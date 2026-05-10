Bezirksliga, Gruppe 1: Rückschlag für Hassels beim 4:5 gegen TVKW

Das Rennen um den Aufstieg in die Landesliga bleibt in Gruppe 1 der Bezirksliga dramatisch. Der MSV Düsseldorf lag vier Spieltage vor dem Saisonende drei Zähler vor der SG Benrath-Hassels und der TSV Eller, dazu ist aber offen, ob der Primus seine beiden Spiele gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd wiederholen muss, und den Vorsprung nur im doppelten Siegfall behält. Die DJK Sparta Bilk konnte als Vierter rechnerisch noch herankommen, dürfte diese Chance nun aber verspielt haben.
Am 31. Spieltag, der komplett am Sonntag über die Bühne ging, hat der MSV es mit Siebten Bayer Dormagen zu tun. Auch die beiden Verfolger traten zu Hause an, die TSV Eller gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II und die SG Benrath gegen den TV Kalkum-Wittlaer, die bei neun Zählern Vorsprung auf den CfR Links auf dem Relegationsplatz fast gerettet war. Im Abstiegskampf kam derweil dem Duell zwischen dem CfR Links und Rhenania Hochdahl große Bedeutung zu. Die Hochdahler konnten bei einem Sieg bis auf den Relegationsplatz springen, die Gastgeber mit einem Sieg aber auch einen großen Schritt machen - und die Chance auf den direkten Verbleib am Leben erhalten. Der Drittletzte VdS Nievenheim hatte gegen den ASV Mettmann eine schwierige Aufgabe.
Ratingen 04/19 U23 II – SV Uedesheim 2:2
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Maksym Kliushnychenko, Henry Page, Ilyas Elkhattabi (60. Florian Rexha), Konstantin Sivevski (52. Clarence Yomi), Leo Kaiser (83. Bilal Ajenoui Benktib), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (73. Thabani Lukusa-Milambu), Ben Collin Gubsch (91. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Yasuhito Sunohara (54. Tim Jenckel), Daniel Ferber (46. Felix Frason), Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (71. Zerkrija Cerkini), Tymofii Bieliera, Luis Winfried, Kevin Block, Gabriel August (83. Ferdi Walburg), Maurice Girke, Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Elias Belaarbi (39.), 1:1 Gabriel August (61.), 2:1 Edin Hadzibajramovic (69.), 2:2 Maik Ferber (82.)
DSC 99 Düsseldorf – Lohausener SV 2:0
DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak, Anton Redlich, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Abdoulie Sarr (65. Piet Stracke), Ayoub Alaiz (78. Mattis Klöpper), Marc Paul - Trainer: Sascha Walbröhl
Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (73. Phillip Hannes), Niklas Macher (40. Gerrit Eul), Till Friedrich (73. Phillip Hannes), Nils Sprenger, Jona Simon, Maximilian Klaas, Lukas Kleine-Bley, Brahim Laukil (88. Jannik Jürgensen) - Co-Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Patrick Suchy (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Onurcan Baysal (14.), 2:0 Mattis Klöpper (90.+3)
1. FC Grevenbroich-Süd – DJK Sparta Bilk 3:1
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Ahghas Newton (51. Ismail Günsel), Jannes Bienert, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (59. Meliksah Sargin), Emre Demirbolat, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman, Salim Tliashinov (44. Kai Uwe Wirtz), Resul Ahmeti, Ermal Maqkaj (78. Selim Aslan) - Trainer: Christian Niebel
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Robin Müller, Andreas Plödereder, Alon Abelski (67. Marco Tassone), Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Moritz Holz, Alexander Hendrik Schnittert (70. Rene Reuland), Marcel Kachnowski, Ben Abelski - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 61
Tore: 1:0 Fatih Yaman (12.), 1:1 Alexander Hendrik Schnittert (50.), 2:1 Nils Klöther (90.), 3:1 Selim Aslan (90.)
SV Hösel – SVG Neuss-Weissenberg 1:1
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Finn Schröder (68. Yasin Bünyamin Uzun), Oliver Wenzler, Timo Derichs, Anes Danijali, Dario Mirosavljevic (60. Lionel Tchakounte), Leonard Prusa (76. Marzio Menzler), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Jassim Tighadouini (68. Mohamed EL Bass Ouyachou), Niklas Oldörp - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (53. Alexander Faber), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (68. Ayman Masatou) - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kaan Erdogan (32.), 1:1 Anes Danijali (67.)
