Bezirksliga, Gruppe 1: TSV Eller gegen ASV Mettmann am Mittwoch

Auf den ASV Mettmann wartet gleich das nächste Topspiel. – Foto: Sascha Köppen

Noch vor Ostern wird der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt macht bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hat der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Die übrigen acht Partien stehen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Dann greift einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, muss beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antritt. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hat.

________________

So läuft der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen: ASV Mettmann - TSV Eller 04 Morgen, 19:30 Uhr ASV Mettmann ASV Mettmann TSV Eller 04 Eller 04 19:30 PUSH Die Partien am Donnerstag: SV Uedesheim - SV Hösel Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr SV Uedesheim Uedesheim SV Hösel SV Hösel 20:00 PUSH TV Kalkum-Wittlaer - MSV Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk

So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann

So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer

So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim

So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl



28. Spieltag

Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels

So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf

So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel

So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf

So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: