Bezirksliga, Gruppe 3: Verlieren verboten Das gilt für die drei Beziksligisten SV Vorst, VfL Willich und Hülser SV.

Rückrundenauftakt in der Bezirksliga. Nach drei Niederlagen in Folge ist der SV Vorst in der Gruppe 3 auf Platz acht abgerutscht. Noch sind es zum ersten Abstiegsplatz, auf dem der VfL Giesenkirchen steht, sechs Punkte. Aber das kann sich schnell ändern, denn am Samstag gastieren die Giesenkirchener beim Dahms-Team. Deshalb die klare Ansage: verlieren verboten.

Dies gilt unisono auch für den VfL Willich, der sich vergangene Woche auf Rang zwölf vorgearbeitet hat – das hieße in der Endabrechnung Klassenverbleib – und nun den Vorletzten und Nachbarn Kleinenbroich mit dem Ex-Schiefbahner Christian Cichon in seinen Reihen erwartet; und die nennen erst mickrige neun Zähler ihr eigen.

5:2 gewann der SSV Grefrath kürzlich im Pokal gegen Waldniel. Nun führt der Weg zu den Schwalmstädtern, die in heimischen Gefilden kaum zu bezwingen sind. Der Hülser SV ist nach einer kurzen Schwächephase in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nun kommt zum Duell der Aufsteiger der ASV Süchteln II an den Hölschen Dyk. Was für die Vorster und Willicher gilt, triff eins zu eins auch auf die Wienes-Elf zu: verlieren verboten.

Auch in der Begegnung gegen den SC Schiefbahn, der sich prima gemausert hat, muss der VfB Uerdingen auf Torjäger Jonas Kremer verzichten. Bei der aktuellen Entwicklung im hinteren Drittel müssten die Hausherren mal wieder einen Sieg verbuchen. Dagegen wäre die Truppe um Spielertrainer Daniel Klinger und dem unverwüstlichen Routinier Stefan Galster schon mit einem Unentschieden erheblich weiter.

In der Gruppe 4 ist der VfL Tönisberg schon Sechster. Das ist ungefähr die Platzierung, die vor der Spielzeit nach dem großen personellen Umbruch auch angepeilt worden ist. Nun steht die Reise zum 1. FC Kleve II, die weiteste in der Saison, auf dem Terminkalender. Wird was mitgenommen und patzt Straelen II in Neukirchen-Vluyn, ginge es sogar hoch auf Platz fünf.