Bezirksliga: Gundersheim kann es noch

Alzey-Worms. Mit einem 3:1-Erfolg gegen die klar favorisierte Marienborner Verbandsliga-Reserve haben die Fußballer des VfL Gundersheim nach sechs teils derben Pleiten am Stück ihre besorgniserregende Talfahrt in der Bezirksliga Rheinhessen vorerst gestoppt. Nach dem achten Spieltag bleiben die Jungs von Coach Kevin Boos aber trotzdem Vorletzter des 16er-Tableaus. Auch beim FSV Saulheim zeigt der Trend nach oben – das 3:1 im Kellerduell bei Landesliga-Absteiger FC Fortuna Mombach bedeutete den Sprung auf einen sicheren Nicht-Abstiegsplatz. Damit ist der FSV auch wieder bis auf drei Zähler an den starken Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II herangerückt, für den es beim 0:3 als Gast des FSV Nieder-Olm nichts zu erben gab. Der SV Guntersblum verpasste gegen den VfL Fontana Finthen die große Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze und unterlag überraschend mit 2:3. Das Duell zwischen Aufsteiger TuS Wörrstadt und dem SV Horchheim musste kurzfristig abgesagt werden. „Uns hat die Grippewelle erwischt, dazu hatten wir noch einige Verletzte und wegen Hochzeit verhinderte Spieler“, erläuterte SVH-Coach Sascha Löcher. „Wir hatten Wörrstadt daher wegen einer Verlegung kontaktiert – und die haben freundlicherweise zugestimmt. Große, faire Geste der Wörrstädter!“ Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

„Wir haben heute geackert bis zum abwinken“, betonte VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Wir waren ab der ersten Minute voll da und haben aufgrund unseres Einsatzes auch verdient gewonnen.“ Spielerisch sei im Ausweichquartier auf dem Rasenplatz in Flomborn wenig bis nichts möglich gewesen. „Wir mussten uns den Umständen entsprechend anpassen“, kommentierte Ritter. „Bei dem Wetter und unserem Platz ist da spielerisch nicht wirklich viel möglich.“ Das Stenogramm: 1:0 Can Karakus (26.), 2:0 Juri Belyayev (47.), 3:0 Besart Morina (60., Foulelfmeter nach Foul an Silas Meister), 3:1 Kalon-Jamal Prator (63.). Zuschauer: 100.

„Ein hochverdienter Sieg in einer schwachen Bezirksliga-Partie“, gab Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow zu Protokoll. „Nach dem 3:0 haben wir die Struktur verloren und den Gegner besser ins Spiel kommen lassen. Vor dem gegnerischen Tor haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit Chancenwucher betrieben.“ Auf die Frage, wer denn alles Topchancen vergeben habe, zuckte Szymkow sachte mit den Schultern: „Nahezu jeder Offensive hatte mindestens ein bis zwei Hochkaräter.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Leopold Menges (28., 41.) 0:3 Eljano Pergjegaj (47.), 1:3 Eigentor Ernesto Kullolli (62.). Zuschauer: 60.

„In der ersten halben Stunde sind wir relativ gut drin, haben auch einige Chancen, die wir leider nicht verwerten oder konsequent ausspielen“, rekapitulierte Gau-Odernheims Trainer Tobias Ruf. „Wir schwächen uns dann wieder selbst, indem wir dem Gegner einen Elfmeter kurz vor der Halbzeit schenken. In der zweiten Halbzeit hat es Nieder-Olm dann hinten gut wegverteidigt bekommen, jedoch hat bei uns auch völlig die Durchschlagskraft gefehlt.“ Rufs Fazit: „Fußballerisch war es insgesamt – vor allem von uns – kein schönes Spiel. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und die PS endlich wieder auf die Straße bringen.“ Tore: 1:0, 2:0 Matthias Cygon (39./Foulelfmeter, 60.), 3:0 Amirullah Niyazi (90.+4). Zuschauer: 50.

„Wir sind nie richtig in die Partie gekommen“, ärgerte sich der Guntersblumer Cheftrainer Marian Saar. Dennoch führte das Team von der Alsheimer Straße nach nicht mal einer halben Stunde wie aus dem Nichts mit 2:0. Danach versiebte der SVG zwei absolute Hochkaräter. „So haben wir die Finther am Leben gelassen“, formulierte Saar. Die Fontana kam kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer und drehte das Ding nach dem Wechsel binnen fünf Minuten auf links – durch einen flachen Freistoß und einen Schuss in 1:4-Unterzahl mit der Pike unhaltbar ins lange Eck. Im Finish plätscherte die Partie nur noch vor sich hin, monierte Saar: „Diese Niederlage war super unnötig und frustriert mich sehr.“ Der Spielfilm: 1:0 Pascal Kalbfuß (13.), 2:0 Eigentor Tim Charisse (25.), 2:1 Benjamin Zähme (44.), 2:2 Pascal Klose (49., Freistoß), 2:3 Ramtin Abdollahsadesagha (55.). Zuschauer: 165.





