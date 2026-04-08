Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Vier Spieler von Rhenania Hochdahl in EdW

Acht Partien der Bezirksliga, Gruppe 1 standen am Gründonnerstag auf dem Programm, darunter die Partien des Tabellenführers MSV Düsseldorf und des Dritten SG Benrath-Hassels. Die Teams hinter dem Spitzenduo haben den Rückstand verkürzt.

Rhenania Hochdahl ist vierfach in der Top-Elf der Woche dabei. – Foto: Christian Haas

Das 3:0 von Rhenania Hochdahl am 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 war nicht nur überraschend, es war für den Aufsteiger auch überlebenswichtig. Und das zeigte sich auch in der FuPa-Elf der Woche. Mit Keeper Jannick Heinzig, Verteidiger Arbnor Alija, Mittelfeldspieler Mohamed Barkammich und Angreifer Oliver Krizanovic hat es die Maximalzahl von vier Spielern in die Auswahl geschafft. Hier könnt ihr sehen, wer es sonst noch mit dabei ist.

Noch vor Ostern wurde der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt machte bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hatte der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Diesmal blieb aber auch ein Punkt für den ASV hängen. Die übrigen acht Partien standen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.

Dann griff einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, musste beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antrat. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hatte.

So lief der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielten:

ASV Mettmann und TSV Eller 04 trennen sich 0:0

Mi., 01.04.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
TSV Eller 04
Der ASV Mettmann hatte schon am Sonntag beim knappen 1:2 bei Spitzenreiter MSV Düsseldorf alles andere als ein schlechtes Spiel gemacht, nun beendete die Mannschaft von Trainer Khalid Channig die Siegesserie des Zweiten TSV Eller, der zuletzt fünfmal in Folge als Sieger den Platz verlassen hatte. Tore gab es über 90 Minuten allerdings auch nicht zu bejubeln, nach 90 Minuten stand es 0:0.

ASV Mettmann – TSV Eller 04 0:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Jason Leonard Similien, Ahmet Tugrul Tepebas (69. Justin Lüdtke), Toni Markovic - Trainer: Khalid Channig
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai, Dennis Ordelheide (89. Nico Stracke), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 100

Die Partien am Donnerstag:

SV Uedesheim unterliegt SV Hösel

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Uedesheim
SV Hösel
Mit nun 35 Punkten darf sich der SV Hösel nach dem 4:3-Erfolg beim SV Uedesheim wohl als ziemlich gesichert gerettet fühlen. Der Spielverlauf war aber kurios. Hösel führte zunächst, ging dann 1:3 in Rückstand, um die Partie noch in ein 4:3 zu drehen. Je zwei Tore erzielten Florian Hillebrand für Uedesheim und Ezra Oduro für den SVH - das Siegtor fiel in der 96. Minute.

SV Uedesheim – SV Hösel 3:4SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala (90. Semih Luca Ödemis), Daniel Ferber, Maximilian Hahn, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Andre Speer, Luis Winfried (83. Alejandro Pellico), Christos Pappas, Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (69. Tymofii Bieliera) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio GutierrezSV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav MirosavljevicSchiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 60Tore: 0:1 Ezra Oduro (23.), 1:1 Felix Frason (28.), 2:1 Florian Hillebrand (36.), 3:1 Florian Hillebrand (57.), 2:3 Ezra Oduro (88.), 3:3 Oliver Wenzler (90.), 3:4 Maximilian Ganns (90.)

TV Kalkum-Wittlaer holt Punkt gegen MSV Düsseldorf

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
MSV Düsseldorf
Der MSV Düsseldorf konnte die Vorlage des Vorabends durch die TSV Eller nicht nutzen und kam beim TV Kalkum-Wittlaer ebenfalls über ein Remis nicht hinaus. Beim 2:2 führten die MSV-Kicker dabei sogar zweimal durch Max Nadidai und Sinan Kurt, doch die Gastgeber schlugen zunächst durch Kaan Pedram Safarpur-Malekabad zurück, in der 69. Minute dann durch Goki Fukanaga, der erst eine Viertelstunde zuvor als Joker ins Spiel gekommen war. Somit bleibt es für den Moment bei vier Zählern Vorsprung des MSV an der Spitze. Für die Gastgeber ist der Punkt im Zweifel sehr wertvoll.

