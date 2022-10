Luke Vollrath (weiß), vom SV Guntersblum, hat gegen die Klein-Winternheimer Abwehr Probleme. Foto: pakalski-press/ Christine Dirigo

Bezirksliga: Guntersblum geht überraschend unter Starker Aufsteiger verliert mit 0:6 gegen Klein-Winterheim +++ Mombach festigt Tabellenführung

Rheinhessen . Auch ein ambitioniertes Team mit tollen Typen ist vor Tiefschlägen nicht gefeit: Am zwölften Spieltag der Fußball-Bezirksliga handelte sich der bis dato so starke Aufsteiger und Aufstiegsaspirant SV Guntersblum eine ebenso böse wie unerwartete 0:6-Klatsche gegen den offensivwuchtigen SV Klein-Winternheim ein. Derweil löste Fortuna Mombach seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht TSV Gau-Odernheim II beim 2:0 souverän und baute seinen Vorsprung an der Spitze auf vier Punkte aus. Gut unterwegs ist der FSV Nieder-Olm, der Vizemeister VfR Nierstein beim 3:1 bereits die fünfte Saisonniederlage zufügte.

TuS Marienborn II – TuS Neuhausen 2:0 (0:0). – „Vor 80 Zuschauern war die Einwechslung von Hastie Abdulrahman zur zweiten Hälfte der Gamechanger“, machte Marienborns Pressesprecher Markus Monetha deutlich. „Erst danach wurden unsere Angriffe strukturierter – bis dahin waren sogar die Gäste in einer kampfbetonten Partie einen ticken besser. Nach der Pause war es doch recht souverän von uns.“ Torfolge: 1:0 Yusuf Kaya (48., Foulelfmeter nach einer schönen Kombination und Foul an Furkan Yilmaz), 2:0 Müslüm Deliaslan (65., nach einem astreinen Konter).

FSV Nieder-Olm – VfR Nierstein 3:1 (1:1). – „Ein mehr als verdienter Sieg, der bei konsequenter Chancenverwertung deutlich höher hätte ausfallen können“, analysierte FSV-Vorsitzender Christoph Loré. Nach dem frühen Führungstor hatten die Niersteiner vor 100 Zuschauern nichts mehr nachzulegen – und Nieder-Olm schwang den Taktstock. Tore: 0:1 Jan Weinbach (4.), 1:1 Nico Curcic (41.), 2:1 Nabil El Yahoui (60.), 3:1 Pedro Alves (71.).

SV Guntersblum – SV Klein-Winternheim 0:6 (0:1). – „Nach 20 Minuten müssen wir vor 200 Zuschauern eigentlich führen, vergeben aber drei Hochkaräter“, rekapitulierte Guntersblums Cheftrainer Maximilian Beck. „Nach der Pause verteilen wir drei Geschenke – und brechen dann komplett ein. So dürfen wir uns definitiv nicht verkaufen.“ SVK-Co-Trainer Matthias Tüllmann: „Die Spielanteile lagen in der ersten Hälfte auf Guntersblumer Seite. Wobei wir in den ersten 20 Minuten ein Quäntchen Glück hatten. Danach haben wir gut gestanden und unsere Chancen genutzt. Wir sind mega-happy, da Guntersblum daheim zuvor noch keinen einzigen Punkt hergegeben hat.“ Der Spielfilm: 0:1 Kiya Morad Hajati (28.), 0:2 Eigentor Felix Köhler (49.), 0:3, 0:4, 0:5 Robin Wolf (51., 57., 80.), 0:6 Mikito Funase (86.).

FSV Oppenheim – Spvgg. Ingelheim 1:4 (1:1). – „Vor 50 Zuschauern war es in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit zwei Chancen auf beiden Seiten“, berichtete FSV-Spielertrainer Marco Streker. „Wir sind aus der Kabine gekommen und hatten uns viel vorgenommen. Aber uns hat der letzte Lucky Punch gefehlt.“ In einer Phase, wo die Schwarz-Gelben eigentlich drauf und dran waren, in Führung zu gehen, kassierten sie aus dem Nichts heraus das 1:2. „Mit der Leistung und dem Aufwand meiner Mannschaft bin ich sehr einverstanden heute“, so Streker. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider.“ Das Stenogramm: 0:1 Lion Deisen (23.), 1:1 Patric Masche (33., Freistoß), 1:2 Francesco Teodonno (66.), 1:3 Deisen (72.), 1:4 Tom Zimmer (80.).

FSV Saulheim – TSV Mommenheim 2:0 (1:0). – In einem kampfbetonten Match ging der Dreier der Gastgeber durchaus in Ordnung. „Mommenheim hat vor 120 Zuschauern gut dagegengehalten, wir waren aber in den entscheidenden Momenten einfach besser“, urteilte FSV-Co-Trainer Kai Rausch. Tore: 1:0, 2:0 Amir Abugameh (36./nach Vorlage von Cedric Schmidt, 55./nach Vorlage von Jonas Kleinschmitt).

FC Fortuna Mombach – TSV Gau-Odernheim II 3:1 (2:0). – „Eine relativ einseitige Partie vor 40 Zuschauern“, betonte Fortuna-Abteilungsleiter Johann Grabowski. „Auch wenn wir noch viele Möglichkeiten vergeben haben, sind wir mit dem Endergebnis trotzdem zufrieden.“ Tore: 1:0 Sergen Yesilyurt (25.), 2:0 Meris Trtovac (30.), 3:0 Marouan Daoudi (70.), 3:1 Dominik Hobsch (85.).