Bezirksliga, Gruppe 1: VdS Nievenheim mit Statement im Abstiegskampf

Bezirksliga, Gruppe 1: Die Top-Fünf der Liga starten makellos ins neue Jahr.

von Sascha Köppen · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser
Der VdS Nievenheim hat im Abstiegskampf ein Zeichen gesetzt.
Der VdS Nievenheim hat im Abstiegskampf ein Zeichen gesetzt. – Foto: Christian Haas

Am Freitag startete die Bezirksliga, Gruppe 1 wieder in ihren Spielbetrieb, und mit der DJK Sparta Bilk war im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer gleich eine Mannschaft involviert, die sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet, auch wenn der Rückstand des Vierten auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach der ersten Halbserie bereits acht Zähler betrug. Auch die SVG Neuss-Weissenberg startete nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft bereits am Freitag gegen Rhenania Hochdahl.

Die übrigen Partien gingen dann am Sonntag über die Bühne, wobei Spitzenreiter MSV Düsseldorf den DSC 99 zu Gast hatte, während die SG Benrath-Hassels es als erster Verfolger ebenfalls daheim mit dem TSV Meerbusch II zu tun hatte. Zu einem Neusser Kreisduell kam es zudem zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Uedesheim, wobei die Gastgeber im Abstiegskampf ganz dringend punkten mussten, während die Uedesheimer mit einem Erfolg verhindert hätten, näher an die Gefahrenzone zu rücken.

So lief der 18. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

Sparta Bilk dreht dan Tiefenthal Spiel gegen TV Kalkum-Wittlaer

Fr., 30.01.2026, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
2
1
Abpfiff
Nach einer tolosen ersten Hälfte brachte Jacob Schwalbach die Gäste des TV Kalkum-Wittlaer in Führung, doch gegen eine solchen Start in die Rückrunde hatte Sparta Bilk in Person von Tim Tiefenthal etwas einzuwenden. Mit einem Doppelpack in der 67. und 76. Minute drehte der Mann mit der Nummer 17, der erst nach einer Stunde ins Spiel gekommen war, die Partie und wurde zum Matchwinner. Die Bilker hatten ihre Auftaktaufgabe also gelöst.

DJK Sparta Bilk – TV Kalkum-Wittlaer 2:1
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Moubarak Abdousamadou (87. Roman Nahimi), Marco Tassone (60. Tim Louis Tiefenthal), Moritz Holz, Gianluca De Meo (60. Daiki Hara), Alexander Hendrik Schnittert (60. Patrick Percoco), Konstantin Garidis (45. Alon Abelski) - Trainer: Jörn Heimann
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze (75. Ralf Appiah), Dimitrios Voulkidis, Erkan Tanrikulu, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Anton Hauk (72. Sahin Irevül) (82. Nico Polster), Ayumu Akiyama, Kaan Safarpour-Malekabad (72. Melvin Ridder), Nico Pesch (56. Goki Fukunaga), Arsen Konoval - Co-Trainer: Christian Kallabis - Trainer: Navid Fazeli - Co-Trainer: Murat Yildiz
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Jacob Schwalbach (55. Foulelfmeter), 1:1 Tim Louis Tiefenthal (67.), 2:1 Tim Louis Tiefenthal (76.)

SVG Neuss-Weissenberg und Rhenania Hochdahl teilen Punkte

Fr., 30.01.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
1
Abpfiff
Auch im zweiten Freitagsspiel gingen die Gäste in Führung, Oliver Krizanovic traf in der 38. Minute für Rhenania Hochdahl. Nach knapp einer Stunde sorgte allerdings Tom Nilgen für den Ausgleich der SVG Neuss-Weissenberg, die anders als die Bilker die Partie allerdings nicht mehr komplett zu drehen vermochte.

SVG Neuss-Weissenberg – Rhenania Hochdahl 1:1
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Rhenania Hochdahl: Jannick Heinzig, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich (57. Maik Gaida), Cedric Giesen, Philipp Gatzen (57. Abdelilah Zariouh), David Szewczyk (82. Kevin Jordan Taghu Tamo), Hamza El Ouamari (75. Feyzullah Demirkol), Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek - Co-Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Oliver Krizanovic (37.), 1:1 Tom Nilgen (59.)

Die Partien am Sonntag:

ASV Mettmann siegt souverän gegen den SV Hösel

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
2
0
Abpfiff
Mit dem ASV Mettmann machte ein weiteres Team aus der fünf Mannschaften umfassenden Spitzengruppe am Sonntag seinen Job und setzte sich mit 2:0 gegen den SV Hösel durch. Dabei waren die Gastgeber sehr früh in der Partie auf dem richtigen Weg, traf doch Toni Markovic bereits in der vierten Minute zur Führung. Ebenso günstig war der Zweitpunkt des zweiten Treffers, denn den erzielte Justin Lüdtke praktisch mit dem Pausenpfiff. Davon erholten sich die Gäste nicht, bei dem Resultat blieb es bis zum Ende.

