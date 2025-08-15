 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Die TuS Marienborn II und Fontana Finthen stehen sich am Wochenende im Derby gegenüber.
Die TuS Marienborn II und Fontana Finthen stehen sich am Wochenende im Derby gegenüber. – Foto: Michael Fink - Archiv

Bezirksliga: Hält die Serie von Marienborn II im Derby?

TuS-Unterbau im Duell mit Fontana Finthen +++ Gundersheim eröffnet Spieltag gegen Saulheim +++ Klappt erster Hassia-Sieg ausgerechnet gegen Zornheim?

Rheinhessen. Der dritte Spieltag in der Bezirksliga steht an, mit einigen interessanten Partien: Bereits am Samstagabend messen sich der VfL Gundersheim und der FSV Saulheim. Den Sonntag eröffnet die Zweite der TSG Bretzenheim gegen Aufsteiger Wörrstadt, die Zweite von Marienborn ist zum Derby in Finthen zu Gast. Der Aufsteiger SKC Barbaros ist beim SV Horchheim gefordert, während Absteiger Mombach und Guntersblum im direkten Duell ihren ersten Sieg einfahren wollen. Auf den ersten Sieg wartet in der Bezirksliga auch noch Hassia Bingen, klappt es ausgerechnet beim so stark gestarteten TSV Zornheim mit dem ersten "Dreier". Ferner spielt Gau-Odernheim II gegen Mommenheim und der VfR Nierstein empfängt Nieder-Olm.

Alle Partien im Überblick:

Morgen, 18:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
18:30

So., 17.08.2025, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
12:45

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

