 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Vier Spieler des DSC 99 in Top-Elf der Woche

Die Mannschaften, für die es in der Bezirksliga, Gruppe 1 noch um den Aufstieg oder hart gegen den Abstieg ging, waren erst am Sonntag im Einsatz. Der MSV Düsseldorf hielt den Vorsprung auf seine Konkurrenz.So sieht die Elf der Woche aus.

von Sascha Köppen · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser
Vier Spieler des DSC 99 haben es in die Top-Elf der Woche geschafft. – Foto: Sven Conor

Dass der DSC 99 am Sonntag 5:2 bei Rhenania Hochdahl gewonnen hat, hat auch in der FuPa-Elf der Woche des 30. Spieltags Berücksichtigung gefunden. Mit den beiden Verteidigern Eray Achmet und Kaan Barak sowie den beiden Mittelfeldspielern Richard Marliani und Dennis Dowidat wurden nicht nur alle Torschützen bedacht, sondern auch die Maximalzahl von vier Spielern in die Auswahl gewählt.

So lief der 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Im dramatischen Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 hatte Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der drei Zähler vor den beiden Verfolgern TSV Eller und SG Benrath-Hassels liegt, es am Sonntag mit dem Schlusslicht TSV Meerbusch II zu tun, das zuletzt nochmal ein echtes Lebenszeichen abgegeben hatte, bei einer Niederlage gegen den Primus aber wohl nur noch eine sehr kleine Chance auf den Verbleib in der Liga hätte. Mit dem Gastspiel beim Fünften ASV Mettmann erwartete die SG Benrath-Hassels da auf dem Papier schon die deutlich schwierigere Aufgabe, während die TSV Eller mit dem SV Uedesheim einen Gegner hatte, der die Ligaverbleib inzwischen de facto in der Tasche hat. Auch nach dem 30. Spieltag bleibt es spannend, alle Spitzenteams haben ihre Aufgaben gelöst.

Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag stand dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber konnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hatte Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links musste zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielte bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennte die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.

Bereits am Mittwoch spielen:

Köktürk-Show beim Sieg des 1. FC Grevenbroich-Süd in Weissenberg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
Bis kurz vor der Pause deutete sich am Mittwochabend ein Duell der Torjäger an. Sowohl Tom Seidel für die SVG Neuss-Weissenberg als auch Berkay Köktürk für den 1. FC Grevenbroich-Süd hatten je zweimal getroffen. Doch dieser Vergleich ging am Ende deutlich an Köktürk, der zwei weitere Treffer folgen ließ und es so nun bereits auf satte 21 Saisontore bringt. Erst danach überließ er zum abschließenden 6:2-Erfolg der Gäste zwei Treffer noch Sherif Krasniqi und Salim Tliashinov. Damit sind die Gäste auf dem besten Weg, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen.

VG Neuss-Weissenberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:6
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Alexander Faber, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Ayman Masatou), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (80. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther - Trainer: Dirk Schneider
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (80. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (62. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (71. Kai Uwe Wirtz), Ermal Maqkaj (62. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (4.), 1:1 Berkay Köktürk (19.), 2:1 Tom-Benjamin Seidel (22.), 2:2 Berkay Köktürk (36.), 2:3 Berkay Köktürk (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Berkay Köktürk (65.), 2:5 Sherif Krasniqi (84.), 2:6 Salim Tliashinov (90.)

Am Donnerstag traten an:

Lohausener SV teilt Punkte mit Ratingen 04/19 II

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
Rechnerisch kann der Lohausener SV mit dem 1:1 gegen die Zweite von Ratingen 04/19 den Ligaverbleib an diesem Spieltag noch nicht feiern, in der Praxis macht die Punkteteilung es aber noch unwahrscheinlicher, dass der LSV noch einmal in Gefahr gerät. Die Gäste aus Ratingen gingen in der 14. Minute durch Nolan Manassa in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel glich Niklas Macher mit einem Foulelfmeter für die Platzherren aus. Die zweite Hälfte verlief dann torlos.

Lohausener SV – Ratingen 04/19 U23 II 1:1
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (67. Gerrit Eul), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (46. Jona Simon), Kiyan Sekine (71. Phillip Hannes), Brahim Laukil (78. Michael Behlau) - Trainer: Nikos Tsakiris
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (89. Bilal Ajenoui Benktib), Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu (46. Maksym Kliushnychenko) (56. Maksym Kliushnychenko), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser (82. Sami Alnur Bachir Niam), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (46. Ben Collin Gubsch), Florian Saljii (76. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Nolan Manassa (14.), 1:1 Niklas Macher (41. Foulelfmeter)

Die Spiele am Sonntag:

Bayer Dormagen siegt 3:2 gegen SV Hösel

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Der TSV Bayer Dormagen hat das Mittelfeld-Duell - ein solches ist es wohl inzwischen, gegen den SV Hösel mit 3:2 für sich entschieden. Oliver Gammon und Semi Laffi brachten die Dormagener dabei zweimal in Führung, Nick Hartmann glich für die Gäste jeweils aus. Doch auf das Dormagener 3:2 von Alexander Hauptmann hatten die Höseler keine Antwort mehr parat.

