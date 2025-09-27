Bezirksliga: Guntersblum übernimmt vorerst die Tabellenführung

Der SV Guntersblum ist mit einem 2:1 Sieg beim SV Horchheim vorerst Tabellenführer der Bezirksliga. Ein spannender Start in den Spieltag, der dann am Sonntag knackig weitergeht. Der TSV Zornheim, aktuell Dritter, hat den VfR Nierstein zu Gast. Fortuna Mombach will in Gau-Odernheim den ersten Sieg landen. Der FSV Saulheim braucht wichtige Punkte im Kellerkampf und will diese gegen Bretzenheims Unterbau landen, ähnlich ist die Konstellation beim Gastspiel von Hassia Bingen in Marienborn. Der zuletzt wenig erfolgreiche VfL Gundersheim will beim TSV Mommenheim den Turnaround schaffen. Top-Team SKC Barbaros kann mit einem Sieg gegen Wörrstadt wieder den Platz an der Sonne einnehmen. Ferner duellieren sich Finthen und Nieder-Olm. Mit einem Sieg zieht die Fontana nach Punkten gleich. Bereits am Mittwochabend bestritten Nierstein und Bretzenheim II ein Nachholspiel.