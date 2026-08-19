 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: Spieltag startet am Donnerstag in Wevelinghoven

Auch am Freitag wird in der Bezirksliga, Gruppe 1 gespielt, bei Germania Grefrath. Sechs Spiele stehen dann am Sonntag an.

von Sascha Köppen · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der BV Wevelinghoven eröffnet am Donnerstag den 2. Spieltag.
Der BV Wevelinghoven eröffnet am Donnerstag den 2. Spieltag. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Nach der Niederlage zum Auftakt wird Aufsteiger BV Wevelinghoven dann versuchen, im ersten Heimspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg zu punkten, die mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet war. Am Freitag dann hat mit Germania Grefrath auch ein weiterer Aufsteiger sein erstes Heimspiel. Auf der gefürchteten Asche ist dann der MSV Düsseldorf zu Gast.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Die übrigen sechs Partien sind dann für den Sonntag angesetzt, auch die der Mannschaft von Ratingen 04/19 II, die beim DSC 99 zum ersten Einsatz in dieser Spielzeit kommt. Zudem treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, die zum Auftakt an die Tabellenspitze grückt sind. Die SG Benrath-Hassels hat Landesliga-Absteiger TuRU Düsseldorf zu Gast. Spannung dürfte auch die Partie zwischen Aufsteiger SC Unterbach und Sparta Bilk bieten. Denn das Team, das diese Partie verliert, stünde ohne Punkt nach zwei Spielen da - und dafür sind beide Teams eigentlich zu ambitioniert.

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So läuft der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Donnerstag treten an:

BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg

Morgen, 19:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
19:30

Am Freitag spielen:

SV Germania Grefrath - MSV Düsseldorf

Fr., 21.08.2026, 19:30 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:30live

Die Spiele am Sonntag:

DSC 99 - Ratingen 04/19 II

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
14:00live

TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00

Lohausener SV - DJK Novesia Neuss

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30

VdS Nievenheim - SV Hösel

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00live

SC Unterbach - DJK Sparta Bilk

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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