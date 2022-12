Bezirksliga: Gute Entwicklung beim FSV Saulheim TSV Gau-Odernheim II schöpft Hoffnung +++ Framersheim vorzeitig in der Winterpause

Alzey. In der Fußball-Bezirksliga Rheinhessen hat der FSV Saulheim einen Auswärtssieg beim TuS Marienborn II gelandet. Der TSV Gau-Odenheim II feiert ebenfalls einen wichtigen Dreier am letzten Spieltag im Jahr 2022. Die Heimpartie des TuS Framersheim gegen den TSV Zornheim wurde kurzfristig abgesetzt.

TuS Marienborn II - FSV Saulheim 0:3 (0:0). - Vor 33 Zuschauern brauchten die Saulheimer ein bisschen, um in die Partie zu kommen. „Die Begegnung war lange doch sehr ausgeglichen. Aber nach dem 1:0 haben wir das Spiel kontrolliert“, sagte der Saulheimer Coach Manuel Helmlinger. Marcel Hoffmann erzielte in der 63. Minute das 1:0 für den FSV. Derselbe Spieler legte dann auch das 2:0 (73.) nach und Jonas Kleinschmitt gelang sogar noch der dritte Treffer für die Saulheimer, die nun in der Top sechs der Liga stehen. „Das ist absolut erfreulich“, sagte Helmlinger und machte klar: „Zuerst der Ligaverbleib in der vergangenen Spielzeit, jetzt diese tolle bisherige Saison. Wir wollten uns im Mittelfeld etablieren, das haben wir geschafft. Das ist eine sehr tolle Entwicklung.“