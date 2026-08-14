 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: TuRU meistert den Bezirksliga-Auftakt

Bereits die Hälfte der acht Partien des ersten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 war für den Freitagabend angesetzt. Für zwei Aufsteiger gab es dabei keine Punkte. Zu einem ersten Topspiel kommt es am Sonntag zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels.

von Sascha Köppen · Heute, 22:32 Uhr · 0 Leser
TuRU Düsseldorf hat am Freitagabend die ersten drei Punkte eingefahren.
TuRU Düsseldorf hat am Freitagabend die ersten drei Punkte eingefahren. – Foto: Stephan Horn

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Gefühlt ist die Saison kaum zuende gegangen, da geht die Spielzeit 2026/27 auch schon wieder los. Besonders kurz war die Unterbrechung in der Bezirksliga, Gruppe 1 für den MSV Düsseldorf, der erst in der Relegation am Sprung in die Landesliga gescheitert ist. Mit einer auf vielen Positionen neu formierten Mannschaft ging es bereits in einer von vier Freitags-Partien wieder los, der MSV empfing den Lohausener SV.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Auch die ersten Aufsteiger waren bereits am Freitag an der Reihe, als der SV Germania Grefrath bei der SVG Neuss-Weissenberg in die Liga startete. Der TV Kalkum-Wittlaer hatte es mit dem BV Wevelinghoven zu tun, der in Neuss gleich hinter den Grefrathern aufgestiegen war. Besonders wurde es auch im vierten Freitagsspiel, in dem TuRU Düsseldorf sich daheim gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd nach vielen Oberliga- und Landesliga-Jahren mit der Bezirksliga anfreunden musste.

Die übrigen vier Partien stehen dann am Sonntag auf dem Programm. Dann greifen mit dem SC Unterbach (beim SV Hösel) und Novesia Neuss (gegen den VdS Nievenheim) die beiden weiteren Aufsteiger ins Geschehen ein. Auch für die Nievenheimer ist nach nur sieben Wochen die Pause vorbei, retteten sie sich doch erst in der Abstiegs-Relegation. Zudem misst sich der DSC 99 mit Bayer Dormagen, und zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels kommt es gleich zu einem echten Topspiel.

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So läuft der 1. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag traten an:

TuRU Düsseldorf siegt gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
1
Abpfiff
Der Auftakt in die Bezirksliga ist TuRU Düsseldorf immerhin schon einmal gelungen. Gegen den in der Vorsaison starken 1. FC Grevenbroich-Süd, der im Saisonfinale immerhin den MSV Düsseldorf in die Relegation geschickt hatte, siegte TuRU am Ende mit 3:1, musste sich den ersten Saisonsieg aber hart erkämpfen. Denn die frühe Führung der Düsseldorfer durch Sahin Ayas glichen die Gäste mit dem Pausenpfiff durch Salim Tliashinov aus. In der 77. Minute ging TuRU dann durch Amin Saouti wieder in Führung, den Endstand stellte Melva Luzalunga in der Nachspielzeit her.

MSV Düsseldorf und Lohausener SV ohne Sieger

Heute, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff
Mitte der zweiten Halbzeit sah es so aus, als würde die Saison für den neu formierten MSV Düsseldorf mit einer Heimniederlage starten. Die Gäste vom Lohausener SV führten zur Pause durch Jannick Meng, erhöhten in der 55. Minute durch Konstantinos Parassidis. Doch die Mannschaft von Trainer Goran Tomic kam zurück in die Partie. Younes Ahmad Tahri sorgte für den Anschluss (73.), für den Ausgleich sorgte dann Oliver Krizanovic in der 84. Minute. So endete die Auftaktpartie mit einem 2:2.

SVG Neuss-Weissenberg besiegt Germania Grefrath

Heute, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
2
1
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg hat Aufsteiger SV Germania Grefrath am Freitagabend beim 2:1-Erfolg zum Saisonauftakt den Einstieg in die Bezirksliga verdorben. Dabei hatte der Aufsteiger eine beachtliche Reaktion gezeigt. Denn auf den Führungstreffer von Dennis Brune in der 44. Minute reagierte der Aufsteiger noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Bozidar Mestrovic. Auf den Siegtreffer nach knapp einer Stunde gab es aber keine vergleichbare Antwort der Grefrather, der ehemalige Regionalligaspieler Bilal Sezer vergab kurz vor dem Ende noch einen Strafstoß für die Weissenberger.

TV Kalkum-Wittlaer gewinnt torreiche Partie gegen BV Wevelinghoven

Heute, 20:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
4
3
Abpfiff
Keine Punkte gab es auch im Auftaktspiel des zweiten Aufsteigers BV Wevelinghoven beim TV Kalkum-Wittlaer - und das trotz gleich drei Treffern am ersten Spieltag. Der TVKW setzte sich am Freitagabend mit 4:3 durch. Dabei glich Milton Soares-Lamas zweimal die Führung der Gastgeber durch Leandro Diego Heintze und Arsen Konoval aus, ehe der TV durch Nico Pesch und Melvin Ridder auf 4:2 davonzog. Dem hatte der Neuling dann nur noch das 3:4 durch Eric Sören Schüller entgegenzusetzen.

Am Sonntag spielen:

SV Hösel - SC Unterbach

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

Novesia Neuss - VdS Nievenheim

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30live

DSC 99 - TSV Bayer Dormagen

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
14:00

Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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