Geballte Faust: Schmittweilers Petrit Miftari nach seinem Treffer zum 2:1 gegen TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Foto: Oliver Zimmermann

Bezirksliga: Gute TSV-Leistung wird nicht belohnt Langenlonsheim-Laubenheim unterliegt Schmittweiler +++ Weinsheim überzeugt auf Mörschieder Hartplatz +++ Planig triumphiert

Region. Die Bezirksliga-Fußballer der TSG Planig haben sich mit einem 7:0-Erfolg gegen TuS Hoppstädten den Frust von der Seele geschossen. Die SG Weinsheim feierte ein 4:1 in Mörschied, während die SG Guldenbachtal gegen die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim die Oberhand behielt (2:0). Knapp geschlagen geben mussten sich Langenlonsheim-Laubenheim (1:2 gegen Schmittweiler) und die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein (2:3 in Niederwörresbach). Die Begegnung des SV Winterbach gegen Brücken endete 2:2.

20 Minuten dauerte es, ehe sich die Gäste auf dem Hartplatz zurechtfanden. „Dann hatten wir einen Spielzug drin, von ganz hinten bis vor das Tor“, berichtet Weinsheims Trainer Detlev Christmann. „Du hast richtig gemerkt, dass die Jungs gecheckt haben, dass man hier auch spielerisch was holen kann“, erklärt „Junior“ zufrieden. Denn ab da spielte nur noch die SGW. David Stankiewicz brachte die Gäste in Führung (21), Nico Kuss legte schnell nach (28.). „Ab da waren dem Gegner in allen Belangen überlegen“, sagt Christmann. Erneut Kuss erhöhte auf 3:0 (56.). „Dann hat der Schiedsrichter alles dafür getan, es nochmal spannend zu machen“, berichtet Christmann. Tim Grünewald verkürzte per fragwürdigem Foulelfmeter (68.). „Direkt im Gegenzug haben wir dann die passende Antwort gegeben“, lobt Christmann. Niko Kuss traf das dritte Mal (70.).

Im Duell der Tabellennachbarn konnte der SC Birkenfeld heute drei Punkte gegen den FCV Merxheim holen. Dabei waren die Gastgeber von Beginn an überlegen und belohnten sich nach 34 Minuten mit dem 1:0 durch Christian Jahn für eine starke Partie. In der zweiten Halbzeit konnte Birkenfeld weiterhin stark aufspielen und siegte am Ende verdient.

Wer in der 87. Minute aus einem Rückstand noch einen Punkt mitnimmt, kann eigentlich zufrieden sein. „Stolz bin ich auf jeden Fall“, sagt Winterbachs Trainer Michael Minke, der sich noch mehr ausgerechnet hatte. „Wenn man sich die Spielanteile ansieht, wäre das auch in Ordnung gewesen, weil wir die aktivere Mannschaft waren. Aber Brücken steht nicht umsonst da oben“, ordnet der SVW-Coach ein. Luis Becker hatten die Heimelf in Führung gebracht (12.), Eloy Campos per Kopf (23.) und Dennis Peters (34./ Elfmeter nach Foul an Campos) drehten die Partie. Der als Mittelstürmer eingewechselte Fabian Paschmanns, von Haus aus Innenverteidiger, köpfte kurz vor Schluss das 2:2.

Die frühe Auswechslung von Ömer Degirmenci, der nach einem Zusammenprall mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus musste, schockte die Gastgeber. „Durch einen individuellen Fehler geraten wir dann in Rückstand“, ärgert sich TSV-Coach Engin Karadeniz. „Ansonsten war es bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel“, sah der Spielertrainer nach dem Seitenwechsel sein Team besser. „Wir machen das 1:1, vergessen dann aber vor lauter Euphorie zu verteidigen“, hadert Karadeniz. Zwar hatten die Hausherren noch die ein oder andere Chance, der Ball wollte aber nicht mehr rein. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Von der Einstellung her war das sehr stark“, wollen sich Karadeniz und Co die drei Punkte am Dienstag (15 Uhr) im Derby bei der SG Guldenbachtal holen. Torfolge: 0:1, 1:2 Petrit Miftari (20./57.), 1:1 Timotheus Marte (55.).

Wieder gut gespielt, wieder nicht belohnt. So lautete das Fazit von SG-Trainer Christoph Wilhelm. „Wir waren 90 Minuten das bessere Team.“ Ärger gab es auf Seite der Gäste über zwei Schiedsrichterentscheidungen: „Vor dem 2:3 eine falsche Abseitsentscheidung und kurz vor Schluss ein glasklarer Elfmeter, der uns verweigert wird“, berichtet Wilhelm, dessen Team Anfeindungen und Sticheleien ausgesetzt gewesen sein soll. „Ich bin stolz, dass wir uns nicht auf dieses Niveau begeben haben.“ Spielfilm: 0:1 Nico Hargesheimer (20.), 1:1 Jan Schmidt (23.), 1:2 Sören Pershon (61.), 2:2, 3:2 Florian Herzog (72./85.).

Idar-Oberstein wurde seiner Favoritenrolle bei Aufsteiger Kirschweiler gerecht und fuhr einen souveränen Auswärtssieg ein. Dabei erwischten die Gäste einen Traumstart und gingen bereits nach fünf Minuten durch David Heringer in Führung. Aufgrund des frühen Gegentores mussten sich die Gastgeber erst einmal sammeln, weswegen der Tabellenführer keine Probleme hatte, den Vorsprung mit in die Pause zu nehmen. Der Beginn des zweiten Durchgangs schien wie eine Kopie der ersten Halbzeit, da Idar-Oberstein wieder direkt nach Anpfiff ein Tor erzielen konnte und durch den Torjäger Jan-Uwe Audri auf 2:0 erhöhte (49.). Nun wurde es immer schwerer für Kirschweiler, die in der Folge nicht mehr wirklich in die Partie fanden. Zwölf Minuten vor Schluss machten die Gäste dann alles klar und erzielten das 3:0 durch Tim Förster (78.). Doch Idar-Oberstein hatte noch nicht genug und legte fünf Minuten später durch den Doppelpacker Audri das 4:0 nach (83.). Zwar konnte Kirschweiler direkt im Anschluss ebenfalls einen Treffer durch Enzo Kullmann erzielen (84.), allerdings war dieser nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Ein Spiel, das Heim-Trainer Sascha Witt einmal mehr an die Substanz ging. „Eine sehr schwere Geburt, weil wir über das ganze Spiel hinweg einfach zu passiv waren.” Das Ganze gegen einen Gegner, der “viel schlechter dasteht, als er in Wirklichkeit ist”. Mit Blick in den Rückspiegel habe man nun das Spielglück gehabt, was vergangene Woche noch fehlte. Die frühe Führung durch Nico Dorfey (5.) brachte keine Sicherheit, genauso wenig das 2:0 durch Ardonik Recica (60.). Als Magnus Höning dann auch noch wegen Meckerns Gelb-rot sah (70.) wurde es eine „unnötige Abwehrschlacht“, so Witt.