TV Kalkum-Wittlaer – MSV Düsseldorf 2:2TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (90. Nico Polster), Noel Heitkamp (54. Goki Fukunaga), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (84. Philipp Kuschel), Nico Pesch (81. Melvin Ridder), Arsen Konoval, Sahin Irevül - Trainer: Navid FazeliMSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Aram Abdelkarim (72. Lukas Dieninghoff), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (46. Majid Abdalla), Carlos Penan (83. Younes Ahmad Tahri), Sinan Kurt, Tom Voss - Trainer: Goran TomicSchiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 30Tore: 0:1 Maximilian Nadidai (18.), 1:1 Kaan Safarpour-Malekabad (44.), 1:2 Sinan Kurt (62.), 2:2 Goki Fukunaga (69.)

Rhenania Hochdahl mit wichtigem Sieg gegen Bayer Dormagen

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
TSV Bayer Dormagen
Drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf hat Rhenania Hochdahl etwas überraschend gegen den TSV Bayer Dormagen geholt, und das beim 3:0 auch noch recht deutlich. Schon vor der Pause sorgte Tobias Schössler für die Führung des Aufsteigers, die Mohamed Barkammich nach der Pause ausbaute. Den Schlusspunkt setzte in der 70. Minute Oliver Kizanovic. Die Rhenanen springen damit auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Rhenania Hochdahl – TSV Bayer Dormagen 3:0Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Kevin Jordan Taghu Tamo, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (84. Hamza Malek), Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Philipp Gatzen (87. Hamza El Ouamari), Tobias Schössler, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel ZabeliTSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Oliver Gammon (63. Maurice Roggendorf), Marius Fraßek (46. Niclas Sylvester Schröder), Yannick Schmitz (74. Andre Tareco-Duarte), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (59. Philip Suhr), Michael Hausdörfer, Jan Rakow - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan KaradenizSchiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 112Tore: 1:0 Tobias Schössler (20.), 2:0 Mohamed Barkammich (54.), 3:0 Oliver Krizanovic (71.)

Lohausener SV sieht im Kellerduell gegen Meerbusch II

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Lohausener SV
TSV Meerbusch
Der Lohausener SV hat sich knapp gegen das Schlusslicht TSV Meerbusch II durchgesetzt und damit einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg gelandet. Mit sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz sieht es nach dem 2:1-Erfolg nun ganz gut für den Düsseldorfer Pokal-Finalisten aus. Jona Simon sorgte in der 54. Minute für die Führung, Lukas Kleine-Bley legte in der 77. Minute das 2:0 nach. Zwar gelang Eric Torsten Schulz noch der Anschluss, zum Ausgleich kam es aber nicht mehr.

Lohausener SV – TSV Meerbusch II 2:1Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (78. Patrick Frymuth), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (70. Jannik Jürgensen), Nils Sprenger (84. Marlon Wettwer), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (90. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Nikos TsakirisTSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Maximilian Seibert (62. Mohamed Ghait), Sascha Müller, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (46. Hrustan Kadric), Janis Hrustic, Markus Klann, Leon Prinz (59. Enno Maximilian Werling), Daniel Aserov (80. Eric Torsten Schulz), Andreas Lahn (59. Mohamed Dbouki) - Trainer: Ronny KockelSchiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 50Tore: 1:0 Jona Simon (54.), 2:0 Lukas Kleine-Bley (77.), 2:1 Eric Torsten Schulz (82.)

VdS Nievenheim unterliegt SG Benrath-Hassels knapp

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
SG Benrath-Hassels
Der VdS Nievenheim gehört nach dem 2:3 gegen die SG Benrath-Hassels zu den Verlieren des Spieltags im Abstiegskampf, obwohl das knappe Resultat gegen den Dritten sicherlich alles andere als ein sportlicher Rückschlag ist. Zweimal gingen die Neusser dabei sogar noch in Führung, durch Nils Jochmann vor und durch Pascal Becker gleich nach der Pause. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff glich Lars Pöth aus, zwei Minuten nach dem zweiten Rückstand schoss Adin Civa das 2:2. Zehn Minuten vor dem Ende schoss Mirnes Selamovic die Benrather dann sogar noch zum Sieg. Damit hat die SG den Rückstand auf den Zweiten Eller auf zwei Zähler sowie auf Primus MSV auf sechs Zähler verkürzt.

VdS 1920 Nievenheim – SG Benrath-Hassels 2:3VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Enes Celik, Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas BoldtSG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Tim Hölscher (88. Alan Santos Passos), Mirnes Selamovic (83. Simon Wozniakowski), Ajdin Koco (55. Haris Konjalić), Lars Pöth - Trainer: Nermin RamicSchiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 80Tore: 1:0 Nils Jochmann (34.), 1:1 Lars Pöth (40.), 2:1 Andre Becker (46.), 2:2 Adin Civa (50.), 2:3 Mirnes Selamovic (80.)

