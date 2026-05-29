Bezirksliga, Gruppe 1: Showdown um den Aufstieg

MSV Düsseldorf muss im Top-Spiel gegen Eller ran – Foto: Sascha Köppen

Selbst Alfred Hitchcock hätte wohl kein besseres Drehbuch für den Aufstiegskampf in Gruppe 1 der Bezirksliga schreiben können. Auch zwei Spieltage vor Schluss ist noch nicht absehbar, wer sich in Richtung Landesliga verabschieden darf. Mit dem MSV Düsseldorf, der TSV Eller 04 und der SG Benrath-Hassels sind noch drei Klubs im Rennen.

Punktetechnisch bewegen sich beide Teams vor dem Anpfiff auf Augenhöhe. Doch einen kleinen Unterschied gibt es. Während Eller 04 nach dem Topspiel „nur“ noch das Auswärtsspiel beim Tabellen-13. SV Hösel bestreiten muss, warten auf den MSV danach noch das unbequeme Wiederholungsspiel beim 1.FC Grevenbroich-Süd (6.) und zum Abschluss das Aufeinandertreffen mit der formstarken Reserve von Ratingen 04/19 (8.), die zu den stärksten Rückrundenteams zählt.

Nur der Meister steigt direkt auf, der „Vize“ hat die Chance, ihm über den Umweg einer Relegation noch nach oben zu folgen. Am Sonntag mündet der Krimi auf dem Sportplatz an der Vennhauser Allee in einem vorläufigen Höhepunkt. Dann empfängt die TSV Eller 04 den Ortsrivalen MSV zum Gipfeltreffen der beiden punktgleichen Spitzenteams. Wir gehen vor der Partie auf ein paar Aspekte ein.

Der direkte Vergleich

Dieser geht aktuell noch an TSV Eller 04, die das Hinspiel im Dezember des vergangenen Jahres an der Heidelberger Straße mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Heißt: Holt die Elf von Kerim Kara am Sonntag mindestens einen Zähler, hätte sie den Gesamtvergleich mit dem MSV für sich entschieden. Das wäre dann entscheidend, wenn beide Klubs nach dem letzten Spieltag punktgleich auf einem für den Aufstieg relevanten Platz liegen. Umgekehrt bedeutet es aber auch: Gewinnt der MSV mit zwei Toren Differenz, hätte er im direkten Vergleich bei Punktgleichheit die Nase vorne.

Die Form

Nicht umsonst spricht MSV-Trainer Goran Tomic vom „Spiel der Spiele in dieser Liga“. Es treffen nicht nur die aktuell bestplatzierten sondern auch die formstärksten Mannschaften aufeinander. Der MSV tritt die kurze Auswärtsfahrt mit fünf Siegen am Stück, in denen ein Torverhältnis von 23:2 erzielt wurde, an. Ellers Bilanz ist nahezu identisch (5 Siege, 22:2 Tore).

Das Personal

Richtig in die Karten schauen lassen, wollen sich die beiden Trainer vor dem Anpfiff nicht. Dass Goran Tomic unter der Woche im Wiederholungsspiel gegen Nievenheim den einen oder anderen Akteur schonte, zeigt, was am Sonntag auf dem Spiel steht. Auf Sinan Kurt muss Tomic aber verzichten. Für den ehemaligen Profi des FC Bayern München ist die Saison aufgrund eines Bänderrisses gelaufen. Auch Kerim Kara bangt noch um zwei Schlüsselspieler. Fabian Stutz droht auszufallen, bei Dennis Ordelheide ist unklar, ob es für einen Einsatz von Beginn an reicht.

Das sagen die Trainer

Kerim Kara: „Die Vorfreude ist riesengroß. Wir hatten nach der Niederlage gegen den CfR Links im Februar schon sieben Punkte Rückstand auf den MSV. Damals haben wir uns zum Ziel gesetzt, uns bis zum direkten Duell wieder in eine Ausgangslage zu bringen, in der wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Das haben wir geschafft. Wir gehen gut vorbereitet in die Partie und wollen gewinnen.“ Goran Tomic: „Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Aufstieg. Wir alle freuen uns auf das Spiel. Die Leistung von Eller 04 respektieren wir natürlich auch. Sie haben bis hierhin eine sehr gute Saison gespielt. Aber wir fahren dort hin, um zu gewinnen. Das ist unsere klare Zielsetzung.“