ASV Mettmann – SV Hösel 2:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci (80. Adil Azhil), Toni Markovic (80. Jürgen Simon Sai), Justin Lüdtke (75. Jason Leonard Similien) - Trainer: Khalid Channig - Co-Trainer: Acar Sar
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Finn Schröder, Lucas Seibert, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic (79. Levent Olgun), Leonard Prusa (61. Dion Knoche), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Ezra Oduro, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (74. Fabian Schürings) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Toni Markovic (4.), 2:0 Justin Lüdtke (45.)

MSV Düsseldorf siegt 2:0 gegen DSC 99

Heute, 13:45 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
0
Abpfiff
Mit dem gleichen Resutat wie der ASV Mettmann setzte sich auch der Spitzenreiter MSV Düsseldorf gegen den DSC 99 durch. Nach 37 Minuten sorgte hier Carlos Penan für die Führung des ehemaligen Oberligisten, wobei es dann allerdings lange blieb. Denn sicher konnte sich der MSV seiner Sache erst sein, als Aram Abdelkarim sieben Minuten vor dem Ende den zweiten Treffer für den MSV nachlegte. Der MSV bleibt so mit zwei Zählern Vorsprung an der Spitze.

MSV Düsseldorf – DSC 99 Düsseldorf 2:0
MSV Düsseldorf: Simon Aymanns, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Lukas Dieninghoff, Ryota Nakaoka, Aram Abdelkarim (83. Maximilian Nadidai), Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (67. Said Harouz), Carlos Penan (91. Majid Abdalla), Sinan Kurt (88. Anas El Morabiti), Tom Voss - Trainer: Goran Tomic
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida (72. Tom Boris Hennig), Richard Marliani (67. Jacob Theuringer), Dennis Dowidat, Pierluigi Principe (72. Onurcan Baysal), Abdoulie Sarr (60. Ayoub Alaiz), Marc Paul - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Carlos Penan (37. Handelfmeter), 2:0 Aram Abdelkarim (83.)

CfR Links beim 1:4 gegen Bayer Dormagen ohne Chance

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
4
Abpfiff
Gerne hätte der CfR Links zum Auftakt gegen den TSV Bayer Dormagen Punkte im Abstiegskampf gesammelt, war davon aber zumindest am Ende ein gutes Stück entfernt. Schon in der zweiten Minute brachte Niclas Kuypers die Gäste in Führung, Marc Naroska erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel. Wieder im Spiel waren die Gastgeber, als Paschalis Ivantzikis drei Minuten nach der Pause der Anschluss gelang, nach einem Platzverweis gleich nach der Pause in Unterzahl, doch die Hoffnung war in der 55. Minute eigentlich schon wieder dahin, als Oliver Gammon auf 3:1 für Bayer stellte. Zum Endstand traf dann erneut Kuypers in der 76. Minute.

CfR Links Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 1:4
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth (66. Nicolai Hoppe), Raphael van der Berg, Malte Boermans, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (46. Andre Kobe) (46. Alexander von Ameln), Sana Saidykhan, Enes Öz - Trainer: Panagiotis Liomas
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (84. Luca Knuth), Marius Fraßek, Yannick Schmitz (46. Oliver Gammon), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (84. Philip Suhr), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (68. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Niclas Kuypers (4.), 0:2 Marc Naroska (43.), 1:2 Paschalis Ivantzikis (48.), 1:3 Oliver Gammon (56.), 1:4 Niclas Kuypers (77.)
Rot: Oliver Schilbock (46./CfR Links Düsseldorf/Tätlichkeit)

SG Benrath-Hassels mit klarem 4:1 gegen den TSV Meerbusch II

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
1
Abpfiff
Auch die SG Benrath-Hassels startete wie alle Teams aus den Top-Fünf mit einem Sieg gegen den TSV Meerbusch II in die Rückrunde, am Ende wurde es ein 4:1-Erfolg. Erst unmittelbar vor der Pause allerdings gelang Kilian Laux der Führungstreffer, nach dem Wechsel erhöhten dann Ajdin Koco, Amar Bukva und Dennis Durmus innerhalb von neun Minuten auf 4:0, ehe in der Schlussminute noch Hrustan Kadric ein wenig Kosmetik für die Gäste betrieb, was aber immerhin absolut für die Einstellung spricht.

SG Benrath-Hassels – TSV Meerbusch II 4:1
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (56. Haris Konjalić), Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli (89. Alan Santos Passos), Adin Civa, Dennis Durmus, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (58. Amar Bukva), Ajdin Koco (71. Benjamin Prah), Lars Pöth (79. Malik Koco) - Trainer: Nermin Ramic
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (71. Cain Zaunbrecher), Mohamed Ghait, Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani (81. Maximilian Laurenz Stein), Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes, Hussein Nadir, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (76. Ryan Semakula), Maximilian Seibert - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Maik Dreyer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Kilian Laux (40.), 2:0 Ajdin Koco (61.), 3:0 Amar Bukva (65.), 4:0 Dennis Durmus (70.), 4:1 Hrustan Kadric (90.)