1. FC Grevenbroich-Süd holt 0:2 gegen CfR Links auf

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
CfR Links Düsseldorf
Der 1. FC Grevenbroich-Süd hat seine Niederlagen-Serie zumindest schon einmal stoppen können, kam gegen den CfR Links zu einem 2:2. Das ist beachtlich, weil die Gäste durch Sidney Sams erstes Saisontor sowie André Kobe bereits mit 2:0 führten, die Süder dann aber durch Berkay Köktürk und ganz spät durch Marcel Hensel (90.+6) noch einen Punkt zu Hause behielten. Für Links hätte der Sieg den Relegationsplatz mit zwei Zählern Vorsprung bedeutet.

1. FC Grevenbroich-Süd – CfR Links Düsseldorf 2:21. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (66. Samir Kastanjeva), Ahghas Newton, Ismail Günsel (47. Nils Klöther), Jannes Bienert (83. Fatih Yaman), Shinji Oba (46. Salim Tliashinov), Muhammed Arda Öztürk, Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Ermal Maqkaj (75. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian NiebelCfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Yuto Matsuda, Soufian Hayaoui, Paschalis Ivantzikis (54. Andre Kobe), Dieu - Merci Kiaku, Sidney Sam - Trainer: Panagiotis LiomasSchiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65Tore: 0:1 Sidney Sam (8.), 0:2 Andre Kobe (69.), 1:2 Berkay Köktürk (74.), 2:2 Marcel Hensel (90.+7)

SVG Neuss-Weissenberg mit 1:1 gegen DSC 99

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
DSC 99 Düsseldorf
Keinen Sieger gab es zwischen der SVG Neuss-Weissenberg und dem DSC 99. Nach knapp einer Stunde brachte Onurcan Baysal die Gäste in Führung, Baris Gürpinar glich in der 69. Minute für die Neusser aus. Dabei blieb es dann bis zum Abpfiff, auch nachdem die Neusser in der 82. Minute noch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen mussten.

SVG Neuss-Weissenberg – DSC 99 Düsseldorf 1:1SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Tom Nilgen, Marius Over (64. Yusuf Bilazer), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling (74. Mario Dundovic), Ichiura Taisei, Ayman Masatou (46. Ranael-Baringa Ishimine), Ben Luca Schmidt, Antonio Primorac (91. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk SchneiderDSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Stefan Haferkamp, Carlo Salman, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Abdoulie Sarr, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha WalbröhlSchiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100Tore: 0:1 Onurcan Baysal (57.), 1:1 Baris Gürpinar (69.)

DJK Sparta Bilk bleibt nach 2:1 gegen Ratingen 04/19 II oben dran

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
Ratingen 04/19 U23
Die DJK Sparta Bilk hat durch den 2:1-Erfolg gegen die Zweitvertretung von Ratingen 04/19 die Chance auf den Verbleib im Aufstiegsrennen genutzt. Allerdings gingen die Gäste zunächst durch Osazuwa Victor Uwas früh in Führung, ganz wichtig war der Ausgleich durch Hendrik Schnittert kurz vor dem Pausenpfiff. Der Siegtreffer resultierte dann aus einem Eigentor der Ratinger in der 78. Minute durch Bilal Ajenoui Benktib.

DJK Sparta Bilk – Ratingen 04/19 U23 II 2:1DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Eugene Asamoah, Andreas Plödereder, Moubarak Abdousamadou (89. Dimitrios Sirokas), Marco Tassone (86. Robin Müller), Moritz Holz, Gianluca De Meo (68. Tim Louis Tiefenthal), Alexander Hendrik Schnittert (94. Dilvan Baran Alkan) - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario OpdenbergRatingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (46. Taygan Lofcali), Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib (86. Swaraj Naik), Maksym Kliushnychenko (68. Clarence Yomi), Philipp Mokwa, Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Florian Rexha (88. Noah Bouassaria), Osazuwa Victor Uwas, Florian Saljii (77. Elias Belaarbi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick DwomoSchiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 35Tore: 0:1 Osazuwa Victor Uwas (14.), 1:1 Alexander Hendrik Schnittert (45.), 2:1 Bilal Ajenoui Benktib (75. Eigentor)

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

