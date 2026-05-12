 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Spieltag 32 startet am Mittwoch bei Sparta Bilk

Am drittletzten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe sind an beiden Fronten der Tabelle die Entscheidungen nicht mehr weit. Kellerduell zwischen Lohausen und dem CfR Links. Den Auftakt machen am Mittwoch Sparta Bilk und die SVG Neuss-Weissenberg.

von Sascha Köppen · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Der Rückstand von Sparta Bilk auf das Spitzentrio dürfte bereits etwas zu groß sein.
Der Rückstand von Sparta Bilk auf das Spitzentrio dürfte bereits etwas zu groß sein. – Foto: Christian Haas

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Hätte Sparta Bilk am vergangenen Wochenende die Aufgabe gelöst, das Team hätte zum Auftakt des 32. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 die Top-Drei der Liga noch einmal ordentlich unter Druck setzen können. So geht es gegen die SVG Neuss-Weissenberg am Mittwochabend wohl eher darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Platz vier scheint zementiert, nach unten auch rechnerisch. Doch am Sonntag geht der Krimi oben wie unten weiter.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Im Keller der Tabelle hat etwa der Lohausener SV gegen den CfR Links die Chance, das Thema Abstieg ein für alle Mal zu den Akten zu legen. Ein Sieg wäre dabei die sichere Variante, nicht gegenüber dem direkten Gegner, sondern gegenüber dem VdS Nievenheim, der noch drei Punkte am grünen Tisch bekommen könnte. Um diesen Fall gewinnbringend für sich einzusetzen, müsste für Nievenheim aber auch ein Sieg gegen den TV Kalkum-Wittlaer her. Gelingt das nicht, würde Lohausen schon ein Punkt am Sonntag reichen, um durchatmen zu können. Rhenania Hochdahl benötigt noch dringender jeden Punkt, hat es aber mit der SG Benrath-Hassels zu tun, die sich im Aufstiegskampf indes keinen weiteren Patzer erlauben darf.

Dort weiß Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach wie vor nicht, was mit seinen Punkten aus den Partien Anfang März gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim passiert. Die Antwort wird das Verbandssportgericht in Kürze zu geben haben. Auf dem Platz empfängt der MSV am Sonntag den SV Hösel. Die TSV Eller, die sich derzeit in Top-Form präsentiert, hat als Zweiter ein Gastspiel bei Bayer Dormagen zu absolvieren. Taktieren kann niemand, schon mit dem Blick auf das Sportgericht.

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So läuft der 32. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
20:00

Die Partien am Sonntag:

MSV Düsseldorf - SV Hösel

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

TV Kalkum-Wittlaer - VdS Nievenheim

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30

Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:30

Lohausener SV - CfR Links

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
13:00

SV Uedesheim - DSC 99

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 II

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

Bayer Dormagen - TSV Eller 04

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
Mi., 27.05.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Uedesheim
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann
So., 31.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - MSV Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
So., 31.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Rhenania Hochdahl
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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