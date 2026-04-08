Bezirksliga, Gruppe 1: Vier Spieler von Rhenania Hochdahl in EdW

Rhenania Hochdahl ist vierfach in der Top-Elf der Woche dabei. – Foto: Christian Haas

Das 3:0 von Rhenania Hochdahl am 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 war nicht nur überraschend, es war für den Aufsteiger auch überlebenswichtig. Und das zeigte sich auch in der FuPa-Elf der Woche. Mit Keeper Jannick Heinzig, Verteidiger Arbnor Alija, Mittelfeldspieler Mohamed Barkammich und Angreifer Oliver Krizanovic hat es die Maximalzahl von vier Spielern in die Auswahl geschafft. Hier könnt ihr sehen, wer es sonst noch mit dabei ist.

Noch vor Ostern wurde der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt machte bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hatte der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Diesmal blieb aber auch ein Punkt für den ASV hängen. Die übrigen acht Partien standen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.

Dann griff einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, musste beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antrat. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hatte.