 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Top-Quartett ohne Punktverlust

Die Mannschaften, für die es in der Bezirksliga, Gruppe 1 noch um den Aufstieg oder hart gegen den Abstieg ging, waren erst am Sonntag im Einsatz. Der MSV Düsseldorf hielt den Vorsprung auf seine Konkurrenz. Im Keller hat der CfR Links sich auf den Relegationsplatz verbessert.

von Sascha Köppen · Heute, 19:12 Uhr · 0 Leser
Die TSV Eller hat einen Kantersieg eingefahren.
Die TSV Eller hat einen Kantersieg eingefahren. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Im dramatischen Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 hatte Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der drei Zähler vor den beiden Verfolgern TSV Eller und SG Benrath-Hassels liegt, es am Sonntag mit dem Schlusslicht TSV Meerbusch II zu tun, das zuletzt nochmal ein echtes Lebenszeichen abgegeben hatte, bei einer Niederlage gegen den Primus aber wohl nur noch eine sehr kleine Chance auf den Verbleib in der Liga hätte. Mit dem Gastspiel beim Fünften ASV Mettmann erwartete die SG Benrath-Hassels da auf dem Papier schon die deutlich schwierigere Aufgabe, während die TSV Eller mit dem SV Uedesheim einen Gegner hatte, der die Ligaverbleib inzwischen de facto in der Tasche hat. Auch nach dem 30. Spieltag bleibt es spannend, alle Spitzenteams haben ihre Aufgaben gelöst.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag stand dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber konnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hatte Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links musste zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielte bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennte die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.

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So läuft der 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

Köktürk-Show beim Sieg des 1. FC Grevenbroich-Süd in Weissenberg

Mi., 29.04.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
2
6
Abpfiff
Bis kurz vor der Pause deutete sich am Mittwochabend ein Duell der Torjäger an. Sowohl Tom Seidel für die SVG Neuss-Weissenberg als auch Berkay Köktürk für den 1. FC Grevenbroich-Süd hatten je zweimal getroffen. Doch dieser Vergleich ging am Ende deutlich an Köktürk, der zwei weitere Treffer folgen ließ und es so nun bereits auf satte 21 Saisontore bringt. Erst danach überließ er zum abschließenden 6:2-Erfolg der Gäste zwei Treffer noch Sherif Krasniqi und Salim Tliashinov. Damit sind die Gäste auf dem besten Weg, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen.

VG Neuss-Weissenberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:6
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Alexander Faber, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Ayman Masatou), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (80. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther - Trainer: Dirk Schneider
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (80. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (62. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (71. Kai Uwe Wirtz), Ermal Maqkaj (62. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (4.), 1:1 Berkay Köktürk (19.), 2:1 Tom-Benjamin Seidel (22.), 2:2 Berkay Köktürk (36.), 2:3 Berkay Köktürk (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Berkay Köktürk (65.), 2:5 Sherif Krasniqi (84.), 2:6 Salim Tliashinov (90.)

Am Donnerstag traten an:

Lohausener SV teilt Punkte mit Ratingen 04/19 II

Do., 30.04.2026, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
1
Abpfiff
Rechnerisch kann der Lohausener SV mit dem 1:1 gegen die Zweite von Ratingen 04/19 den Ligaverbleib an diesem Spieltag noch nicht feiern, in der Praxis macht die Punkteteilung es aber noch unwahrscheinlicher, dass der LSV noch einmal in Gefahr gerät. Die Gäste aus Ratingen gingen in der 14. Minute durch Nolan Manassa in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel glich Niklas Macher mit einem Foulelfmeter für die Platzherren aus. Die zweite Hälfte verlief dann torlos.

