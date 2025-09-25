 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligabericht
Der SV Guntersblum will in Horchheim die Tabellenführung erobern.
Der SV Guntersblum will in Horchheim die Tabellenführung erobern. – Foto: Chiara König - Archiv

Bezirksliga: Guntersblum Tabellenführer über Nacht?

SV könnte mit einem Sieg am Freitagabend in Horchheim vorübergehend auf die Eins springen +++ Hassia und FSV Saulheim wollen klettern

Der SV Guntersblum könnte, zumindest über Nacht, Tabellenführer der Bezirksliga werden. Und zwar, wenn der SVG am Freitag sein Topspiel beim SV Horchheim gewinnen sollte. Es ist ein spannender Start in den Spieltag, der dann am Sonntag knackig weitergeht. Der TSV Zornheim, aktuell Dritter, hat den VfR Nierstein zu Gast. Fortuna Mombach will in Gau-Odernheim den ersten Sieg landen. Der FSV Saulheim braucht wichtige Punkte im Kellerkampf und will diese gegen Bretzenheims Unterbau landen, ähnlich ist die Konstellation beim Gastspiel von Hassia Bingen in Marienborn. Der zuletzt wenig erfolgreiche VfL Gundersheim will beim TSV Mommenheim den Turnaround schaffen. Top-Team SKC Barbaros kann mit einem Sieg gegen Wörrstadt wieder den Platz an der Sonne einnehmen. Ferner duellieren sich Finthen und Nieder-Olm. Mit einem Sieg zieht die Fontana nach Punkten gleich. Bereits am Mittwochabend bestritten Nierstein und Bretzenheim II ein Nachholspiel.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
4
1
Abpfiff

Morgen, 19:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
19:30

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00

So., 28.09.2025, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
12:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
15:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:00