TSV Bayer Dormagen – SV Hösel 3:2
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet (70. Philip Suhr), Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (80. Yannick Schmitz), Michael Hausdörfer (15. Luca Knuth), Jan Rakow, Maurice Michael Wiewiora (46. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann (90. Torben Zepke) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Mohamed EL Bass Ouyachou, Lucas Seibert (57. Oliver Wenzler), Anes Danijali, Sebastian Höfig (78. Finn Schröder), Dario Mirosavljevic, Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler (73. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Oliver Gammon (15.), 1:1 Nick Hartmann (27.), 2:1 Semi Youssef Laffi (35.), 2:2 Nick Hartmann (42.), 3:2 Alexander Hauptmann (75.)

TSV Meerbusch II macht es MSV Düsseldorf schwer

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Lange tat sich der Spiteznreiter MSV Düsseldorf beim Schlusslicht schwer, siegte letztlich beim TSV Meerbusch II aber doch mit 3:1. Früh brachte Shoei Yamashita den MSV in Führung, der Ausgleich von Eric Schulz aus der 36. Minute hatte dann aber lange Bestand. Mit zwei Treffern von Sinan Kurt und Maximilian Nadidai nahm der Primus aber am Ende drei Punkte mit.

TSV Meerbusch II – MSV Düsseldorf 1:3
TSV Meerbusch II: Paul Möller, Maximilian Seibert, Leart Lahi, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (85. Leon Prinz), Jonas Christopher Doerkes (73. Marc Clemens Bartnitzky), Janis Hrustic, Mohamed Dbouki, Eric Torsten Schulz, Daniel Aserov - Trainer: Ronny Kockel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Edward Osei-Nikansah, Lukas Dieninghoff (46. Jannik Stevens), Aram Abdelkarim (63. Zakaria Abdoun), Drilon Istrefi, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (86. Ryota Nakaoka), Sinan Kurt (86. Ouassim Charroud), Vedin Kulović (86. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Thorben Werner Fincks (Viersen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (12.), 1:1 Eric Torsten Schulz (36.), 1:2 Sinan Kurt (57.), 1:3 Maximilian Nadidai (84.)

Sparta Bilk bleibt nach 4:2 gegen VdS Nievenheim dran

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Auch Sparta Bilk lässt sich vom Spitzentrio weiterhin nicht final abschütteln. Beim 4:2-Sieg gegen den VdS Nievenheim, der im Abstiegskampf damit immer schlechtere Karten hat, trafen bei einem Eigentor von Eugene Asamoah schließlich Andreas Plödereder, Ben Abelski und Hendrik Schnittert. Auch die Nievenheimer profitierten neben einem Treffer von Kevin Scholz von einem Eigentor.

DJK Sparta Bilk – VdS 1920 Nievenheim 4:2
DJK Sparta Bilk: Jacob Jonas Bockarie Jabbie, Roman Nahimi, Rene Reuland, Robin Müller, Eugene Asamoah, Andreas Plödereder (75. Bilal Afkir), Alon Abelski (93. Daniel Gießler), Marco Tassone (67. Dimitrios Sirokas), Moritz Holz, Gianluca De Meo (60. Konstantin Garidis), Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Max Schnelker (73. Marcus Buchen), Daniel Dünbier, Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Emilio Jose Heinrich Perk, Leon Bem (73. Marc-Leon Wolff), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Andreas Plödereder (10.), 2:1 Luca Fin Hesshaus (33. Eigentor), 2:1 Eugene Asamoah (35. Eigentor), 3:1 Ben Abelski (46.), 3:2 Kevin Scholz (75.), 4:2 Alexander Hendrik Schnittert (85.)

ASV Mettmann unterliegt SG Benrath-Hassels

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Die SG Benrath-Hassels löste beim 3:1 beim ASV Mettmann die schwierigste Aufgabe der Spitzengruppe letztlich souverän. Zwar glich Umut Demir für den ASV zunächst noch den Rückstand durch Ajdin Koco aus, doch noch vor der Pause brachte Lars Pöth die SG wieder in Führung, Den Sieg tütete dann Simon Wozniakowski in der 75. Minute für Hassels ein, das somit mit der TSV Eller drei Punkte hinter dem MSV bleibt.

ASV Mettmann – SG Benrath-Hassels 1:3
ASV Mettmann: Niklas Wurth, Justus Erkens, Halil Günes (46. Tristan Maresch), Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (86. Jason Leonard Similien), Alessio Falco (74. Ahmet Kizilisik) (78. Jürgen Simon Sai), Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke (89. Cemal Öztürk) - Trainer: Khalid Channig
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Dennis Durmus, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (65. Simon Wozniakowski) (67. Simon Wozniakowski), Ajdin Koco, Haris Konjalić, Lars Pöth (89. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ajdin Koco (1.), 1:1 Umut Demir (27.), 1:2 Lars Pöth (37.), 1:3 Simon Wozniakowski (75.)

TV Kalkum-Wittlaer holt nach 0:2 noch Punkt gegen CfR Links

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Durch das 2:2 beim TV Kalkum-Wittlaer hat sich der CfR Links auf den Abstiegs-Relegationsplatz verbessert. Es war aber sogar deutlich mehr drin, denn durch Treffer von Andreas Kobe und kurz nach der Pause auch Enes Öz führte Links bis zur 64. Minute mit 2:0. Doch Jacob Schwalbach und Goki Fukunaga sorgten noch dafür, dass der TVKW einen Zähler zu Hause hielt.

TV Kalkum-Wittlaer – CfR Links Düsseldorf 2:2
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Dimitrios Voulkidis (68. Konstantin Richter), Erkan Tanrikulu (60. Goki Fukunaga), Jacob Schwalbach, Anton Hauk, Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (54. Philipp Kuschel), Nico Pesch (78. Ousmane Diallo), Arsen Konoval, Sahin Irevül (54. Melvin Ridder) - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
CfR Links Düsseldorf: Alexander von Ameln, Mark Drinkuth, Marius Möller, Thomas Ntanos, Marcel Schröder (67. Raphael van der Berg), Malte Boermans, Takuya Kitamura (88. Adams Kreuer), Dennis Schreuers, Yuto Matsuda, Enes Öz (83. Soufian Hayaoui), Andre Kobe (74. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Andre Kobe (18.), 0:2 Enes Öz (47.), 1:2 Jacob Schwalbach (64.), 2:2 Goki Fukunaga (90.+6)

Rhenania Hochdahl ohne Chance gegen DSC 99

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Für Rhenania Hochdahl, das einen Schritt aus dem Keller heraus hätte machen können, gab es beim 2:5 gegen den DSC 99 nichts zu bestellen. Da halfen auch die beiden Treffer von Oliver Krizanovic nicht. Für den DSC trafen Eray Achmet, Richard Marliani (2), Dennis Dowidat und Kaan Barek.

Rhenania Hochdahl – DSC 99 Düsseldorf 2:5
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (15. Sohib Khamroev), Arbnor Alija, Hamza Malek, Philipp Gatzen (67. Hamza El Ouamari), David Szewczyk, Tobias Schössler (73. Viktor Maximilian Kijach), Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida, Richard Marliani, Dennis Dowidat, Finn Lange, Abdoulie Sarr (83. Mattis Klöpper), Marc Paul - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Nenad Kuvac (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Oliver Krizanovic (26.), 1:1 Eray Achmet (52.), 1:2 Richard Marliani (70.), 1:3 Dennis Dowidat (72.), 1:4 Richard Marliani (90.), 2:4 Oliver Krizanovic (90.+2), 2:5 Kaan Barak (90.+3)

SV Uedesheim ohne Chance gegen die TSV Eller

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Der SV Uedesheim hatte gegen den Tabellenzweiten, die TSV Eller, am Sonntag beim 1:7 nicht den Hauch einer Chance. Immerhin war Luis Winfried der Ehrentreffer zum 1:6 vorbehalten. Für die Gäste, die auf Platz zwei verbleiben, trafen Takumi Miyata (2), Dennis Ordelheide, Anas El-Rifai, Yoshiki Urata, Brian Oldenburg und Nico Stracke.

SV Uedesheim – TSV Eller 04 1:7
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Maximilian Hahn (38. Dabo Mamadou), Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Luis Winfried, Kevin Block (46. Christos Pappas), Celal-Can Yücel (68. Tim Jenckel), Gabriel August (85. Felix Frason), Ferdi Walburg, Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic (71. Nico Stracke), Takumi Miyata (74. Ioannis Latrovalis), Adnan Hotic, Anas El-Rifai (55. Noah Basil Karczewski), Dennis Ordelheide (55. Sascha Bechert), Fabian Stutz (71. Marc Daehne) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dennis Ordelheide (6.), 0:2 Anas El-Rifai (9. Foulelfmeter), 0:3 Yoshiki Urata (36.), 0:4 Takumi Miyata (63.), 0:5 Takumi Miyata (66.), 0:6 Brian Prince Oldenburg (70.), 1:6 Luis Winfried (90.+5), 1:7 Nico Stracke (90.+5)

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann

32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II