MSV Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 6:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi (79. Simon Aymanns), Maximilian Nadidai (64. Jannik Stevens), Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Drilon Istrefi (46. Anas El Morabiti), Zakaria Abdoun (46. Ryota Nakaoka), Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Vedin Kulović (74. Sohail Benslaiman Benktib) - Trainer: Goran Tomic
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Philip Suhr, Torben Zepke, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth, Oliver Gammon, Yannick Schmitz (69. Semi Youssef Laffi), Marc Naroska, Jan Rakow, Alexander Hauptmann (52. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Carlos Penan (9.), 2:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (20.), 3:0 Said Harouz (45.), 4:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (70.), 5:0 Anas El Morabiti (75.), 6:0 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (80.)
TSV Eller 04 – TSV Meerbusch II 6:0
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Julien Augarde (80. Jan-Eric Heydn), Sascha Bechert, Fabrizio Leone (70. Eridon Fazliu), Yoshiki Urata, Antonio Marinovic (77. Noah Basil Karczewski), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Anas El-Rifai (77. Marc Daehne), Nico Stracke (70. Kevin Joao Lobato), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
TSV Meerbusch II: Kalle Maria Grabek, Ammar Kiwani, Maximilian Seibert, Enno Maximilian Werling, Hrustan Kadric, Jonas Christopher Doerkes, Vitali Habarov (70. Tom Karius), Leon Prinz, Eric Torsten Schulz, Daniel Aserov - Trainer: Ronny Kockel
Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Nico Stracke (34.), 2:0 Fabian Stutz (43.), 3:0 Nico Stracke (53.), 4:0 Nico Stracke (65.), 5:0 Hiroyuki Horii (67.), 6:0 Kevin Joao Lobato (90.)
CfR Links Düsseldorf – Rhenania Hochdahl 1:0
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Marius Möller (73. Korbinian Beckers), Thomas Ntanos, Marcel Schröder (80. Raphael van der Berg), Malte Boermans, Takuya Kitamura (91. Ricardo Garcia Torras), Dennis Schreuers, Yuto Matsuda, Andre Kobe (84. Paschalis Ivantzikis), Dieu - Merci Kiaku (61. Enes Öz) - Trainer: Panagiotis Liomas
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (46. Maik Gaida), Mohamed Barkammich, Arbnor Alija, Cedric Giesen (79. Viktor Maximilian Kijach), Hamza Malek (22. Tobias Schössler), Philipp Gatzen (46. Abdelilah Zariouh), David Szewczyk, Oliver Krizanovic - Trainer: Mursel Zabeli
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Dieu - Merci Kiaku (29.)
SG Benrath-Hassels – TV Kalkum-Wittlaer 4:5
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Tan Mersinli, Adin Civa, Kilian Laux, Min-kyu Kim, Kolja Pusch, Tim Hölscher, Mirnes Selamovic, Ajdin Koco (64. Simon Wozniakowski), Haris Konjalić, Lars Pöth (65. Benjamin Prah) - Trainer: Nermin Ramic
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Anton Hauk (90. Erkan Tanrikulu), Ayumu Akiyama (90. Dimitrios Voulkidis), Goki Fukunaga (78. Lars Jansen), Nico Pesch (87. Sahin Irevül), Arsen Konoval, Melvin Ridder (70. Kaan Safarpour-Malekabad) - Trainer: Navid Fazeli
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Mirnes Selamovic (21.), 2:0 Kilian Laux (22. Foulelfmeter), 2:1 Melvin Ridder (28.), 3:1 Mirnes Selamovic (29.), 3:2 Nico Pesch (31. Handelfmeter), 3:3 Melvin Ridder (55.), 3:4 Anton Hauk (63.), 4:4 Tim Hölscher (71.), 4:5 Kaan Safarpour-Malekabad (80.)
VdS 1920 Nievenheim – ASV Mettmann 3:3
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Enes Celik, Daniel Dünbier (46. Marcus Buchen), Florian Breuer, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Emilio Jose Heinrich Perk (72. Kevin Scholz), Leon Bem, Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue (75. Jason Leonard Similien), Alessio Falco (76. Anas Kaddouri), Ahmet Kizilisik, Jürgen Simon Sai, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke (82. Cemal Öztürk) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Jürgen Simon Sai (9.), 0:2 Ahmet Kizilisik (45.+4 Foulelfmeter), 1:2 Marcus Buchen (53. Foulelfmeter), 2:2 Leon Bem (60.), 2:3 Justus Erkens (66.), 3:3 Marcus Buchen (77. Foulelfmeter)
Rot: Asaad Wahed Omar (53./ASV Mettmann/)
Besondere Vorkommnisse: Ahmet Tugrul Tepebas (ASV Mettmann) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Lopez (90.).
32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II
33. Spieltag
Mi., 27.05.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Uedesheim
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann
So., 31.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
So., 31.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - MSV Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
So., 31.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Rhenania Hochdahl
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: