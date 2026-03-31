 2026-03-31T13:53:34.397Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: TSV Eller gegen ASV Mettmann am Mittwoch

Acht Partien der Bezirksliga, Gruppe 1 stehen am Gründonnerstag auf dem Programm, darunter die Partien des Tabellenführers MSV Düsseldorf und des Dritten SG Benrath-Hassels. Kellerduell zwischen Lohausener SV und TSV Meerbusch II.

von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Auf den ASV Mettmann wartet gleich das nächste Topspiel.
Auf den ASV Mettmann wartet gleich das nächste Topspiel. – Foto: Sascha Köppen

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Noch vor Ostern wird der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt macht bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hat der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Die übrigen acht Partien stehen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Dann greift einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, muss beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antritt. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hat.

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So läuft der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

ASV Mettmann - TSV Eller 04

Morgen, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
19:30

Die Partien am Donnerstag:

SV Uedesheim - SV Hösel

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
20:00

TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:30

Rhenania Hochdahl - Bayer Dormagen

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30

SV Lohausen - TSV Meerbusch II

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
19:30

VdS Nievenheim - SG Benrath-Hassels

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
19:30live

1. FC Grevenbroich-Süd - CfR Links

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
19:30live

SVG Neuss-Weissenberg - DSC 99

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
19:30

DJK Sparta Bilk - Ratingen 04/19 II

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
19:30live

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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