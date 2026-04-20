Bezirksliga Hamburg: Diese acht Spieler ragten am 26. Spieltag heraus Der 26. Spieltag der Bezirksliga Hamburg hatte in allen vier Staffeln Spieler, die ihren Mannschaften mit Toren und Schlüsselmomenten den Weg bereiteten. Vor allem in West, Süd, Ost und Nord prägten einige Akteure ihre Spiele so deutlich, dass sie dem Wochenende klar ihren Stempel aufdrückten. von red · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

Ally Ndikumana (l.) und Bennet Dallat hinterließen Eindruck. – Foto: Enrico Röwer, Nadine Kuh

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Hamburg war nicht nur ein Wochenende klarer Ergebnisse und später Wendungen, sondern auch eines markanter Einzelauftritte. In jeder Staffel gab es Spieler, die entweder mit Toren glänzten oder in entscheidenden Momenten Verantwortung übernahmen. Gerade diese Akteure geben einem Spieltag sein Gesicht, weil sie Partien kippen, Vorentscheidungen herbeiführen oder einen überraschenden Ausgang erst möglich machen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Großmann bringt die Wende In der West-Staffel ragte vor allem Lukas Lackner vom Niendorfer TSV II heraus. Beim 3:3 gegen Spitzenreiter FC Elmshorn sah zunächst alles nach einer klaren Niederlage aus, weil Elmshorn früh auf 3:0 davonzog. Doch Lackner traf in der Schlussphase doppelt und führte seine Mannschaft damit tatsächlich noch zum Ausgleich. Gerade weil diese Treffer gegen den Tabellenführer fielen und aus einem fast verlorenen Spiel noch einen Punkt machten, hatte seine Leistung besonderes Gewicht. Ebenfalls stark präsentierte sich Ole Großmann von SpVgg Blau-Weiß 96 Schenefeld. Beim 5:1 beim Hamburger SV IV kam er nach der Pause ins Spiel und erzielte zwei Tore. Damit war er einer der Hauptgründe dafür, dass Schenefeld nach dem zwischenzeitlichen 1:1 klar davonzog. Auch im Süden gab es zwei klare Gesichter des Spieltags. Ally Ndikumana führte Harburger Türksport beim 3:1 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt III mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Dass diese Tore ausgerechnet gegen den Tabellenführer fielen, wertet den Auftritt zusätzlich auf. Ndikumana traf früh zum 1:0 und legte noch vor der Pause das 2:0 nach - damit gab er dem Spiel die Richtung vor. Direkt daneben gehört Timo Schubert von Dersimspor Hamburg in den Fokus. Beim 6:1 bei FC Süderelbe II sorgte er mit seinem Doppelpack innerhalb von drei Minuten nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Gastgeber für die entscheidende Antwort. Aus einem offenen 2:1 machte Schubert ein deutliches 4:1 und nahm der Partie damit endgültig die Spannung.

Prägende Figuren im Osten und Norden Im Osten war Bennet Dallat vom Escheburger SV der auffälligste Mann. Beim 3:2 gegen SV Nettelnburg/Allermöhe traf er zweimal und hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Außenseiter einen wichtigen Heimsieg einfuhr. Besonders sein zweiter Treffer per Foulelfmeter stellte die Weichen in Richtung Erfolg. Ebenfalls stark war Alexander Sievers vom BFSV Atlantik 97, der beim 4:2 gegen TuS Aumühle-Wohltorf doppelt traf. In einer Partie, in der Atlantik früh davonzog, war er damit einer der wichtigsten Akteure und prägte den klaren Heimsieg entscheidend mit. In der Nord-Staffel führte kein Weg an Dominik Heims vom Niendorfer TSV III vorbei. Beim 4:3 gegen HEBC Hamburg II erzielte er gleich drei Tore und war damit der Mann des Spiels. In einer engen Partie, die bis in die Schlussphase lebte, machte gerade sein Hattrick den Unterschied. Das war die auffälligste Einzelperformance im Norden.