Bezirksliga: Guntersblum in sechzig Sekunden auf die Verliererstraße SV Guntersblum kassiert nach eklatanten Fehlern vierte Niederlage in Serie +++ Nieder-Olmer siegen 3:0

Mainz . Furios in die Saison gestartet, hängt Aufsteiger SV Guntersblum in der Fußball-Bezirksliga aktuell durch. Das 1:4 gegen Aufstiegskandidat SV Horchheim war die vierte Niederlage in Folge – bei einem Torverhältnis von 3:17.