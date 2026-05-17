Bezirksliga, Gruppe 1: Top-Teams siegen, Nievenheim hoch auf Platz 15

Bereits am Mittwoch spielten: Last-Minute-Sieg von Sparta Bilk gegen Weissenberg

Die regulären 90 Minuten waren bereits vorbei, und es sah schwer nach einem 0:0 zwischen der DJK Sparta Bilk und der SVG Neuss-Weissenberg aus, als das Spiel in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch einen Sieger fand. Robin Müller köpfte den Ball nach einem Eckstoß über die Torlinie der Neusser. Es war sein zweiter Saisontreffer, der den Gastgebern doch noch die drei Punkte einbrachte, die immer noch die Chance bieten, sich zumindest noch auf Platz drei verbessern zu können - auch wenn der am Ende nichts einbringt. DJK Sparta Bilk – SVG Neuss-Weissenberg 1:0

DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Andreas Plödereder, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Marco Tassone (74. Tim Louis Tiefenthal), Moritz Holz, Gianluca De Meo (82. Rene Reuland), Alexander Hendrik Schnittert - Trainer: Jörn Heimann

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune (70. Abraham Cĥol Panther), Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling (46. Kaan Erdogan), Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Robin Müller (90.+3)

Die Partien am Sonntag: MSV Düsseldorf siegt 4:1 gegen SV Hösel

Eine klare Sache war die Partie für den Spitzenreiter MSV Düsseldorf gegen den SV Hösel. Innerhalb von drei Minuten sorgten Zakaria Abdoun und Wiren Bhaskar Mitte der ersten Hälfte für eine 2:0-Führung des Favoriten, die Sinan Kurt gleich nach dem Wechsel auf 3:0 ausbaute. Zwar verkürzte danach Lionel Tchakounte auf 1:3, doch den Schlusspunkt setzte Anas El Morabiti mit dem 4:1 für das Team, das aktuell damit die Spitze der Tabelle hält - zumindest bis zu möglichen Neuigkeiten vom Sportgericht. ASV Mettmann besiegt 1. FC Grevenbroich-Süd

Der ASV Mettmann hat durch das 3:2 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd den fünften Tabellenplatz wohl final gesichert. Ein verwandelter Strafstoß von Ahmet Kizilisik sorgte für die Pausenführung der Gastgeber, Anas Kaddouri und Ahmet Tepebas bauten nach dem Wechsel auf 3:0 aus. Erst in der 80. Minute sorgte Berkay Köktürk für das 1:3 aus Sicht der Gäste, verwandelte tief in der Nachspielzeit auch noch einen Strafstoß zum Anschluss, dabei blieb es dann jedoch. VdS Nievenheim springt auf Relegationsplatz

Dank des 2:0-Erfolges beim TV Kalkum-Wittlaer hat sich der VdS Nievenheim wieder auf den Abstiegs-Relegationsplatz verbessert. In einer Partie, in der sich beide Teams in der Schlussphase noch durch eine Ampelkarte dezimierten, fielen die beiden Treffer durch Robert Leon Grillo und Leon Bem bereits vor der Pause. Rhenania Hochdahl unterliegt SG Benrath-Hassels

Sowohl für Rhenania Hochdahl im Abstiegskampf als auch für die SG Benrath-Hassels im Abstiegsrennen zählte nur ein Sieg, den fuhren letztlich die Gäste beim 2:1-Erfolg ein. Damit haben die Hochdahler bei fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch geringe Chancen, die Klasse noch zu halten, die Gäste hingegen wahren oben ihre Chance, vor allem dann, wenn es zu Punktabzügen des MSV kommen sollte. Kolja Pusch sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Führung der SG, die Maik Gaida in der 49. Minute ausglich. Den Siegtreffer für die SG erzielte Benjamin Prah nach einer Stunde. Ganz spät sahen die Hochdahler noch eine Rote Karte. Lohausener SV rettet sich durch 4:0 gegen CfR Links

Durch den 4:0-Sieg gegen den CfR Links hat der Lohausener SV endgültig das Ticket für die kommende Saison in der Bezirksliga gelöst, während die Gäste durch die Niederlage für den Moment wieder auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Schon vor der Pause sorgten Jona Simon, Phillip Hannes und Brahim Laukil für klare Verhältnisse, nach der Pause sorgte Lukas Kleine-Bley schon in der 46. Minute für den Endstand. SV Uedesheim mit 3:4 gegen DSC 99

Turbulente Partie zwischen dem SV Uedesheim und dem DSC 99: Eray Achmet sorgte für die Pausenführung der Düsseldorfer, die Maik Ferber nach der Pause ausglich. Mit einem Doppelschlag brachte Onurcan Baysal den DSC mit 3:1 in Front, Zekrija Cerkini verkürzte für Uedesheim. Das gelang Tymofii Bieliera noch einmal, nachdem Alban Zene Ademi zum 4:2 für den DSC getroffen hatte - alles tief in der Nachspielzeit. Beim 3:4 blieb es dann. TSV Meerbusch II siegt noch einmal gegen Ratingen 04/19 II

Der abgestiegene TSV Meerbusch II hat sich noch einmal mit 3:1 gegen Ratingen 04/19 II durchgesetzt und sich so noch ein Erfolgserlebnis verschafft. Die Führung durch Moner Najim Abdulredha glich Leo Kaiser für die Ratinger vor der Pause noch aus. Für den Sieg sorgten nach dem Seitenwechsel Eric Torsten Schulz und Ammar Kiwani. TSV Eller 04 bleibt nach Sieg in Dormagen dran

Dank des 3:1-Erfolges bei Bayer Dormagen bleibt die TSV Eller drei Punkte hinter dem MSV Düsseldorf. Vor der Pause traf Anas El-Rifai zum 1:0 für die Gäste, das Dennis Ordelheide und Takumi Miyata nach dem Seitenwechsel ausbauten. Oliver Gammon traf zwar noch vom Elfmeterpunkt zum 1:3, mehr gelang den Gastgebern aber nicht mehr.