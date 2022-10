Bezirksliga, Gruppe 4: Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft In der Gruppe 4 sind Viktoria Goch, der GSV Moers, SV Budberg und TuS Xanten nach elf Spieltagen bereits der Konkurrenz enteilt. Das sind die Gründe. Am Sonntag stehen sich im Topduell der GSV und SVB gegenüber.

Diese Konstellation hat es in sich. Vier Teams ziehen in der Bezirksliga, Gruppe 4, einsam ihre Kreise und haben sich nach einem Saisondrittel weit von der Konkurrenz abgesetzt. Obwohl Viktoria Goch vorneweg marschiert und die Tabelle ohne Punktverlust anführt, spürt der Top-Favorit im Kampf um den Aufstieg den Atem der Konkurrenten vom GSV Moers, SV Budberg und TuS Xanten im Nacken. Doch was macht das Spitzen-Quartett so stark und was fehlt dem Rest der Liga, um Anschluss zu halten? Der Abstand auf den SV Straelen II beträgt satte zwölf Zähler, ab Platz fünf beginnt somit derzeit schon der Abstiegskampf. Die vier Trainer der Spitzenteams geben Auskunft und blicken auch auf das Verfolgerduell auf der Sportanlage Filder Benden zwischen dem GSV und Budberg am Sonntag um 15.30 Uhr.

Viktoria Goch (33 Punkte) Die Mannschaft von Daniel Beine war schon in der vergangenen Saison Aufstiegsanwärter Nummer eins. Doch damals musste die Elf nach dem verlorenen Zweikampf den SF Broekhuysen den Vortritt lassen. Es herrschte Unzufriedenheit, persönliche Interessen standen phasenweise im Vordergrund. Der Kader wurde dementsprechend angepasst. „Die mannschaftliche Geschlossenheit stimmt jetzt“, meint Beine.

Die Punkteausbeute kann nach elf Siegen in elf Spielen nicht besser sein, mit nur sieben Gegentreffern stellt Goch zudem die beste Defensive der Liga. Und doch trennen die Viktoria nur drei Punkte von Platz zwei, allerdings liegt die Viktoria im direkten Vergleich gegen den GSV vorne.

„Natürlich hofft man auf Patzer der Konkurrenz. Aber der knappe Vorsprung hält uns unter Spannung“, sagt Beine, der den ausgewogenen und ausgeglichenen, breiten Kader als großen Vorteil wertet. Allein vier Spieler haben mehr als fünf Treffer erzielt, man sei nicht mehr nur von einzelnen Akteuren abhängig, so der Coach weiter. Von der Meisterschaft spricht bei Viktoria Goch zwar noch niemand, in diesem Jahr möchte der Favorit seinen Ambitionen jedoch gerecht werden. Am Sonntag ist Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn zu Gast.



GSV Moers (30 Punkte) Durch die späte Niederlage gegen Goch Anfang September sind die Gelb-Schwarzen die einzige Mannschaft aus den Top 4, die nicht mehr ungeschlagen ist. Und dennoch ist das Team von Dirk Warmann dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. „Goch hat sich seitdem in einen Rausch gespielt und wäre bei der Serie sicher gerne mehr als drei Punkte vor uns. Unser Nachteil mit Blick auf die mentale Power ist, dass sie unsere Gegner immer eine Woche später vor der Brust haben“, meint der GSV-Trainer, der auf sehr viel Erfahrung im Kader setzen kann.

Die soll auch im Spitzenspiel und Kreis-Derby gegen die Budberger helfen. „Die Tagesform entscheidet. Beide Teams liegen voll auf Augenhöhe, spielen aggressiv und mutig nach vorne. Und sie lieben das Spektakel“, weiß Warmann. Der 37-jährige Übungsleiter erwartet für seine Abwehr 90 Minuten Schwerstarbeit. Budbergs 23-Tore-Mann Moritz Paul könne man nicht über die gesamte Dauer aus dem Spiel nehmen. Dem 19-Jährigen scheint der GSV zu liegen. Der Stürmer traf jedenfalls in den vergangenen beiden Duellen zwischen Moers und dem SVB. Mit Adis Dedic, Lewis Brempong und Hendrik Rouland fehlen den Hausherren am Sonntagnachmittag drei wichtige „Sechser“ in der Zentrale. Samet Altun ist privat verhindert, hinter dem Einsatz des angeschlagenen Luis Gizinski steht noch ein Fragezeichen.



SV Budberg (29 Punkte) Kein Team schoss in dieser Spielzeit mehr Tore als das von Tim Wilke. 49 Mal war der Tabellendritte in dieser Saison bereits erfolgreich, für knapp die Hälfte der „Buden“ Moritz Paul verantwortlich. Tiefenentspannt und ohne jeglichen Druck spricht Wilke zum Beginn der Topspiel-Wochen über die anstehende Spitzenpartie in Moers, eine Woche später ist dann die Viktoria aus Goch zu Gast auf dem heimischem Kunstrasen. „Wir müssen diese Spiele nicht unbedingt gewinnen. Trotzdem brennen die Jungs natürlich und wollen sich mit den besten Gegnern zu messen. Darauf haben wir den ganzen Oktober hingearbeitet.“

Der SVB-Trainer warnt vor den „großartigen Einzelspielern“ im Gefüge des „erwachsen und sehr reif“ auftretenden Gegners. „Der GSV hat es nicht nur wegen seiner Serie bisher überragend gemacht und steht zurecht in der Tabelle vor uns.“ Durch die Rückkehr von Emir Demiri hat der Coach noch mehr Möglichkeiten in der Offensive. Die Spieler, die zuletzt von Beginn an auf dem Platz standen, geben dem 47-Jährigen allerdings wenig Anlass zu Veränderungen.



TuS Xanten (27 Punkte) Anders als in der Vorsaison sind die Domstädter in der laufenden Serie deutlicher konstanter – insbesondere in den Aufeinandertreffen gegen die vermeintlichen Außenseiter. Co-Trainer Levin Bardehle sieht den GSV Moers und Viktoria Goch von der Qualität fast auf einem Level. Für noch mehr Aussagekraft müsse aber die komplette Hinrunde abgewartet werden. „Dann wird man sehen, wer sich am Ende durchsetzt“, betont Bardehle. Der 22-Jährige fordert auch im Auswärtsspiel bei der DJK Twisteden volle Konzentration: „Diese Mannschaft haut sich wie jeder Underdog gegen ein Spitzenteam voll rein. Twisteden spiel sehr eklig und wird uns wenige Räume geben.“

Lukas Maas und David Epp, die schon beim 3:0-Heimsieg über Weeze ihr Comeback feierten, sind wieder eine Option für die Startelf. Auch Marius Neinhuis stößt wieder zur Mannschaft hinzu. Marvin Braun befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Aufbautraining. Niklas Maas wird in diesem Kalenderjahr aufgrund seiner Schmerzen an der Patellasehne nicht mehr spielen können. Die MRT-Ergebnisse folgen in der kommenden Woche. Joris Ofterdinger steht aus persönlichen Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Info: Kapitän Beerenberg für sechs Spiele gesperrt

SV Budberg Benny Franke hat sich im A-Liga-Spiel der zweiten Mannschaft beim SV Sonsbeck II eine Bänderverletzung zugezogen. Der Budberger Angreifer fällt sechs Wochen aus. Kapitän Tim Beerenberg wurde nach seinem groben Foul in Twisteden für sechs Spiele gesperrt. Er kehrt erst zur zweiten Rückrunden-Partie am 11. Dezember gegen den SV Straelen II zurück.