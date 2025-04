Bezirksliga: Hält Winterbach die Spitze? Baumholder II braucht Punkte

Am Sonntag geht es los: Der VfR Baumholder II und die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein eröffnen den 24. Spieltag in der Bezirksliga Nahe. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation wären drei Punkte für den VfR enorm wichtig. Der Letzte VfL Simmertal lauert mit nur drei Punkten weniger hinter dem Aufsteiger aus Baumholder. Außerdem spielt der SV Winterbach gegen den Letzen VfL Simmertal und will die Tabellenspitze verteidigen. Die SG Weinsheim könnte mit einem Sieg gegen den TuS Waldböckelheim übernehmen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

In der Partie zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Weinsheim treffen fußballerische Welten aufeinander, denn während der TuS Waldböckelheim sich im Abstiegskampf befindet, könnte die SG Weinsheim mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Mitten im Abstiegskampf steckt auch die SG Guldenbachtal, die am Sonntag zum SC 07 Idar-Oberstein II reisen muss. Die TSG 1862 Planig empfängt den TuS Mörschied und will mit einem Sieg den Anschluss an den Zweiten SG Weinsheim halten. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim trifft auf den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Mit einem Sieg könnte Pfaffen-Schwabenheim sich dem Gegner, der vor Anpfiff den fünften Platz belegt, auf drei Punkte nähern. Bei der Partie zwischen dem SV Winterbach und dem VfL Simmertal handelt es sich um das Aufeinandertreffen mit dem größtmöglichen Gegensatz: Der Erste spielt gegen den Letzten. Im Tabellenmittelfeld steht die Begegnung zwischen der Spvgg. Nahbollenbach und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim an. Auch wenn die SG sich einen gewissen Abstand zum Tabellenkeller aufbauen konnte, könnte sie sich mit drei Punkten weiter absichern. Noch wichtiger wäre ein Sieg aber für den TSV Bockenau, der mit dem SC Birkenfeld den Neunten der Liga empfängt.