC Union AltonaSC Union 03
20:00

Morgen, 12:30 Uhr
HFC Falke
HFC FalkeHFC Falke
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV III
12:30

Morgen, 13:45 Uhr
TSC Wellingsbüttel
TSC WellingsbüttelWellingsbütt
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel II
13:45

So., 01.03.2026, 11:30 Uhr
SC Alstertal/Langenhorn
SC Alstertal/LangenhornSCALA
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg II
11:30

So., 01.03.2026, 12:45 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
SC Sperber
SC SperberSC Sperber
12:45

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU II
SC Poppenbüttel
SC PoppenbüttelPoppenbüttel
19:30

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SC Poppenbüttel - SV Grün-Weiss Eimsbüttel
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr SC Sperber - HFC Falke
Sa., 07.03.26 11:30 Uhr Niendorfer TSV III - TSC Wellingsbüttel
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr Eintracht Lokstedt II - VfL 93 Hamburg
Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TSV Sasel II - SC Sternschanze
So., 08.03.26 13:00 Uhr SC Union Altona - SC Alstertal/Langenhorn
So., 08.03.26 13:00 Uhr VfL Hammonia - HSV Barmbek-Uhlenhorst II
So., 08.03.26 13:30 Uhr HEBC Hamburg II - SV Groß Borstel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga Hamburg Nord!

________________