Lohausener SV – Ratingen 04/19 U23 II 1:1
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (67. Gerrit Eul), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (46. Jona Simon), Kiyan Sekine (71. Phillip Hannes), Brahim Laukil (78. Michael Behlau) - Trainer: Nikos Tsakiris
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (89. Bilal Ajenoui Benktib), Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu (46. Maksym Kliushnychenko) (56. Maksym Kliushnychenko), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser (82. Sami Alnur Bachir Niam), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (46. Ben Collin Gubsch), Florian Saljii (76. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Nolan Manassa (14.), 1:1 Niklas Macher (41. Foulelfmeter)

Die Spiele am Sonntag:

Bayer Dormagen siegt 3:2 gegen SV Hösel

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
3
2
Abpfiff
Der TSV Bayer Dormagen hat das Mittelfeld-Duell - ein solches ist es wohl inzwischen, gegen den SV Hösel mit 3:2 für sich entschieden. Oliver Gammon und Semi Laffi brachten die Dormagener dabei zweimal in Führung, Nick Hartmann glich für die Gäste jeweils aus. Doch auf das Dormagener 3:2 von Alexander Hauptmann hatten die Höseler keine Antwort mehr parat.

TSV Meerbusch II macht es MSV Düsseldorf schwer

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
3
Abpfiff
Lange tat sich der Spiteznreiter aus Düsseldorf beim Schlusslichs chwer, siegte letztlich beim TSV Meerbusch II aber doch mit 3:1. Früh brachte Shoei Yamashita den MSV in Führung, der Ausgleich von Eric Schulz aus der 36. Minute hatte dann aber lange Bestand. Mit zwei Treffern von Sinan Kurt und Maximilian Nadidai nahm der Primus aber am Ende drei Punkte mit.

Sparta Bilk bleibt nach 4:2 gegen VdS Nievenheim dran

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
4
2
Abpfiff
Auch Sparta Bilk lässt sich vom Spitzentrio weiterhin nicht final abschütteln. Beim 4:2-Sieg gegen den VdS Nievenheim, der im Abstiegskampf damit immer schlechtere Karten hat, trafen bei einem Eigentor von Eugene Asamoah Andreas Plödereder, Ben Abelski und Hendrik Schnittert. Auch die Nievenheimer profitierten neben einem Treffer von Kevin Scholz von einem Eigentor.

ASV Mettmann unterliegt SG Benrath-Hassels

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1
3
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels löste beim 3:1 beim ASV Mettmann die schwierigste Aufgabe der Spitzengruppe letztlich souverän. Zwar glich Umut Demir für den ASV zunächst noch den Rückstand durch Ajdin Koco aus, doch noch vor der Pause brachte Lars Pöth die SG wieder in Führung, Den Sieg tütete dann Simon Wozniakowski in der 75. Minute für Hassels ein, das somit mit der TSV Eller drei Punkte hinter dem MSV bleibt.

TV Kalkum-Wittlaer holt nach 0:2 noch Punkt gegen CfR Links

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
2
2
Abpfiff
Durch das 2:2 beim TV Kalkum-Wittlaer hat sich der CfR Links auf den Abstiegs-Relegationsplatz verbessert. Es war aber sogar deutlich mehr drin, denn durch Treffer von Andreas Kobe und kurz nach der Pause auch Enes Öz führte Links bis zur 64. Minute mit 2:0. Doch Jacob Schwalbach und Goki Fukunaga sorgten noch dafür, dass der TVKW einen Zähler zu Hause hielt.

Rhenania Hochdahl ohne Chance gegen DSC 99

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
5
Abpfiff
Für Rhenania Hochdahl, das einen Schritt aus dem keller heraus hätte machen klönnen, gab es beim 2:5 gegen den DSC 99 nichts zu bestellen. Da halfen auch die beiden Treffer von Oliver Krizanovic nicht. Für den DSC trafen Eray Achmet, Richard Marliani (2), Dennis Dowidat und Kaan Barek.

SV Uedesheim - TSV Eller

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
7
Der SV Uedesheim hatte gegen den Tabellenzweiten, die TSV Eller, am Sonntag beim 1:7 nicht den Hauch einer Chance. Immerhin war Luis Winfried der Ehrentreffer zum 1:6 vorbehalten. Für die Gäste, die auf Platz zwei verbleiben, trafen Takumi Miyata (2), Dennis Ordelheide, Anas El-Rifai, Yoshiki Urata, Brian Oldenburg und Nico Stracke.

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann

32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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