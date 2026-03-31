Bezirksliga, Gruppe 1: TSV Eller gegen ASV Mettmann am Mittwoch

Noch vor Ostern wird der 26. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 durchgezogen, und den Auftakt macht bereits am Mittwochabend die Partie zwischen dem ASV Mettmann und der TSV Eller. Damit hat der ASV nach dem Auftritt beim Primus MSV Düsseldorf das zweite absolute Topspiel innerhalb von vier Tagen. Die übrigen acht Partien stehen dann am Gründonnerstag auf dem Plan.
Dann greift einen Tag nach dem Zweiten Eller auch besagter Spitzenreiter MSV Düsseldorf wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Goran Tomic, die nach wie vor nicht weiß, ob ihr durch den Einsatz von Vedin Kulovic Anfang März womöglich noch sechs Punkte abgezogen werden, muss beim TV Kalkum-Wittlaer ran, der nach wie vor Punkte gegen den Abstieg sammelt. Käme es zu einem solchen Punktabzug, wäre auch der Dritte SG Benrath-Hassels wieder im Rennen um die Meisterschaft, der mit dem VdS Nievenheim ebenfalls die Reise zu einem Abstiegskandidaten antritt. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen dem zuletzt leichte Hoffnung schöpfenden Schlusslicht TSV Meerbusch II und dem gastgebenden Lohausener SV, der ein Polster von fünf Zählern auf die Gefahrenzone hat.
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 12.04.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - ASV Mettmann
So., 12.04.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.04.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hösel - VdS 1920 Nievenheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Uedesheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - Lohausener SV
So., 12.04.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
28. Spieltag
Do., 16.04.26 19:30 Uhr SV Uedesheim - TSV Bayer Dormagen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - DSC 99 Düsseldorf
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SG Benrath-Hassels
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - CfR Links Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - SV Hösel
So., 19.04.26 15:30 Uhr Lohausener SV - MSV Düsseldorf
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - VdS 1920 Nievenheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Eller 04
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: