Bezirksliga, Gruppe 1: Top-Quartett ohne Punktverlust

Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag stand dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber konnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hatte Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links musste zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielte bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennte die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.

Bereits am Mittwoch spielen: Köktürk-Show beim Sieg des 1. FC Grevenbroich-Süd in Weissenberg

Bis kurz vor der Pause deutete sich am Mittwochabend ein Duell der Torjäger an. Sowohl Tom Seidel für die SVG Neuss-Weissenberg als auch Berkay Köktürk für den 1. FC Grevenbroich-Süd hatten je zweimal getroffen. Doch dieser Vergleich ging am Ende deutlich an Köktürk, der zwei weitere Treffer folgen ließ und es so nun bereits auf satte 21 Saisontore bringt. Erst danach überließ er zum abschließenden 6:2-Erfolg der Gäste zwei Treffer noch Sherif Krasniqi und Salim Tliashinov. Damit sind die Gäste auf dem besten Weg, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen.

VG Neuss-Weissenberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:6

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Alexander Faber, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Ayman Masatou), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (80. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther - Trainer: Dirk Schneider

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (80. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (62. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (71. Kai Uwe Wirtz), Ermal Maqkaj (62. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)

Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (4.), 1:1 Berkay Köktürk (19.), 2:1 Tom-Benjamin Seidel (22.), 2:2 Berkay Köktürk (36.), 2:3 Berkay Köktürk (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Berkay Köktürk (65.), 2:5 Sherif Krasniqi (84.), 2:6 Salim Tliashinov (90.) Am Donnerstag traten an: Lohausener SV teilt Punkte mit Ratingen 04/19 II

Rechnerisch kann der Lohausener SV mit dem 1:1 gegen die Zweite von Ratingen 04/19 den Ligaverbleib an diesem Spieltag noch nicht feiern, in der Praxis macht die Punkteteilung es aber noch unwahrscheinlicher, dass der LSV noch einmal in Gefahr gerät. Die Gäste aus Ratingen gingen in der 14. Minute durch Nolan Manassa in Führung, kurz vor dem Seitenwechsel glich Niklas Macher mit einem Foulelfmeter für die Platzherren aus. Die zweite Hälfte verlief dann torlos.

Lohausener SV – Ratingen 04/19 U23 II 1:1

Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (67. Gerrit Eul), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (46. Jona Simon), Kiyan Sekine (71. Phillip Hannes), Brahim Laukil (78. Michael Behlau) - Trainer: Nikos Tsakiris

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (89. Bilal Ajenoui Benktib), Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu (46. Maksym Kliushnychenko) (56. Maksym Kliushnychenko), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser (82. Sami Alnur Bachir Niam), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (46. Ben Collin Gubsch), Florian Saljii (76. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 86

Tore: 0:1 Nolan Manassa (14.), 1:1 Niklas Macher (41. Foulelfmeter) Die Spiele am Sonntag: Bayer Dormagen siegt 3:2 gegen SV Hösel

Der TSV Bayer Dormagen hat das Mittelfeld-Duell - ein solches ist es wohl inzwischen, gegen den SV Hösel mit 3:2 für sich entschieden. Oliver Gammon und Semi Laffi brachten die Dormagener dabei zweimal in Führung, Nick Hartmann glich für die Gäste jeweils aus. Doch auf das Dormagener 3:2 von Alexander Hauptmann hatten die Höseler keine Antwort mehr parat. TSV Meerbusch II macht es MSV Düsseldorf schwer

Lange tat sich der Spiteznreiter aus Düsseldorf beim Schlusslichs chwer, siegte letztlich beim TSV Meerbusch II aber doch mit 3:1. Früh brachte Shoei Yamashita den MSV in Führung, der Ausgleich von Eric Schulz aus der 36. Minute hatte dann aber lange Bestand. Mit zwei Treffern von Sinan Kurt und Maximilian Nadidai nahm der Primus aber am Ende drei Punkte mit.

Sparta Bilk bleibt nach 4:2 gegen VdS Nievenheim dran

Auch Sparta Bilk lässt sich vom Spitzentrio weiterhin nicht final abschütteln. Beim 4:2-Sieg gegen den VdS Nievenheim, der im Abstiegskampf damit immer schlechtere Karten hat, trafen bei einem Eigentor von Eugene Asamoah Andreas Plödereder, Ben Abelski und Hendrik Schnittert. Auch die Nievenheimer profitierten neben einem Treffer von Kevin Scholz von einem Eigentor. ASV Mettmann unterliegt SG Benrath-Hassels

Die SG Benrath-Hassels löste beim 3:1 beim ASV Mettmann die schwierigste Aufgabe der Spitzengruppe letztlich souverän. Zwar glich Umut Demir für den ASV zunächst noch den Rückstand durch Ajdin Koco aus, doch noch vor der Pause brachte Lars Pöth die SG wieder in Führung, Den Sieg tütete dann Simon Wozniakowski in der 75. Minute für Hassels ein, das somit mit der TSV Eller drei Punkte hinter dem MSV bleibt. TV Kalkum-Wittlaer holt nach 0:2 noch Punkt gegen CfR Links

Durch das 2:2 beim TV Kalkum-Wittlaer hat sich der CfR Links auf den Abstiegs-Relegationsplatz verbessert. Es war aber sogar deutlich mehr drin, denn durch Treffer von Andreas Kobe und kurz nach der Pause auch Enes Öz führte Links bis zur 64. Minute mit 2:0. Doch Jacob Schwalbach und Goki Fukunaga sorgten noch dafür, dass der TVKW einen Zähler zu Hause hielt. Rhenania Hochdahl ohne Chance gegen DSC 99

Für Rhenania Hochdahl, das einen Schritt aus dem keller heraus hätte machen klönnen, gab es beim 2:5 gegen den DSC 99 nichts zu bestellen. Da halfen auch die beiden Treffer von Oliver Krizanovic nicht. Für den DSC trafen Eray Achmet, Richard Marliani (2), Dennis Dowidat und Kaan Barek.

SV Uedesheim - TSV Eller

Der SV Uedesheim hatte gegen den Tabellenzweiten, die TSV Eller, am Sonntag beim 1:7 nicht den Hauch einer Chance. Immerhin war Luis Winfried der Ehrentreffer zum 1:6 vorbehalten. Für die Gäste, die auf Platz zwei verbleiben, trafen Takumi Miyata (2), Dennis Ordelheide, Anas El-Rifai, Yoshiki Urata, Brian Oldenburg und Nico Stracke.