Bezirksliga, Gruppe 1: VdS Nievenheim mit Statement im Abstiegskampf

Am Freitag startete die Bezirksliga, Gruppe 1 wieder in ihren Spielbetrieb, und mit der DJK Sparta Bilk war im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer gleich eine Mannschaft involviert, die sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet, auch wenn der Rückstand des Vierten auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach der ersten Halbserie bereits acht Zähler betrug. Auch die SVG Neuss-Weissenberg startete nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft bereits am Freitag gegen Rhenania Hochdahl.
Die übrigen Partien gingen dann am Sonntag über die Bühne, wobei Spitzenreiter MSV Düsseldorf den DSC 99 zu Gast hatte, während die SG Benrath-Hassels es als erster Verfolger ebenfalls daheim mit dem TSV Meerbusch II zu tun hatte. Zu einem Neusser Kreisduell kam es zudem zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Uedesheim, wobei die Gastgeber im Abstiegskampf ganz dringend punkten mussten, während die Uedesheimer mit einem Erfolg verhindert hätten, näher an die Gefahrenzone zu rücken.
DJK Sparta Bilk – TV Kalkum-Wittlaer 2:1
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Moubarak Abdousamadou (87. Roman Nahimi), Marco Tassone (60. Tim Louis Tiefenthal), Moritz Holz, Gianluca De Meo (60. Daiki Hara), Alexander Hendrik Schnittert (60. Patrick Percoco), Konstantin Garidis (45. Alon Abelski) - Trainer: Jörn Heimann
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze (75. Ralf Appiah), Dimitrios Voulkidis, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Anton Hauk (72. Sahin Irevül) (82. Nico Polster), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (72. Melvin Ridder), Nico Pesch (56. Goki Fukunaga), Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Jacob Schwalbach (55. Foulelfmeter), 1:1 Tim Louis Tiefenthal (67.), 2:1 Tim Louis Tiefenthal (76.)
SVG Neuss-Weissenberg – Rhenania Hochdahl 1:1
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (57. Maik Gaida), Cedric Giesen, Philipp Gatzen (57. Abdelilah Zariouh), David Szewczyk (82. Kevin Jordan Taghu Tamo), Hamza El Ouamari (75. Feyzullah Demirkol), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek - Co-Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Oliver Krizanovic (37.), 1:1 Tom Nilgen (59.)
ASV Mettmann – SV Hösel 2:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci (80. Adil Azhil), Toni Markovic (80. Jürgen Simon Sai), Justin Lüdtke (75. Jason Leonard Similien) - Trainer: Khalid Channig - Co-Trainer: Acar Sar
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Finn Schröder, Lucas Seibert, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic (79. Levent Olgun), Leonard Prusa (61. Dion Knoche), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Ezra Oduro, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (74. Fabian Schürings) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Toni Markovic (4.), 2:0 Justin Lüdtke (45.)
MSV Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf 2:0
MSV Düsseldorf: Simon Aymanns, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Lukas Dieninghoff, Ryota Nakaoka, Aram Abdelkarim (83. Maximilian Nadidai), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (67. Said Harouz), Carlos Penan (91. Majid Abdalla), Sinan Kurt (88. Anas El Morabiti), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida (72. Tom Boris Hennig), Richard Marliani (67. Jacob Theuringer), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe (72. Onurcan Baysal), Abdoulie Sarr (60. Ayoub Alaiz), Marc Paul - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Carlos Penan (37. Handelfmeter), 2:0 Aram Abdelkarim (83.)
CfR Links Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 1:4
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (66. Nicolai Hoppe), Raphael van der Berg, Malte Boermans, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (46. Andre Kobe) (46. Alexander von Ameln), Sana Saidykhan, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (84. Luca Knuth), Marius Fraßek, Yannick Schmitz (46. Oliver Gammon), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (84. Philip Suhr), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (68. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Niclas Kuypers (4.), 0:2 Marc Naroska (43.), 1:2 Paschalis Ivantzikis (48.), 1:3 Oliver Gammon (56.), 1:4 Niclas Kuypers (77.)
Rot: Oliver Schilbock (46./CfR Links Düsseldorf/Tätlichkeit)
SG Benrath-Hassels – TSV Meerbusch II 4:1
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (56. Haris Konjalić), Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli (89. Alan Santos Passos), Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (58. Amar Bukva), Ajdin Koco (71. Benjamin Prah), Lars Pöth (79. Malik Koco) - Trainer: Nermin Ramic
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (71. Cain Zaunbrecher), Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani (81. Maximilian Laurenz Stein), Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes, Hussein Nadir, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (76. Ryan Semakula), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Maik Dreyer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Kilian Laux (40.), 2:0 Ajdin Koco (61.), 3:0 Amar Bukva (65.), 4:0 Dennis Durmus (70.), 4:1 Hrustan Kadric (90.)
VdS 1920 Nievenheim – SV Uedesheim 5:1
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (85. Jannis Kehl), Julian Huptas, Daniel Dünbier (85. Enes Celik), Dominik Schillings, Nils Jochmann (75. Pascal Becker), Marcus Buchen (85. Marc-Leon Wolff), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo (83. Leon Bem) - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
SV Uedesheim: Semih Luca Ödemis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (71. Ferdi Walburg), Andre Speer, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (26. Tim Jenckel), Felix Frason, Gabriel August, Zerkrija Cerkini (58. Yasuhito Sunohara), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Roberto Leon Grillo (19.), 2:0 Marcus Buchen (32.), 3:0 Roberto Leon Grillo (37.), 3:1 Maik Ferber (45.), 4:1 Mike Penski (77.), 5:1 Marcus Buchen (81.)
Gelb-Rot: Andre Speer (59./SV Uedesheim/)
1. FC Grevenbroich-Süd – Lohausener SV 4:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat (58. Meliksah Sargin), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Samir Kastanjeva (86. Kai Uwe Wirtz), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (81. Erol Dzaferi), Salim Tliashinov (64. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (86. Robin-Oliver Wenschuch), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz (87. Brahim Laukil), Lennart Rehr, Jens Wunder, Till Friedrich (21. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov, Erik Oberle, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Jannick Meng (16.), 1:1 Ensar Krasniqi (19.), 2:1 Emre Demirbolat (31.), 3:1 Resul Ahmeti (35.), 4:1 Fatih Yaman (89.)
Ratingen 04/19 U23 II – TSV Eller 04 1:2
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam (80. Urim Rexha), Konstantin Sivevski (90. Taygan Lofcali), Leo Kaiser (75. Florian Saljii), Ben Collin Gubsch (67. Ilyas Elkhattabi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Kevin Momayi (66. Marc Daehne), Anas El-Rifai (46. Nico Stracke), Raul- Florin Ghite (46. Dennis Ordelheide) (90. Jan-Eric Heydn) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Collin Gubsch (65.), 1:1 Nico Stracke (69. Foulelfmeter), 1:2 Antonio Marinovic (88.)
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
