Bezirksliga, Gruppe 1: Vier Spieler von Rhenania Hochdahl in EdW

Das 3:0 von Rhenania Hochdahl am 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 war nicht nur überraschend, es war für den Aufsteiger auch überlebenswichtig. Und das zeigte sich auch in der FuPa-Elf der Woche. Mit Keeper Jannick Heinzig, Verteidiger Arbnor Alija, Mittelfeldspieler Mohamed Barkammich und Angreifer Oliver Krizanovic hat es die Maximalzahl von vier Spielern in die Auswahl geschafft. Hier könnt ihr sehen, wer es sonst noch mit dabei ist.
Noch vor Ostern wurde der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt machte bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hatte der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Diesmal blieb aber auch ein Punkt für den ASV hängen. Die übrigen acht Partien standen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.
Dann griff einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, musste beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antrat. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hatte.
ASV Mettmann – TSV Eller 04 0:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Alessio Falco, Umut Demir, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Jason Leonard Similien, Ahmet Tugrul Tepebas (69. Justin Lüdtke), Toni Markovic - Trainer: Khalid Channig
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai, Dennis Ordelheide (89. Nico Stracke), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 100
SV Uedesheim – SV Hösel 3:4SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala (90. Semih Luca Ödemis), Daniel Ferber, Maximilian Hahn, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Andre Speer, Luis Winfried (83. Alejandro Pellico), Christos Pappas, Florian Hillebrand, Felix Frason, Gabriel August (69. Tymofii Bieliera) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter, Mohamed EL Bass Ouyachou, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Anes Danijali, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Ezra Oduro, Ali Can Aktag, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 60 Tore: 0:1 Ezra Oduro (23.), 1:1 Felix Frason (28.), 2:1 Florian Hillebrand (36.), 3:1 Florian Hillebrand (57.), 2:3 Ezra Oduro (88.), 3:3 Oliver Wenzler (90.), 3:4 Maximilian Ganns (90.)
TV Kalkum-Wittlaer – MSV Düsseldorf 2:2TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (90. Nico Polster), Noel Heitkamp (54. Goki Fukunaga), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (84. Philipp Kuschel), Nico Pesch (81. Melvin Ridder), Arsen Konoval, Sahin Irevül - Trainer: Navid Fazeli MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Aram Abdelkarim (72. Lukas Dieninghoff), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (46. Majid Abdalla), Carlos Penan (83. Younes Ahmad Tahri), Sinan Kurt, Tom Voss - Trainer: Goran Tomic Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 30 Tore: 0:1 Maximilian Nadidai (18.), 1:1 Kaan Safarpour-Malekabad (44.), 1:2 Sinan Kurt (62.), 2:2 Goki Fukunaga (69.)
Rhenania Hochdahl – TSV Bayer Dormagen 3:0Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Kevin Jordan Taghu Tamo, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (84. Hamza Malek), Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Cedric Giesen, Philipp Gatzen (87. Hamza El Ouamari), Tobias Schössler, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Oliver Gammon (63. Maurice Roggendorf), Marius Fraßek (46. Niclas Sylvester Schröder), Yannick Schmitz (74. Andre Tareco-Duarte), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (59. Philip Suhr), Michael Hausdörfer, Jan Rakow - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 112 Tore: 1:0 Tobias Schössler (20.), 2:0 Mohamed Barkammich (54.), 3:0 Oliver Krizanovic (71.)
Lohausener SV – TSV Meerbusch II 2:1Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (78. Patrick Frymuth), Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (70. Jannik Jürgensen), Nils Sprenger (84. Marlon Wettwer), Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley (90. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Nikos Tsakiris TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani, Maximilian Seibert (62. Mohamed Ghait), Sascha Müller, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (46. Hrustan Kadric), Janis Hrustic, Markus Klann, Leon Prinz (59. Enno Maximilian Werling), Daniel Aserov (80. Eric Torsten Schulz), Andreas Lahn (59. Mohamed Dbouki) - Trainer: Ronny Kockel Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski (Remscheid) - Zuschauer: 50 Tore: 1:0 Jona Simon (54.), 2:0 Lukas Kleine-Bley (77.), 2:1 Eric Torsten Schulz (82.)
VdS 1920 Nievenheim – SG Benrath-Hassels 2:3VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Enes Celik, Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk, Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Tim Hölscher (88. Alan Santos Passos), Mirnes Selamovic (83. Simon Wozniakowski), Ajdin Koco (55. Haris Konjalić), Lars Pöth - Trainer: Nermin Ramic Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 80 Tore: 1:0 Nils Jochmann (34.), 1:1 Lars Pöth (40.), 2:1 Andre Becker (46.), 2:2 Adin Civa (50.), 2:3 Mirnes Selamovic (80.)
1. FC Grevenbroich-Süd – CfR Links Düsseldorf 2:21. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (66. Samir Kastanjeva), Ahghas Newton, Ismail Günsel (47. Nils Klöther), Jannes Bienert (83. Fatih Yaman), Shinji Oba (46. Salim Tliashinov), Muhammed Arda Öztürk, Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Ermal Maqkaj (75. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Takuya Kitamura, Dennis Schreuers, Yuto Matsuda, Soufian Hayaoui, Paschalis Ivantzikis (54. Andre Kobe), Dieu - Merci Kiaku, Sidney Sam - Trainer: Panagiotis Liomas Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 65 Tore: 0:1 Sidney Sam (8.), 0:2 Andre Kobe (69.), 1:2 Berkay Köktürk (74.), 2:2 Marcel Hensel (90.+7)
SVG Neuss-Weissenberg – DSC 99 Düsseldorf 1:1SVG Neuss-Weissenberg: Tobias Heckhausen, Tom Nilgen, Marius Over (64. Yusuf Bilazer), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling (74. Mario Dundovic), Ichiura Taisei, Ayman Masatou (46. Ranael-Baringa Ishimine), Ben Luca Schmidt, Antonio Primorac (91. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Ousainou Sarr, Jacob Theuringer, Stefan Haferkamp, Carlo Salman, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Abdoulie Sarr, Ayoub Alaiz - Trainer: Sascha Walbröhl Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Onurcan Baysal (57.), 1:1 Baris Gürpinar (69.)
DJK Sparta Bilk – Ratingen 04/19 U23 II 2:1DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Eugene Asamoah, Andreas Plödereder, Moubarak Abdousamadou (89. Dimitrios Sirokas), Marco Tassone (86. Robin Müller), Moritz Holz, Gianluca De Meo (68. Tim Louis Tiefenthal), Alexander Hendrik Schnittert (94. Dilvan Baran Alkan) - Trainer: Jörn Heimann - Co-Trainer: Mario Opdenberg Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (46. Taygan Lofcali), Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib (86. Swaraj Naik), Maksym Kliushnychenko (68. Clarence Yomi), Philipp Mokwa, Konstantin Sivevski, Leo Kaiser, Florian Rexha (88. Noah Bouassaria), Osazuwa Victor Uwas, Florian Saljii (77. Elias Belaarbi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 35 Tore: 0:1 Osazuwa Victor Uwas (14.), 1:1 Alexander Hendrik Schnittert (45.), 2:1 Bilal Ajenoui Benktib (75. Eigentor)
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04
