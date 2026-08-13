 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: TuRU und zwei Aufsteiger starten am Freitag

Bereits die Hälfte der acht Partien des ersten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 ist für den Freitagabend angesetzt. Zu einem ersten Topspiel kommt es am Sonntag zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels.

von Sascha Köppen · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Für Germania Grefrath startet am Freitag das Abenteuer Bezirksliga.
Für Germania Grefrath startet am Freitag das Abenteuer Bezirksliga. – Foto: Udo Waffenschmidt

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Gefühlt ist die Saison kaum zuende gegangen, da geht die Spielzeit 2026/27 auch schon wieder los. Besonders kurz war die Unterbrechung in der Bezirksliga, Gruppe 1 für den MSV Düsseldorf, der erst in der Relegation am Sprung in die Landesliga gescheitert ist. Mit einer auf vielen Positionen neu formierten Mannschaft geht es bereits in einer von vier Freitags-Partien wieder los, der MSV empfängt den Lohausener SV.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Auch die ersten Aufsteiger sind bereits am Freitag an der Reihe, wenn der SV Germania Grefrath bei der SVG Neuss-Weissenberg in die Liga startet. Der TV Kalkum-Wittlaer hat es mit dem BV Wevelinghoven zu tun, der in Neuss gleich hinter den Grefrathern aufgestiegen ist. Besonders wird es auch im vierten Freitagsspiel, in dem TuRU Düsseldorf sich daheim gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd nach vielen Oberliga- und Landesliga-Jahren mit der Bezirksliga anfreunden muss.

Die übrigen vier Partien stehen dann am Sonntag auf dem Programm. Dann greifen mit dem SC Unterbach (beim SV Hösel) und Novesia Neuss (gegen den VdS Nievenheim) die beiden weiteren Aufsteiger ins Geschehen ein. Auch für die Nievenheimer ist nach nur sieben Wochen die Pause vorbei, retteten sie sich doch erst in der Abstiegs-Relegation. Zudem misst sich der DSC 99 mit Bayer Dormagen, und zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels kommt es gleich zu einem echten Topspiel.

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So läuft der 1. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag treten an:

TuRU Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

Morgen, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30live

MSV Düsseldorf - Lohausener SV

Morgen, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
19:30

SVG Neuss-Weissenberg - Germania Grefrath

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00live

TV Kalkum-Wittlaer - BV Wevelinghoven

Morgen, 20:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
20:00

Am Sonntag spielen:

SV Hösel - SC Unterbach

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

Novesia Neuss - VdS Nievenheim

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30

DSC 99 - TSV Bayer Dormagen

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
14:00

Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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