VdS Nievenheim überrolt den SV Uedesheim

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
5
1
Der VdS Nievenheim lässt im Abstiegskampf aufhorchen und gewinnt das Kreis-Derby gegen den SV Uedesheim deutlich mit 5:1. Schon vor der Pause zogen die Nievenheimer durch zwei Treffer von Roberto Grillo und einen von Marcus Buchen mit 3:0 davon, doch kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Maik Ferber noch auf 1:3. Den Effekt eines Startschusses zur Aufholjagd hatte der Treffer jedoch nicht. In einem hitziger werdenden Spiel sah Uedesheims André Speer nach einer Stunde die Ampelkarte, die Nievenheimer nutzen das zu weiteren Treffern durch Mike Penski und Buchen, der damit ebenfalls seinen Doppelpack vollendete.

VdS 1920 Nievenheim – SV Uedesheim 5:1
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (85. Jannis Kehl), Julian Huptas, Daniel Dünbier (85. Enes Celik), Dominik Schillings, Nils Jochmann (75. Pascal Becker), Marcus Buchen (85. Marc-Leon Wolff), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz, Roberto Leon Grillo (83. Leon Bem) - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
SV Uedesheim: Semih Luca Ödemis, Samuel Campillo, Dabo Mamadou, Tymofii Bieliera (71. Ferdi Walburg), Andre Speer, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (26. Tim Jenckel), Felix Frason, Gabriel August, Zerkrija Cerkini (58. Yasuhito Sunohara), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 145
Tore: 1:0 Roberto Leon Grillo (19.), 2:0 Marcus Buchen (32.), 3:0 Roberto Leon Grillo (37.), 3:1 Maik Ferber (45.), 4:1 Mike Penski (77.), 5:1 Marcus Buchen (81.)
Gelb-Rot: Andre Speer (59./SV Uedesheim/)

1. FC Grevenbroich-Süd besiegt den SV Lohausen

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
4
1
Abpfiff
Der 1. FC Grevenbroich-Süd setzte sich mit 4:1 gegen den SV Lohausen durch und ist Teil des oberen Tabellendrittels. Zunächst jedoch führten die Gäste vom Lohausener SV durch Jannick Meng. Noch vor der Pause jedoch drehten Ensar Krasniqi, Emre Demirbolat und Resul Ahmeti das Spiel in ein 3:1 für die Gastgeber von Trainer Christian Niebel. Der Schlusspunkt zum 4:1 war dann in der 89. Minute noch Fatih Yaman vorbehalten.

1. FC Grevenbroich-Süd – Lohausener SV 4:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat (58. Meliksah Sargin), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Samir Kastanjeva (86. Kai Uwe Wirtz), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (81. Erol Dzaferi), Salim Tliashinov (64. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (86. Robin-Oliver Wenschuch), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz (87. Brahim Laukil), Lennart Rehr, Jens Wunder, Till Friedrich (21. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov, Erik Oberle, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Jannick Meng (16.), 1:1 Ensar Krasniqi (19.), 2:1 Emre Demirbolat (31.), 3:1 Resul Ahmeti (35.), 4:1 Fatih Yaman (89.)

Ratingen 04/19 II macht es dem TSV Eller schwer

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
2
Abpfiff
Der TSV Eller machte es von den Mannschaften der Spitzengruppe zum Auftakt in die Rückrunde am spannendsten. Denn in der 65. Minute waren es erst einmal die Gastgeber von Ratingen 04/19 II, die durch Ben Collin Gubsch für das 1:0 sorgten. Doch der TSV drehte das Spiel. Nur drei Minuten später glich Nico Stracke aus, zwei Minuten vor dem Ende war es dann Antonio Marinovic, der die Elleraner vor dem Verlust von zwei Zählern im Vergleich zur Konkurrenz bewahrte.

Ratingen 04/19 U23 II – TSV Eller 04 1:2
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Bilal Ajenoui Benktib, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu, Sami Alnur Bachir Niam (80. Urim Rexha), Konstantin Sivevski (90. Taygan Lofcali), Leo Kaiser (75. Florian Saljii), Ben Collin Gubsch (67. Ilyas Elkhattabi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Noah Basil Karczewski, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Brian Prince Oldenburg, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic, Kevin Momayi (66. Marc Daehne), Anas El-Rifai (46. Nico Stracke), Raul- Florin Ghite (46. Dennis Ordelheide) (90. Jan-Eric Heydn) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Ben Collin Gubsch (65.), 1:1 Nico Stracke (69. Foulelfmeter), 1:2 Antonio Marinovic (88.)

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

