Bezirksliga, Gruppe 1: Spieltag startet am Donnerstag in Wevelinghoven

Bereits am Donnerstagabend beginnt der 2. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1. Nach der Niederlage zum Auftakt wird Aufsteiger BV Wevelinghoven dann versuchen, im ersten Heimspiel gegen die SVG Neuss-Weissenberg zu punkten, die mit einem Sieg in die Spielzeit gestartet war. Am Freitag dann hat mit Germania Grefrath auch ein weiterer Aufsteiger sein erstes Heimspiel. Auf der gefürchteten Asche ist dann der MSV Düsseldorf zu Gast.
Die übrigen sechs Partien sind dann für den Sonntag angesetzt, auch die der Mannschaft von Ratingen 04/19 II, die beim DSC 99 zum ersten Einsatz in dieser Spielzeit kommt. Zudem treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, die zum Auftakt an die Tabellenspitze grückt sind. Die SG Benrath-Hassels hat Landesliga-Absteiger TuRU Düsseldorf zu Gast. Spannung dürfte auch die Partie zwischen Aufsteiger SC Unterbach und Sparta Bilk bieten. Denn das Team, das diese Partie verliert, stünde ohne Punkt nach zwei Spielen da - und dafür sind beide Teams eigentlich zu ambitioniert.
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf
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